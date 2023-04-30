«Кадис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Кадис» – «Валенсия», который состоится 30 апреля 2023 года
«Кадис»
«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает семнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «жёлто-синих». Дома «Кадис» проиграл в матче 29-го тура мадридскому «Реалу». Первый тайм «жёлтая подлодка» продержалась, во второй половине встречи гости додавили «жёлто-синих». Нулевую ничью раскатал «Кадис» в позапрошлом туре с «Эспаньолом».
25 апреля с минимальным счётом «жёлтая подлодка» проиграла «Осасуне».
«Валенсия»
«Летучие мыши» из Валенсии в турнирной таблице Ла Лиги находятся на одну строчку выше «жёлтой подлодки». Ознакомимся с результатами недавних матчей «Валенсии». На своём поле «оранжевые» в сухую, пропустив пару мячей, проиграли «севильцам» в матче 29-го тура Примеры. На прошлых выходных в гостях «летучие мыши» обыграли «Эльче» в позапрошлом туре чемпионата Испании.
Со счётом 2:1 «Валенсия» выиграла у «Вальядолида» в игре 31-го тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кадис» – 3.00
- Ничья – 3.15
- Победит «Валенсия» – 2.55
- Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 5.25
- Обе забьют — нет – 1.81
- Обе забьют — да – 2.04
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57
Статистика
- Только в одной игре из пяти крайних «Кадис» выиграл
- «Валенсия» обыграла своих соперников в двух матчах из пяти последних
- Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Если обратить внимание на недавние матчи «Кадиса» и на статистику очных встреч «жёлтой подлодки» с «оранжевыми», то ставка на тотал является наиболее оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.57.