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«Кадис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:27
«Кадис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Кадис» – «Валенсия», который состоится 30 апреля 2023 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает семнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «жёлто-синих». Дома «Кадис» проиграл в матче 29-го тура мадридскому «Реалу». Первый тайм «жёлтая подлодка» продержалась, во второй половине встречи гости додавили «жёлто-синих». Нулевую ничью раскатал «Кадис» в позапрошлом туре с «Эспаньолом».

25 апреля с минимальным счётом «жёлтая подлодка» проиграла «Осасуне».

«Валенсия»

«Летучие мыши» из Валенсии в турнирной таблице Ла Лиги находятся на одну строчку выше «жёлтой подлодки». Ознакомимся с результатами недавних матчей «Валенсии». На своём поле «оранжевые» в сухую, пропустив пару мячей, проиграли «севильцам» в матче 29-го тура Примеры. На прошлых выходных в гостях «летучие мыши» обыграли «Эльче» в позапрошлом туре чемпионата Испании.

Со счётом 2:1 «Валенсия» выиграла у «Вальядолида» в игре 31-го тура.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кадис» – 3.00
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Валенсия» – 2.55
  • Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 5.25
  • Обе забьют — нет – 1.81
  • Обе забьют — да – 2.04
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

  • Только в одной игре из пяти крайних «Кадис» выиграл
  • «Валенсия» обыграла своих соперников в двух матчах из пяти последних
  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Если обратить внимание на недавние матчи «Кадиса» и на статистику очных встреч «жёлтой подлодки» с «оранжевыми», то ставка на тотал является наиболее оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.57.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк валенсия
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