«Валенсия» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Реал», который состоится 21 мая 2023 года

«Валенсия»

На текущий момент в турнирной таблице чемпионата Испании «оранжевые» занимает шестнадцатое место. Два очка отделяют от зоны вылета «Валенсию». Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «летучих мышей». 30 апреля с разницей в один мяч подопечные Рубена Бараха уступили «жёлтой подлодке» из Кадиса. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Вильярреалом» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «оранжевые» взяли верх над «Сельтой» на их поле.

«Реал»

Мадридский «Реал» на сегодняшний день находится на втором месте. «Барселона» уже досрочно оформила чемпионство, поэтому «сливочным» остаётся бороться за сохранение своей позиции, на которую претендуют «Атлетико» и «Реал Сосьедад». С разницей в один мяч «Галактикос» взял верх над «Осасуной» в финале Кубка Испании. С минимальным счётом в матче прошлого тура Ла Лиги «белые» обыграли «Хетафе».

С общим счётом 1:5 по сумме двух встреч «сливочные» проиграли «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 3.25

Ничья – 3.60

Победит «Реал» – 2.25

Победит «Реал» с форой -1.5 – 4.20

Обе забьют — нет – 2.38

Обе забьют — да – 1.64

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Из пяти личных матчей команд в трёх «летучие мыши» выиграли

За аналогичный период в двух поединках «Галактикос» обыграл своих оппонентов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.25 на победу «Реала». «Сливочные» не допустят возможность потерять за собой второе место чемпионата.