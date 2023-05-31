«Реал Бетис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал Бетис» – «Валенсия», который состоится 4 июня 2023 года
«Реал Бетис»
«Бетикос» в турнирной таблице чемпионата Испании на текущий момент занимает шестое место. «Бетис» не сможет уже упасть ниже шестой строчки турнирной таблицы, но и не поднимется выше. Нулевую ничью раскатали «зелёно-белые» с «севильцами» в рамках матча 35-го тура Примеры. С минимальным счётом дома «гелиополиты» неожиданно потерпели поражение от «Хетафе».
На прошлых выходных со счётом 2:1 на выезде «Бетис» взял верх над «Жироной».
«Валенсия»
«Оранжевые» в Ла Лиге за один тур до окончания чемпионата находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Для команды остаётся риск вылететь в Сегунду. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «летучих мышей», чтобы оценить шансы «Валенсии» на успех в предстоящей игре. Дома с минимальным счётом «оранжевые» обыграли «Галактикос» в матче 35-го тура чемпионата. «Мальорка» на своём поле взяла верх над «Валенсией».
Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Эспаньолом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал Бетис» – 2.75
- Ничья – 3.70
- Победит «Валенсия» – 2.47
- Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 2.31
- Обе забьют — да – 1.59
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16
Статистика
- Пять крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Из пяти последних матчей «Реал Бетис» выиграл в трёх встречах
- За аналогичный период «Валенсия» одержала две победы.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.47 на победу «Валенсии». Три очка «оранжевым» гораздо важнее, чем «зелёно-белым». В матче первого круга чемпионата на своём поле «летучие мыши» обыграли «Бетис» со счётом 3:0.