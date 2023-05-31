«Реал Бетис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал Бетис» – «Валенсия», который состоится 4 июня 2023 года

«Реал Бетис»

«Бетикос» в турнирной таблице чемпионата Испании на текущий момент занимает шестое место. «Бетис» не сможет уже упасть ниже шестой строчки турнирной таблицы, но и не поднимется выше. Нулевую ничью раскатали «зелёно-белые» с «севильцами» в рамках матча 35-го тура Примеры. С минимальным счётом дома «гелиополиты» неожиданно потерпели поражение от «Хетафе».

На прошлых выходных со счётом 2:1 на выезде «Бетис» взял верх над «Жироной».

«Валенсия»

«Оранжевые» в Ла Лиге за один тур до окончания чемпионата находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Для команды остаётся риск вылететь в Сегунду. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «летучих мышей», чтобы оценить шансы «Валенсии» на успех в предстоящей игре. Дома с минимальным счётом «оранжевые» обыграли «Галактикос» в матче 35-го тура чемпионата. «Мальорка» на своём поле взяла верх над «Валенсией».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Эспаньолом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Бетис» – 2.75

Ничья – 3.70

Победит «Валенсия» – 2.47

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Пять крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей «Реал Бетис» выиграл в трёх встречах

За аналогичный период «Валенсия» одержала две победы.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.47 на победу «Валенсии». Три очка «оранжевым» гораздо важнее, чем «зелёно-белым». В матче первого круга чемпионата на своём поле «летучие мыши» обыграли «Бетис» со счётом 3:0.