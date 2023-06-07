Чемпионаты мира: безударные и согласные

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вчера, 15:04

Несколько раз поднимал эту тему на разных площадках. Последний раз, кажется, здесь.

Сегодня рассказ, пожалуй, обо всех случаях в истории мундиалей, когда у ФИФА значится в авторах гола футболист, который не прикоснулся к мячу в моменте, когда он «забивал».

Уже использовали термин «неприкасаемые» для таких авторов голов. Сегодня в англоязычных изданиях в ходу такой статистический показатель как «вовлечённость» игрока в результативные действия — involve. Имеются в виду либо ассисты, либо голы, т.е. то, что можно подсчитать для конкретного игрока. Тут без касаний мяча никак не обойтись.

А вот те футболисты, о которых будет сегодня речь, вовлечены в голевой момент были очень активно, но вот никаких касаний мяча у них не было. Но ФИФА упорно настаивает, что именно этот активно вовлечённый игрок и есть автор гола. И пальцев одной руки уже не хватает, чтобы пересчитать подобные моменты.

Удар по воротам соперника, удар по сопернику — и мяч в воротах

На ЧМ -58 в матче действующих чемпионов мира сборной Германии против сборной Чехословакии примерно по такой схеме немцы во втором тайме отыграли один из двух пропущенных в первом тайме голов.

Хельмут Ран подал по высокой дуге угловой, мяч отбил головой чехословацкий игрок Святоплук Плускал №6, но отбил вновь вверх и чуть далее в штрафную. Второй удар головой нанёс 21-летний Уве Зеелер, который играл на первом своём чемпионате мира под №12. Удар вновь получился по большому счёту вверх, по высокой дуге в сторону ворот.

Всё это время 30-летний Ханс Шефер №11 стоял на линии вратарской площадки напротив правой стойки ворот. И вот когда вратарь Бржетислав Долейши в прыжке был готов поймать мяч после удара Зеелера, Шефер рванулся в сторону вратаря и в момент, когда голкипер уже поймал и прижал к груди мяч, Шефер как бы в борьбе оттеснил вратаря (заодно и защитника, оказавшегося позади вратаря) — оттеснил прямо в ворота, всего вратаря целиком, с мячом.

Арбитр встречи 43-летний Артур Эдвард Эллис из Англии никаких нарушений правил не зафиксировал. Зато зафиксировал мяч за линией ворот. В квалификации арбитра сомневаться не приходится, это был уже 3-й его чемпионат мира.

Автором гола ФИФА издавна называет Шефера. Но мяча Шефер не мог коснуться никак, выше вратаря он выпрыгнуть не мог, руками сыграть тоже. Он был просто вовлечён в борьбу за мяч, в результате которой состоялся гол. Без тычка от Шефера вратарь вряд ли перелетел бы линию ворот. Так что активное получилось вовлечение. Только вопрос — какой частью тела Шефер забил гол? Ответ «никакой» — не правильный, нужно говорить: он забил вовлечённой частью тела! Да даже и не частью — всем своим вовлечённым в момент телом.

Отдать тот гол Зеелеру? В принципе, мяч по дуге после его удара попадал в створ ворот. Именно поэтому автогол вратаря не фиксируется. А вот активное действие Шефера без мяча (и даже локоточком подпихнул внутрь ворот вратаря) — всё в пределах правил. К тому же вратарь при приземлении поскользнулся и оказался в воротах. Или всё-таки, положа руку на сердце, было нападение на вратаря? Не берусь судить, тем более нужно знать нюансы арбитража того времени.

Смотрим этот момент на видео: https://youtu.be/NOSUCUYew8A?t=81

или https://vk.com/video-39674230_456239873?t=5m43s

Гол однозначно вратарский, но автоголом его назвать нельзя по определению. Поэтому выбрали в качестве автора гола ближайшего к вратарю игрока из команды соперника. Может назвать это пассивный гол? Есть же пассивный офсайд. Но уж чересчур активное было вовлечение, нет, пассивностью тут и не пахнет.

Но и переписать гол на дебютанта Зеелера чемпион мира Шефер не согласился бы. Иначе бы уже давно переписали. Всё остаётся на своих местах. Гол без удара по мячу и полное согласие.

На ЧМ -66 было уже два похожих гола.

По воротам бил свой, свой же вратарь и занёс мяч в ворота

В матче группового этапа Испания — Аргентина во втором тайме испанцам надо было отыгрываться, на 65 мин пропустили.

Через минут 5-6 следует высокий навес в штрафную испанцев. В воздух поднялись 30-летний испанский форвард Пейро №20 и 23-летний аргентинский защитник Роберто Перфумо №4. Молодость победила в воздушной дуэли, но мяч был почему-то направлен не в поле, а в сторону собственных ворот по высокой дуге. Вратарь 33-летний Артуро Рома стоял во вратарской и ждал момента, чтобы поймать эту «свечку». Но испанец Пирри №18 не стоял и не ждал — он рванулся к вратарю, и вновь двое оказались в воздухе. В принципе Пирри высоко выпрыгнул, по головам они были в воздухе вровень. Но вратарь, конечно, играл рукой и у него было преимущество. Зато Пирри умело потеснил вратаря, и голкипер своей ладонью правой руки элегантно переправил мяч в свои же ворота.

Пирри вообще не коснулся мяча и не мог физически этого сделать. Последним, кто бил по мячу был аргентинец Перфумо. Ну, не по своим же воротам он бил целенаправленно, в борьбе не сразу сориентируешься.

Вновь повышенная активность в момент безо всякого касания мяча привела к тому, что автором гола стал вовлечённый в противостояние с вратарём игрок. Автоголом вратаря вроде как тоже нельзя назвать — мяч хоть и от своего игрока, но летел в створ. Запутанная ситуация. Тут кроме Пирри и предложить некого в авторы этого гола. Настойчивость игрока привела к голу. Часть тела, которой он забил, не важна, берите целиком. Посему и этот момент остаётся «при своих», безударно, но все согласны.

Видео единственного гола испанцев в том матче: https://vk.com/video-39674230_456239992?t=5m1s

либо https://youtu.be/6ujeqejqvAQ?t=25

Тот, который не стрелял…

В матче за 3-е место на том же ЧМ -66 сборная СССР также отыгрывалась. Португальцы (Эйсебио) реализовали пенальти на 13-й мин. В конце первого тайма советские футболисты провели фланговую атаку.

На правом краю у угла штрафной мяч получил Слава Метревели №16. Легко обойдя одного защитника, Метревели вошёл в штрафную и сильно пробил с левой ноги точно в створ ворот. В это время два наших нападающих — Анатолий Банишевский №18 (набегал по центру ворот) и Эдуард Малофеев №19 (правее) — вбегали во вратарскую площадку.

Вратарь Жозе Перейра удар Метревели парировал, но мяч не удержал и тот перелетел через вратаря и по небольшой дуге опускался на газон вдоль линии ворот к тому месту, куда тянулись ногами Банишевский и защитник Фешта №22.

Эдуард Малофеев в активную борьбу за мяч не вступил, был рядом. А вот Банишевский пытался вытянутой вперёд правой ногой достать мяч и втолкнуть его в ворота.

Мяч ударяется в газон и, неожиданно изменив чуть-чуть направление, летит в ворота. Скорее всего, мяч угодил в кочку. Ни защитник левой ногой, ни Банишевский не могли коснуться мяча, о Малофееве вообще не может быть и речи. Вратарь теоретически мог подтолкнуть мяч в сторону ворот, но тоже маловероятно. Кочка на знаменитом Уэмбли. Когда мяч внезапно полетел в ворота от газона, ноги Банишевского и Фешта ещё даже не выпрямились для касания с мячом, а когда вытянулись, то мяч уже пересекал линию гола.

Даже если мяча коснулся Фешта — зачем ФИФА убеждает всех, что автором гола является Малофеев, чьих ног около мяча вообще не наблюдалось. Кстати, по первости автором гола был Слава Метревели — и это правильно! Я и сам ранее был уверен, что мяча коснулся Банишевский. Но затем прочитал утверждение самого Анатолия, что он мяча не касался. Однако на сайте eu-football, например, автором гола считают Банишевского.

Метревели бил в створ ворот, вратарь мяч не удержал и тот, пусть и от кочки, влетел в ворота. Автогола вратаря быть не может по определению. У Метревели явно отняли гол. Но советская федерация была согласна на любую фамилию, лишь бы не конфликтовать с ФИФА . Так в очередной раз автором гола на чемпионате мира стал «безударный» футболист, т.е. тот, кто вообще не бил по мячу в момент гола и не коснулся его в той атаке. И он был согласен (и до сих пор согласен) быть автором гола. На днях отметивший 81-й день рождения Эдуард Васильевич мог бы уже и пооткровенничать на этот счёт. У него по инициалам было прозвище ЭВМ. А в своё время была программа на нашем телевидении с таким названием, расшифровывалась — это вы можете. Эдуард Васильевич, можете прояснить ситуацию?

Видео момента: https://vk.com/video-39674230_456240017?t=4m3s

Безударный немецкий, вариант 2

Следующим автором «безударного» гола вновь стал немец, чемпион мира. Правда высший титул он вместе с командой получил после финала ЧМ -90. А вот в самом первом матче на том турнире и случился тот гол.

Итак, матч Германия — Югославия. При счёте 3:1 немцы провели очередную атаку с левого фланга. Андреас Бреме №3 едва войдя в штрафную курсом вдоль лицевой решил сильным ударом с правой проверить вратаря Томислава Ивковича. Проверка выявила нервозность кипера — мяч загадочным образом скользнул по пальцам вратаря и полетел дальше, вдоль ворот. А у дальней штанги на границе вратарской уже дежурил Рудди Фёллер №9.

Фёллер и рванулся к бесхозному мячу с вытянутой правой ногой. Но в то же время подоспел и вратарь, и он уже нырнул за мячом поверх вытянутой ноги Фёллера. Вратарь-то и коснулся мяча правой ладонью и тем самым толкнув его в угол ворот.

Фёллер не касался мяча, не успел. Но ФИФА безоговорочно отдаёт гол ему, а не Андреасу Бреме. Без активного вовлечения Фёллера в процесс вратарь без труда выбил бы мяч в поле, или вообще зафиксировал бы его.

Андреас Бреме свои голы на том турнире забил в плей-офф, в том числе и победный с пенальти в финале против Аргентины. Рудди Фёллер оформил трудовой дубль в следующем матче против ОАЭ . Главное сделали — стали чемпионами. К чему лезть в мелочи? И здесь всё остаётся на своём месте, все со всем согласны.

Видео гола без касания: https://youtu.be/AA2UCKsyWUc?t=359

Настал 21 век. Пара подобных эпизодов за 20 с лишним лет уже произошла. Правда, на сей раз оба эпизода были при минимальном участии вратарей, в том смысле, что киперы и мяча-то не касались при рассматриваемых голевых моментах.

А был ли чилиец?

ЧМ -2014. В 1/8 финала сборная Бразилии достаточно быстро открыла счёт в матче. На 18 мин Неймар подавал угловой. Тьягу Силва №3 был по центру ворот, практически на линии вратарской. Он головой переправил мяч на дальнюю штангу.

Там во вратарской площадке стояли лицом к мячу (правым боком к воротам) бразилец Давид Луиз №4 и бок о бок с ним чилиец Гонсало Хара №18.

Мяч после скидки Тьягу Силвы подлетал к этим двоим игрокам на высоте выше колена, можно сказать — на высоте пояса. Давид Луиз готов был своим левым коленом переправить мяч в сетку. Но чилиец ловко и проворно выставил перед бразильцем свою правую ногу. И мяч попадает чилийцу в голень и, пролетев под рукой Давида Луиза, влетает в сетку. Автогол чистейшей воды. Но ФИФА ни в какую — Давид Луиз и всё, тема закрыта.

Смотрите видеофрагмент на медленной скорости, смотрите по кадрам — никакого касания бразилец не имел возможности сделать.

Удар был, но чилиец, может, и рад, что не ему приписали автогол, к чему такая известность. Он хоть и «ударный» в этом случае, но согласный с вердиктом ФИФА . Да и Давид Луиз со всем согласен, кто от гола отказывается, хоть и от «безударного».

Смотрите сами: https://vk.com/video-57009916_456239438?t=37m12s

или https://youtu.be/5RoM0FNuIGA?t=9

По трусам и по волосам

На прошедшем в Катаре последнем чемпионате мира подобный момент случился во втором туре группового этапа в группе F.

27 ноября играли Марокко и Бельгия. На 68 мин при счёте 0:0 на поле у марокканцев появился 25-летний форвард Абдельхамид Сабири.

Но интересное событие в том матче произошло в концовке первого тайма. 29-летний форвард Хаким Зиеш с правого фланга мастерски исполнил штрафной удар левой ногой с закруткой мяча в сторону ворот. Перелетев через стенку из 2 игроков и далее поверх голов всех, мяч летел прямо по центру ворот во вратаря Тибо Куртуа. Но именитый вратарь был не в своей тарелке. Мяч, не задев никого, спокойно пролетел и мимо вратаря, прямо в сетку.

Тот гол отменили из-за офсайда. Но звоночек для Куртуа прозвенел.

Во второй половине встречи вышедший на замену Сабири исполнял штрафной удар с левого фланга, метрах в 4-5 от углового флага. Была вновь стенка из 2 футболистов, Куртуа вновь стоял практически по центру ворот. Сабири классно исполнил удар своей правой — через стенку и в ближний угол, причём к воротам мяч подлетал по нисходящей траектории.

Первым на ближней штанге мяч пытался встретить капитан сборной Марокко 32-летний Ромен Саисс №6. Он подставлял свое левое колено, но мяч так стремительно летел, что капитан успел только проводить его взглядом. А Тибо Куртуа нырнул в ближний угол, но мяч в это время уже опускался на газон и, пролетев под вратарём, оказался в воротах. Куртуа вновь не коснулся мяча при стандарте, и вновь был гол. Засчитанный.

Красивейший гол Сабири, причём это был первый на турнире гол, забитый напрямую со штрафного удара.

Увы, ФИФА , ссылаясь на показания сверхчувствительных датчиков в мяче, констатирует, что гол следует записать на капитана Саисса, ибо мяч едва коснулся его трусов до того, как пересёк линию ворот. Умная электроника всех приведёт к согласию. Даже Криштиану Роналду не стал спорить — у него едва не прокатился мяч по волосам, электроника не шелохнулась. 21 век на дворе, эволюция.

Не думаю, что Сабири согласился с таким решением бездушной электроники. Но тут нечем возразить. ТрусАми ещё никто не забивал. Тоже достижение.

Видео здесь: https://youtu.be/rNoX0jwzPzo?t=326

Involve

Интересная получается вещь с этим самым показателем involve.

В моменте при голе Шефера на ЧМ -58 Зеелер, бивший в сторону ворот, вряд ли получит ассист, вратарь забрал мяч в руки после его удара. Шефер получил гол, но по мячу не бил, небольшой тычок вратаря. Вовлечённость полная.

Гол испанца Пирри на ЧМ -66: ассист некому давать. Последние два касания мячом сделали аргентинцы, защитник и вратарь. Сам Пирри мяча не касался, но был увлечён борьбой. Гол-сирота.

Гол сборной СССР : Малофеев получил гол ни за что ни про что, поучаствовал в атаке. Метревели нанёс разящий удар, но ассист также не заслужил, ибо удар отбил вратарь.

То же самое и с голом сборной Германии на ЧМ -90. Бреме — даже не ассистент, мяч ведь отлетел от вратаря. А Фёллер в борьбе с вратарём заработал целый гол. Без удара, даже вратаря не трогал, скорее это вратарь на него навалился.

На ЧМ -2014 у бразильцев в том голе нет также ассистента, так как мяча коснулся чилиец. Но это мы так рассуждаем. А по логике ФИФА тогда надо Тьягу Силве дать ассист, раз забил Давид Луиз. Чилийца не было совсем, самоликвидировался.

Единственный момент, когда настоящий автор гола получил хотя бы ассист — это штрафной от Сабири на ЧМ -2022.

Весьма запутанные эпизоды, каждый со своей правдой. И как тут привести всё к общему знаменателю, к единому толкованию — никто не знает. А значит всё так и останется, все со всем согласны.