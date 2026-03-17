Сборная СССР отправилась на ЧМ-62: от Москвы до Арики побывали в 13 странах, сыграли 3 товарищеских матча, а могло всё пойти иначе…

17 марта 2026, 20:16

Просматривая в соцсетях материалы для статьи о двух последних матчах московского Спартака в декабре 1959 г. в Венесуэле, я наткнулся на фото, которое размещено как обложка данной статьи.

Выделенная красным часть подписи к фото: 18 мая. Русская команда в Майкетия.

Майкетия — это аэропорт близ Каракаса, столицы Венесуэлы.

17 мая 1962 из Москвы из аэропорта Шереметьево большая делегация отправилась на чемпионат мира. Маршрут был непростым. Делегация многочисленная. Кто был в составе делегации СССР на ЧМ -62? Как команда добиралась до конечного пункта назначения города Арика на самом севере Чили?

Вот об этом и будет сегодняшний рассказ.

Что касается самого фото в венесуэльском аэропорту, то вполне узнаваемы многие футболисты сборной СССР , трудно не узнать тренера Гавриила Качалина (со свёрнутой газетой в руке) или его помощника Николая Гуляева (крайний слева). Все одеты в пиджаки с гербом СССР — значит все были членами делегации. Только вот в центре двое человек не совсем узнаваемы, кто они? С этого вопроса и началось это исследование.

Далее будет множество фактов из различных источников. Иногда об одном и том же событии в разных источниках рассказано по-разному, воспоминания этим грешат. Но опираемся не только на воспоминания, но и на документы времени — газеты, газеты разных стран: советские, костариканские, колумбийские, перуанские, чилийские. Не будем придерживаться строго хронологии событий. Время действия: с 17 по 26 мая 1962 года, от Москвы до Арики.

Игроков на венесуэльском фото (оно единственное из этой страны, так и будем его называть далее) помог узнать Виталий Рыков. Двое неизвестных были неизвестны и ему. Стали копать.

В самой подписи к фото сказано, что «Сегодня футбольная команда СССР пролетела через аэропорт Майкетия по пути в перуанский город Такна, где останется до отъезда в Арику».

Это первый географический пункт, который встретился на маршруте в старых источниках — я про перуанский город Такна. Этот город расположен на самом юге Перу, в 50 км от Арики.

Но это был ложный след — сборная СССР прилетела в Арику на самолёте, и, конечно, уж не из Такны.

Итак, 17 мая утром из Шереметьево рейсом Аэрофлота советская делегация отправлялась в Европу. Куда именно был рейс — сказать трудно. В подробностях советская пресса об этом не писала. Это уже потом из газет тех стран, где побывали наши футболисты с членами делегации, становились известны подробности.

20 мая в СССР в воскресенье как обычно вышел очередной номер еженедельника Футбол, №20. Большая часть выпуска была посвящена отъезду сборной. На последней странице было фото игроков в аэропорту и приведён состав делегации.

Футболисты и тренеры сборной СССР идут к самолёту:

Состав делегации:

Кроме 22 футболистов, перечислены имена начальника команды Андрея Петровича Старостина, тренеров Гавриила Дмитриевича Качалина и Николая Алексеевича Гуляева.

Руководил делегацией Евгений Валуев (отчества не знаю). Центральный совет ССОиО в то время был главной структурой при правительстве страны по физкультуре и спорту.

Не только отчества тов.Валуева не знали, но поначалу не знали, как он выглядит. Над этим пришлось поработать.

В статье «Курс на Арику» рядом со списком делегации сказано, что маршрут длительный, пройдёт через Амстердам, Лиссабон, остров Кюрасао, Панаму и Коста-Рику.

Это, как оказалось, только часть промежуточных пунктов, через которые пролегал маршрут. Далее приведём и другие варианты из других источников.

В газете Советский спорт 18 мая опубликовали небольшую заметку об отлёте сборной на чемпионат мира:

Там ещё мужская сборная СССР по баскетболу отправлялась в европейское турне, поэтому и сборные в заголовке.

А про футболистов отметим, что моросил дождь. И нужная нам информация — вместе с командой летел Валентин Гранаткин, вице-президент ФИФА , главный футбольный начальник в стране.

В номере от 17 мая в Советском спорте приведены фото всех 22 футболистов и рассказано как накануне на базе, в доме отдыха «Сосновый бор», провожали и напутствовали команду высокие начальники — председатель того самого ССОиО тов. Машин (стал председателем в марте 1962) и тов. Романов, который руководил этим ССОиО много лет до этого. А также артисты, академики, космонавты, шахматисты приехали проводить и пожелать успеха команде — на тот момент сильнейшей в Европе. Среди артистов были женщины, по совместительству жёны футболистов Иванова и Нетто.

В газете Вечерняя Москва от 17 мая (т.е. в день события!) напечатана заметка и фото об отлёте футболистов:

Вечёрка в Советском Союзе была самая оперативная газета.

Из текста становится понятно, что не самым ранним утром (как писал Футбол в №20) был вылет, а в 10-20. И предстоит 20-часовое путешествие в воздухе.

Кто на переднем плане на трапе? Я вот тоже не знал, пока не познакомился с другими членами делегации.

В Футболе №20 от 20 мая на одной из страниц была и вот такая заметка:

Из текста, во-первых, мы узнаём, что Валентину Гранаткину нужно быть в Сантьяго (столице Чили) к 20 мая, к заседанию оргкомитета. Во-вторых, появились ещё две фамилии, им нужно было быть в Сантьяго в 20-х числах мая — это главный редактор еженедельника Футбол Мартын Иванович Мержанов и арбитр Николай Гаврилович Латышев.

Тут нужно перечислить книжные источники, которые помогли разобраться в некоторых нюансах.

В книге М.Мержанова «Ещё раз про футбол» ясно написано, что автор воспоминаний и арбитр Латышев летели совершенно отдельно, в другие дни. Их маршрут проходил через Женеву, Копенгаген, Лиссабон, Даккар, Рио скорее всего, Буэнос-Айрес и только потом Сантьяго. Именно в Копенгагене Н.Латышев заподозрил, что его чемодана нет среди погруженного на борт багажа. Думали, показалось. В Сантьяго выяснилось — нет, не показалось. Амуниция арбитра, свисток, а главное секундомер — всё где-то пропало. Да и в чемодане ведь была и повседневная одежда, и необходимые для проживания в чужой стране вещи.

Мартын Мержанов пишет, что в Сантьяго их встретил Валентин Гранаткин. Так что, примерно сориентироваться по датам можно.

Сам Гранаткин прибыл в Сантьяго 18 мая в 20-45 рейсом авиакомпании KLM. Это мы узнаём из чилийской газеты La Nacion от 19 мая, где размещено фото вице-президента ФИФА В.Гранаткина с чилийским функционером. Из заметки узнаём, что В.Гранаткин прибыл в сопровождении переводчика Кузьмина (J.Kuzmin), имя не выяснено.

В той же чилийской газете от 23 мая дано фото с заседания оргкомитета, где рядом с В.Гранаткиным сидит и переводчик:

На этом фото Гранаткин в очках, переводчик далее. Председатель оргкомитета турнира (на переднем плане) показывает Гранаткину отчёт. Есть и ещё одно фото, перед конгрессом ФИФА , там Гранаткин в тёмном костюме, переводчик также сидит слева от него, но в подписи фамилию переводчика исказили до Muzkin (буквы остались те же).

Короче говоря, от Каракаса (Венесуэла) некоторые члены делегации путешествовали по другому маршруту. Как минимум двое точно — Гранаткин и его переводчик.

Что касается голландской авиакомпании KLM, то у них действительно был рейс Амстердам — Панама Сити. Самолётом этой авиакомпании и пересекали океан наши футболисты.

В книге Виктора Понедельника «Исповедь центрального нападающего» маршрут из Европы указан более подробно: Амстердам — Париж — Лиссабон — остров в океане Санта-Мария — Каракас — остров Кюрасао — Панама.

Есть одно уточнение — в Мадрид на этом маршруте также залетают перед Лиссабоном. Остров Санта-Мария принадлежит Португалии, в Атлантике, почти в 1,5 тыс. км от побережья самой Португалии. А далее всё верно.

Я нашёл старый проспект KLM со схемой их полётов. Вот на этой схеме выделен красной линией маршрут от Амстердама до Панама Сити:

Красными крестиками я (приблизительно) отметил три города в трёх странах, где побывали наши футболисты — столица Коста-Рики город Сан-Хосе, колумбийский город Кали, ну, и сама чилийская Арика. Была ночёвка у футболистов в эквадорском городе Гуайякиль, он есть на схеме.

Но есть и ещё одно уточнение маршрута над Европой, но об этом позже.

В архиве Виталия Рыкова нашлись два варианта фото большей части нашей делегации, отправлявшейся из Шереметьево.

Вот первый вариант, 17 мая 1962, Шереметьево:

Это второй вариант, там же, тогда же:

Лицо кого-то из игроков видно на одном только кадре. Валентин Иванов так и не запечатлён «с лицом».

Зато Валентин Иванов красовался на обложке Футбола в №20 от 20 мая, сразу после отлёта делегации:

Торпедовец В.Иванов стал одним из лучших бомбардиров турнира с 4 голами. Все 4, поди, забил именно этими бутсами, что держал в руках.

На двух похожих снимках из Шереметьево видим совсем неупомянутых пока людей. Во-первых, многолетний массажист сборной Анатолий Морозов, хорошо виден он на обоих кадрах, на заднем плане справа по фото.

Во-вторых, рядом с Ан.Морозовым видно (оба раза) лицо журналиста Николая Киселёва.

Тут пора поподробнее о работниках пера. Вообще-то подробности по этой теме изложены в Летописи Акселя Вартаняна, в главах за 1962 год.

Федерация спортивной прессы и радио СССР в установленные сроки послала в оргкомитет список для аккредитации на турнире. В списке были писатели и журналисты (например, Юрий Трифонов). Только вот перед самым вылетом (10 мая) был послан список из 8 фамилий, которых надо включить вместо ранее указанных 7 (весь список, наверняка был больше).

Новый список состоял из 7 тренеров под видом журналистов, а именно: Н.Симонян, Вяч.Соловьёв, Н.Морозов, А.Гогоберидзе, Б.Набоков, М.Товаровский, О.Ошенков, все с указанием изданий, от которых они посылаются. В том новом списке был один журналист — Всеволод Пархитько, от газеты Советская Россия. А тренеры потом фигурировали в воспоминаниях (и интервью) как наблюдатели. Удобно, тренеры могут одновременно находится в разных локациях, наблюдая за потенциальными соперниками. На журналистов наши чиновники смысла особого тратиться не увидели…

А журналисты уже работали на континенте. Например, спецкор АПН Олег Игнатьев. Кстати спецкор ТАСС Аллан Стародуб, как выясняется, летел в Чили тоже из Москвы, но не с футболистами. Их маршрут проходил через Сан-Паулу, Монтевидео и Буэнос-Айрес, с ним летели другие наши журналисты и болгарский арбитр Димитар Руменчев. Это А.Стародуб указал, что в небе в сумме пробыли 43 часа в заметке и в Вечёрке, и в Известиях от 28 мая 1962. Работал в Чили во время чемпионата также фотокорреспондент, спецкор ТАСС Владимир Савостьянов. Его фото достаточно знамениты, а вот фото его самого найти нелегко. Собралась стайка коллег фотографов где-то в Москве:

В.Савостьянов стоит крайний слева.

Передавал свои материалы из Чили и спецкор ТАСС Евгений Ельшов, кстати, мой земляк, около 30 лет был спецкором, у него прекрасные фото получались тоже. Владел немецким, испанским и английским языками.

Фотографами в командировке на другой континент были также Мартын Мержанов и Всеволод Пархитько. После уже мундиаля в Футболе в №25 на обложке был Николай Гаврилович Латышев, судивший финальный матч — это фото В.Пархитько:

Всеволода Пархитько почему-то в своей Летописи А.Вартанян называет Владимиром. Так вот В.Пархитько в своих репортажах с мундиаля в газете Советская Россия рассказал несколько подробностей. Он (и другие журналисты, так как он говорит «мы») летели в Чили вместе с тренерами-наблюдателями. В Цюрихе была остановка, жили в гостинице, где Пархитько общался со служащим отеля, испанцем, которому не нравилась тогдашняя сборная Испании. А в самолёте Пархитько разговорился с Вячеславом Соловьёвым о предстоящем мундиале. Всё логично, никаких нестыковок нет.

В национальной библиотеке Чили есть отсканированная 240-страничная книга «Кто есть кто в мировом футболе. Чили 1962». Там собрано много регламентирующих документов предстоящего мундиаля. Масса фото и биографических данных по руководящим структурам ФИФА , оргкомитета турнира. Представлены стадионы. Весьма подробно, многие с фото, представлены чилийские функционеры, судьи, кто внёс свой вклад в подготовку чемпионата мира.

Есть там раздел и по журналистам, с 74 по 113 страницу даны фото и имена аккредитованных на момент выпуска книги (думается, апрель 1962), по 8 фото на каждой странице.

От СССР в самом конце списка только два человека:

Николая Киселёва вы видели на двух вариантах фото из Шереметьево. А вот Лев Филатов, скорее всего остался в Москве. Не поспевали организаторы ЧМ -62 за нашими чиновниками.

В упомянутой 240-страничной книге к мундиалю представлены также списки делегатов из более чем 20 стран на конгресс спортивной медицины. Этот форум спортивных медиков состоялся с 23 по 25 мая в Сантьяго, 22 мая был общий сбор делегатов. Вот список участников (не весь) того конгресса:

От СССР заявлены трое. В чилийской прессе упоминались в дни проведения конгресса лишь Серафим Летунов и Нина Граевская. 24 мая С.Летунов и Н.Граевская выступили с докладом на тему «Врачебные исследования некоторых вопросов тренировки футболистов».

Совсем недавно, в начале февраля, я писал о Нине Даниловне Граевской. Она помогала советским футболистам ещё на стадии подготовки к ЧМ -58. Это небольшая заметка с несколькими фото была здесь.

В той заметке было сказано, что доктор Граевская была основателем федерации спортивной медицины СССР . Не одна она стояла у истоков создания такой федерации. Серафим Петрович Летунов также играл в этом огромную роль.

Когда нашлось вот это фото Серафима Летунова:

тогда и был снят вопрос о том, кто был на венесуэльском фото в центре снимка. Да, это доктор Летунов, Серафим Петрович. Он стоит по правую руку от тренера Гавриила Качалина.

По всей видимости, Летунов и Граевская добирались до Сантьяго вместе с Валентином Гранаткиным (и его переводчиком).

Пора бы уже сказать о главе делегации Евгении Валуеве. На двух вариантах фото в Шереметьеве тов. Валуев стоит во втором ряду, его лицо и могучую грудь прекрасно видно между Михаилом Месхи и Виктором Каневским.

Правда, это сейчас стало понятно, что на фото именно Валуев. До этого в подписи к этому фото фигурировала фамилия его прямого начальника тов.Машина. Но разобрались, Валуев теперь правильно опознан и подписан.

На венесуэльском фото рядом с доктором Летуновым стоит именно шеф делегации Евгений Валуев, высокого роста.

Чтобы найти хоть какое-то его фото, пришлось поискать в архиве Советского спорта имя Е.Валуев и фото за 60-е годы. В 1963 г. в Москве проходил матч за звание чемпиона мира по шахматам между Тиграном Петросяном и Михаилом Ботвинником. Председателем оргкомитета был Е.И.Валуев, он и открывал матч. На фото высокий, плотный мужчина в центре президиума зачитывает речь — ну, явно это был он. Хотя лица там было не разобрать.

Потом нашлись другие фото Валуева, что и подтвердило догадку. Например, в одной из костариканских газет от 27 мая (делегация уже была в Чили) было фото Евгения Валуева и его обстоятельное интервью:

Вы внимательно посмотрели скан последней страницы Футбола №20, где был состав делегации? Внизу напутствие Михаила Ботвинника, чемпиона мира по шахматам. Неспроста.

Шахматы ещё пересекутся с футболом в нашем повествовании.

Итак, с венесуэльским фото вроде бы разобрались, остаётся только подписать все имена. Сказано — сделано:

Не обращайте внимания на текст поверх снимка. Это историк венесуэльского футбола метит найденные им в старых газетах снимки. Не совсем понимаю посыл портить исторические фото, ну, поставь где-нибудь в углу своё «Здесь был Вася»…

В списке делегации в Футболе указан врач команды Николай Алексеев. А его нет на двух снимках из Шереметьево.

И вновь помог архив Виталия Рыкова, он прислал два варианта одного снимка, на которых есть Николай Алексеев:

Есть второй вариант этого фото, где ещё правее от стоящего Николая Алексеева стоит тренер Николай Морозов. Но остановимся на одном варианте. Облик врача понятен, нашлось и персональное его фото:

Вам не кажется, что это лицо мы уже видели? Конечно, на фото из Вечёрки на трапе 17 мая в Шереметьево на переднем плане стоит как раз Николай Алексеев.

Почему-то в Летописи А.Вартаняна ни разу не был упомянут радиожурналист Николай Озеров — а он был на мундиале. Помните историю про утерянный чемодан Николая Латышева? Конечно, срочно позвонили в Москву, для нашего арбитра собрали новый чемодан, с амуницией, со свистком, другим скарбом. Только вот запасного секундомера, своего, привычного, не нашлось. Чемодан привезли тренеры-наблюдатели. А это значит, что они добирались позже, ещё одной партией.

Латышеву выдали для обслуживания матчей местный хронометр, чилийский, но к нему Николай Гаврилович так и не привык — не такой. Перед финальным матчем Латышев посетовал Мартыну Мержанову и находившемуся рядом Николаю Озерову о своей печали. Н.Озеров сразу же предложил арбитру свой секундомер — такой же, как был у Латышева до пропажи. Выручил Н. Озеров нашего арбитра. Секундомер для футбольного судьи не менее важен, чем свисток.

В своей книге В.Понедельник отдельно вспоминает, как всю делегацию мурыжили в аэропорту острова Кюрасао. Боюсь, что нервотрёпка эта была не на Кюрасао, а в следующем по пути следования аэропорту, в столице Панамы, в городе Панама Сити.

Остров Кюрасао всего в 200 км от побережья Венесуэлы. Несколько часов делегация действительно провела на острове. Конечным пунктом рейса KLM была Панама Сити. Оттуда делегацию должен был доставить в Сан-Хосе борт костариканской авиакомпании. Но с тем бортом случилась заминка.

А на Кюрасао наша делегация встретилась с небольшой группой соотечественников — их там было 7 человек, все шахматисты. Практически весь май и июнь в столице этого острова проходил шахматный турнир претендентов. Играли 8 гроссмейстеров, пятеро из СССР — Тигран Петросян, Ефим Геллер, Виктор Корчной, эстонец Пауль Керес и Михаил Таль. Плюс было ещё два секунданта-помощника Юрий Авербах и Исаак Болеславский. Один из секундантов и рассказал Советскому спорту о пребывании футболистов на Кюрасао:

Почему в заголовке четверо гроссмейстеров, а не пятеро? Речь о турнирной таблице — первые 4 места на тот момент занимали наши, Михаил Таль чувствовал себя неважно, отыграл только три круга из четырёх, по болезни снялся. В турнире играл 19-летний Роберт Фишер. Турнир выиграл Тигран Петросян, страстный болельщик Спартака. В следующем году Петросян станет чемпионом мира. Как раз тот матч за корону в Москве открывал Е.Валуев.

Кстати, мастеровитыми шахматистом в сборной кроме Нетто и Яшина были также Галимзян Хусаинов и Валентин Иванов.

Виктор Понедельник пишет, что в аэропорту Кюрасао не давали добро на взлёт их борта. Однако, это был обычный рейс, поэтому до столицы Панамы они долетели по расписанию. А вот в аэропорту Панама Сити их, по всей видимости, и мариновали. Это моё умозаключение. Ибо Понедельник говорит также, что после длительного ожидания сели в самолёт и через час были в Сан-Хосе. За час только до Панамы можно долететь. Всё это подтвердилось в публикации в еженедельной газете Adelante.

А вот то, что творилось в Коста-Рике,— это повлияло на график прибытия. В местной газете La Prensa Libre 17 мая было сообщено, что русские прибывают завтра в 13-00. Ажиотаж начался, люди с 11-00 уже начали прибывать в аэропорт. Никогда ещё советские спортсмены и вообще советские люди не были в Коста-Рике. А тут вот они. Всякие небылицы сочинялись и муссировались о том, как выглядит советский человек.

Надо сказать, что со всеми странами в Западном полушарии, которые посетила советская делегация (хотя бы побывала в их аэропорту), у СССР не было дипломатических отношений. Со многими из этих стран дипотношения были установлены во время Второй мировой войны. Но холодная война сыграла свою роль — с конца 40-х дипотношения были разорваны по инициативе советской стороны. Никаких посольств или торгпредств в этих странах не было. Так что футболисты и были послами, народными. Именно это и говорил Евгений Валуев в интервью костариканской газете Adelante, напечатано в номере от 27 мая.

Короче говоря, костариканцы днём 18 мая начали толпами стекаться к аэропорту, чтобы увидеть русских. Власти отложили первоначальный срок отправки самолёта в Панаму за нашей делегацией. Потом обещали отправить борт в 18-00. Затем дотянули до 20-00, чтобы уехала из аэропорта по домам часть встречающих (аэропорт в 24 км от города). Пошёл борт в Панаму. Около 23-00 самолёт с нашей делегацией приземлился в Сан-Хосе, аэропорт Эль Коко.

Самые ярые болельщики всё равно досидели в аэропорту до победного. Как пишет Понедельник — встречающие даже пели «Катюшу», кричали "Mir” и "Drusva”. При входе в зал аэропорта советских игроков осыпали букетами цветов с балкона, люди просто приветствовали прибывших поднятыми руками.

Но не всё гладко было с официальными властями.

Как рассказала местная La Prensa Libre, костариканские функционеры, президент местного клуба, а также президент КОНКАКАФ горячо приветствовали советскую делегацию. Правда, в газете фамилию главы делегации переиначили и тот стал Bagulev (Багулев). Выяснилось, что с делегацией прибыл и ещё один переводчик, Николай Благушин — не знаю, верно ли они написали его фамилию латиницей, передаю как есть.

Вот фото приветствия и рукопожатия Е.Валуева и местных футбольных начальников:

Позади Валуева (он второй слева), по всей видимости, переводчик Николай Благушин. А в очках стоит как раз президент КОНКАКАФ Рамон Коль.

Вот Р.Коль приветствует в зале аэропорта капитана сборной СССР Игоря Нетто:

Журналисты пытались выведать хоть что-то хотя бы у нашего переводчика. И вот Благушин поведал, что делегация измотана перелётами. Он перечислил города, в которых они были. Сказал, что узжали из Москвы под проливным дождём. Побывали в Цюрихе, Франкфурте, Амстердаме — и далее остальные пункты, мы их уже перечислили.

Журналисты спросили сколько человек в делегации? Это весьма интересует и нас, ибо в советской прессе такое никогда не сообщалось.

Всего на ЧМ -62 отправляются 44 человека советской делегации, в том числе 22 футболиста. Но сюда в Коста-Рику прибыло только 32 человека. Остальные продолжили свой путь — там и делегаты, там и обслуживающий персонал, повара, как сказал Благушин.

Пока чиновники обменивались любезностями и отбивались от назойливых репортёров, произошло нечто.

На посту таможенного досмотра стали весьма тщательно досматривать каждый чемодан. Им помогали сотрудники Службы безопасности (в оригинале использованы слова Servicio de Inteligencia, т.е. разведка). Нескольких первых человек отвели в отдельное помещение и там досматривали, вероятно, заставляли раздеваться. Такая практика была принята и для костариканцев, возвращающихся из Европы.

Когда эти первые досмотренные вышли после обыска и сообщили об этом Валуеву, то тот устроил скандал. Он заявил, что они побывали во многих аэропортах мира, но нигде так беспардонно, с унижением человеческого достоинства к ним не относились. Шум был приличный.

Евгений Валуев заявил официально: если не прекратится этот произвол Службы безопасности, то советская делегация не будет проходить регистрацию и на ближайшем рейсе улетит напрямую в Чили. Ни о каких запланированных матчах тогда не может быть и речи.

А как же сборы? Мани-мани…

Местные функционеры связались с шефом Службы безопасности и тот по их настоянию упростил процедуру — личный обыск отменил, но чемоданы продолжали досматривать тщательно.

Многие болельщики, не видя всего этого, так и не дождались футболистов на выходе, уехали из аэропорта. А они так желали поприветствовать советских футболистов вблизи, обменяться рукопожатиями, да и просто прикоснуться.

Только в 0-40 ночи автобус с футболистами и членами делегации отправился из аэропорта в город. В отель прибыли после часа ночи.

Вот фото части советской делегации у самолёта местной авиакомпании LACSA, который доставил их из Панамы в Сан-Хосе:

Ещё одно фото, выход из самолёта:

В подписи говорится, что первым выходит тренер Качалин, всё верно. Вслед за ним Метревели и Яшин. Хотя мы видим, что это совсем не они.

За Г.Качалиным спускается врач команды Николай Алексеев. Следующего не совсем пока определил.

Кстати, в упомянутой 240-страничной чилийской книге есть фото тренеров всех 16 команд. Гавриил Качалин, оказывается, когда-то выглядел так:

Было и ещё одно фото советской делегации — с чемоданами от самолёта идут в зону досмотра, с балкона встречающие им кидали цветы:

По всей видимости, первым на этом фото идет начальник команды Андрей Петрович Старостин. Конгресс ФИФА должен был состояться 26 мая, в тот день в субботу советская делегация планировала прибыть в Арику. До Сантьяго, правда, более полутора тысяч км ещё — поспевал ли Андрей Петрович на конгресс-то?

С удивлением обнаруживаем на этом фото и женщину, идущую с поклажей — неужели это Нина Граевская? Да, много вопросов ещё остаётся.

В течение всего дня 19 мая у гостиницы Royal Dutch в Сан-Хосе стояли обычные костариканцы в надежде увидеть, прикоснуться или поговорить с советскими футболистами, вручить местные сувениры:

Наши никому не отказывали, были весьма дружелюбны, не смотря на эпизод на таможне.

Виктор Понедельник (и ещё кто-то из наших) общался с местными пионерами, футболистам повязали галстуки:

Надо понимать, что в Коста-Рике тогда вовсю заправляла военная администрация США (ничего не меняется в этом мире!). Поэтому все официальные структуры подчинялись этой администрации, в том числе и Servicio de Inteligencia. Газета отмечает, что у гостиницы также стоял человек от администрации и приказывал простым людям покинуть территорию гостиницы. Но это была частная территория, никто не мог приказать людям оттуда уйти. Народная дипломатия работала.

В чилийской книге из 240 страниц по состоянию на 15 апреля 1962 даны фото 40 футболистов из предварительной заявки для каждой из команд. Посмотрите на тех, кто был в обойме сборной СССР ; понятно, что в окончательную заявку попали 22 игрока именно из этого расширенного списка:

Виктор Понедельник в своей книге написал, что победный гол Алексея Мамыкина 12 ноября 1961 в Стамбуле в последнем отборочном матче ЧМ -62 привёл к тому, что потом на целых 5 месяцев игроки сборной СССР жили вне дома, сплотились, стали как одна семья. Да, с марта по июнь 1962 были сплошные сборы, а потом и мундиаль. Сам Виктор 9 мая стал отцом, но увидел свою дочку только после приезда из Чили. Такова жизнь спортсменов — то 40 часов в воздухе, то 140 дней не видя родных.

Предлагаю в заключении расставить даты и города дальнейшего путешествия советских футболистов и всех, кто совершал этот долгий вояж.

20 и 21 мая советские футболисты сыграли двумя составами два товарищеских матча в Сан-Хосе, столице Коста-Рики.

В Коста-Рике советская делегация вновь разделилась — 5 человек остались по форс-мажорным обстоятельствам в стране. Об этом будем говорить в следующий раз. Остальные двинулись дальше.

22 мая в 11-45 делегации СССР прибыла в колумбийский город Кали, спортивную столицу страны. 24 мая в четверг сборная провела свой последний перед мундиалем товарищеский матч с местным клубом. В тот день в Кали прилетели остававшиеся в Коста-Рике 5 человек, все 32 человек вновь вместе. Около полудня 25 мая делегация бортом авиакомпании Панагра вылетела в эквадорский город Гуайякиль. Там переночевали, и утром в субботу 26 мая той же Панагрой вылетели в Арику, с промежуточной посадкой в столице Перу городе Лима. Самолёт в Арике приземлился ровно в 14-31 в субботу 26 мая. Сборная СССР в полном составе прибыла на мундиаль, самыми последними прибыли из всех команд.

Чемпионат мира стартовал 30 мая 1962 года.

В Чили в то время гастролировал знаменитый наш ансамбль «Берёзка». Этот коллектив также немало поездил по свету, редко бывая дома. Чилийцы особо прилюбили одну из участниц ансамбля — Валентину Воронину, жену нашего футболиста Валерия Воронина. Только вот встретятся ли супруги на чилийской земле? От Сантьяго до Арики всё-таки 1500 километров…

До матчей в Сантьяго наша сборная так и не дотянула. Но это уже чисто футбольная история.