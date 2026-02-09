Московский «Спартак» в турне по Южной Америке в конце 1959: с заездом в Париж, и далее по четырём столицам далёкого континента — из нерассказанного

1770627848

вчера, 12:04

Возникла пауза перед рассказом о двух оставшихся матчах московского Спартака в ходе их турне по Южной Америке. Два матча состоялись в Венесуэле. Особых подробностей о тех матчах нет, газет местных раздобыть не удалось. Попросил колумбийских специалистов подобрать какой-нибудь материал о матчах Спартака в Колумбии и Венесуэле из иных источников, а не из газеты El Tiempo, к электронным архивам которой у меня и у самого есть доступ. Пока ждём.

Сегодня расскажем о том, о чём не было возможности углублённо рассказать в предыдущих статьях. И начнём практически со старта турне советской команды.

Париж. В первой части было представлено фото Саркиса Овивяна и Николая Озерова на улице Парижа.

Напомним это фото:

Ещё тогда (это была середина декабря прошлого года) было желание сориентироваться на местности в этом самом Париже. Сам никогда там не был, теперь уж и не предвидится. С наскоку, как говорится, узнать место не удалось. Я думал тогда, что это фонтан на фото, справа, в глубине. Оказался вовсе не фонтан, шёл по ложному следу.

Помощь пришла из Франции. Семья моего старшего сына переписывается с француженкой, с русскими корнями, которая родилась во Франции, по-русски ни читать, ни писать, ни говорить не умеет. И хотя она живёт не в Париже, практически мгновенно прислала адрес этой локации в Париже.

Место это называется Place de Reine Astrid, т.е. Площадь королевы Астрид.

Скульптурная группа — это совсем не фонтан. Это монумент, подаренный Бельгией Франции за помощь бельгийским беженцам в годы Первой мировой войны. От королевы Бельгии Астрид была поставлена в 1924 эта скульптура. Две женщины, символизирующие Францию и Бельгию, держат покров над головами детей:

Место это вполне туристическое, самый центр Парижа, практически на берегу Сены. Вот взгляд на тот пешеходный переход сегодня:

Ранее это место называлось Площадь Альма. Ныне имя Альма носит лишь мост через Сену — он начинается прямо за знаком «поворот налево запрещён». Мост ведёт на тот берег, где и стоит Эйфелева башня.

Теперь перенесёмся из Европы на другой континет, в Южную Америку.

Во второй части был рассказ о Николае Озерове. А также было несколько фото наших футболистов, у которых брали интервью журналисты из бразильского журнала Revista do Esporte. Как оказалось, фото Анатолия Маслёнкина бразильцы отзеркалили, не на ту сторону у него оказался зачёс. Исправил в самой статье, дам правильный вариант и здесь:

Это всё дополнения и исправления к ранее опубликованному. Осталось несколько фото и не опубликованных.

Вот, например, четверо из советской делегации:

В подписи вполне понятно слева направо перечислены: шеф делегации (Алексей Абуков), медик (Борис Болотов) и два тренера (Николай Гуляев и Николай Старостин).

Также в подписи говорится, что футболистов Бразилии, ставших чемпионами мира в 1958, знают тысячи советских любителей футбола. А имена Пеле, Диди, Беллини и Нилтона Сантоса знают миллионы наших соотечественников.

Ещё одно фото советских футболистов на улице Рио-де-Жанейро. Шестеро советских игроков стоят у гостиницы Луксор, а подпись под фото такая: «Почему утром нет киносеансов?»

Я как-то не взялся идентифицировать наших на этом фото, так как сходу никого и не определил. И бросил. Может кто соберётся с силами и даст нам знать, кто жаждал фильму с утра? Мне особенно импонирует человек с зонтиком-тростью. Даже не могу предположить, кто бы это мог быть.

Есть, конечно, и другие, газетные, не совсем чёткие фото. Не будем распыляться, ничего нового эти фото нам не скажут.

Теперь истории. Все эпизоды, которые последуют ниже, можно свободно найти в интернете, если целенаправленно поискать. То бишь — ничего секретного.

Николай Озеров в своих интервью уже далеко после того турне Спартака описал один курьёзный случай. И произошёл этот случай именно с ним. Но курьёзный ли он был? Скорее, жизненный, из той, советской действительности.

Дело было в Уругвае, в Монтевидео. Николай Озеров в гостинице жил в одном номере с заместителем главы делегации. Фото этого человека и его полное имя было дано в первой статье. Не буду даже повторять его.

Далее цитата из livejournal:

«Озерова поселили в гостинице в одном номере с заместителем руководителя советской делегации. Поездка приближалась к концу, когда однажды вечером Озерову передали: вас на входе в гостиницу ждет некая дама. Озеров удивился — никаких встреч он никому здесь не назначал, но из любопытства спустился. В холле его действительно ждала женщина, которая представилась большой поклонницей Московского радио и комментатора Николая Озерова в частности. И в знак благодарности за прекрасные репортажи передала Озерову два свертка.

Когда Озеров вернулся к себе в номер, там уже, сгорая от нетерпения, его поджидал сосед — заместитель руководителя делегации. Озеров рассказал ему о встрече с незнакомкой, показал свертки. И тут же предложил взглянуть на их содержимое. Сосед сделал вид, что ему это неинтересно, даже сказал:

— Зачем же… Так хорошо упаковано…

Но Озеров возразил:

— А вдруг там бомба или что-нибудь антисоветское?

Короче, подарки они распечатали. В первом свертке была пластинка, а во втором — огромный кусок восхитительной ветчины.

— Что будем делать? — спросил у Озерова сосед, когда оба свертка были распечатаны.

— Пластинку отвезу к себе на радио, а ветчину съедим — не везти же ее в Москву!

Так они и сделали. Но на этом история не закончилась.

Через несколько дней после прилета в Москву Озерова внезапно вызвали на ковер к начальству.

— Вы получали в Уругвае подарки?

— Получал, — признался Озеров, поначалу даже не сообразив, каким образом руководство узнало об этом, ведь посвященных было всего двое: он и его сосед.

— Где же эти подарки? — последовал новый вопрос.

— Съел, — честно признался Озеров.

— Как съели?

— Уж больно ветчина была аппетитная.

И Озеров рассказал всю историю от начала и до конца. И для большей убедительности сказал: „Вот вам телефон заместителя руководителя делегации, спросите, понравилась ему ветчина или нет?“

„Настучавший“ на него сосед был посрамлен.»

Сосед по долгу службы в известном ведомстве не мог не донести, но про себя, конечно, ни слова. Так было, с этим и жили.

Другая история также связана с Николаем Озеровым.

Если помните, Н.Озерова послали вместе со Спартаком как корреспондента московского радио. Предполагалось, что прославленный теннисист сможет вести радиорепортажи в ходе турне о матчах Спартака. Оказалось, что это невозможно.

Но ведь Озерову вручили перед поездкой и кинокамеру, чтобы он фиксировал матчи москвичей. Камера сломалась уже в самолёте по пути в Рио.

По прибытии, камеру сдали в ремонт. Но после ремонта аппаратура снова сломалась. А валюта была потрачена, и немало. Решили деньги больше не тратить. Да и вместе с кинокамерой Озеров получил чёткую установку — если проиграли, то никаких записей не делать, в Москву плёнки не присылать. Это тоже реалии тех лет.

Спартак уже перебрался в Колумбию. 8 декабря была ничья 1:1 с известным колумбийским клубом Мильонариосом. Матч был напряжённым и получил хорошую прессу, тем более много зрителей посетили стадион в будний день.

Николай Озеров совершенно случайно по местному телевидению увидел прекрасный 10-минутный фильм о том матче.

Созрел план. Вот не ведаю, владел ли Николай Николаевич иностранными языками? Может быть французским, ведь его первым наставником в теннисе был француз. Возможно, с Озеровым поехал на местное телевидение переводчик делегации Олег Смоленский, об этом не сказано ни слова.

В офисе местного телевидения Н.Озеров представился как многократный чемпион СССР по теннису, который совершает туристический вояж вместе с московским Спартаком (так совпало!). Видел на вашем ТВ прекрасный репортаж о матче с Мильонариосом, хотел бы ознакомить с фильмом и футболистов Спартака. Короче, договорился, бартер — они ему плёнку (копию, видимо), а теннисист-турист им серебряный подстаканник. Где был добыт тот подстаканник — Озеров умолчал. Результат — плёнка была доставлена в Москву.

Тот же трюк (без подстаканника) был проделан и в столице Венесуэлы Каракасе. Результат — ещё одна (или две, матчей ведь было два) плёнка доставлена в Москву.

Самое главное — в Москве. Николай Озеров без зазрения совести представил материал на целлулоиде как им самим снятый. Успех превзошёл все ожидания. Поздравляли и удивлялись, как так быстро теннисист квалифицированно освоил специальность оператора. Реалии жизни.

Где те плёнки, выпустили ли их в эфир на советском телевидении? — вопрос риторический. Сам видел только короткий фильм о матче Спартака с Фламенго 22 ноября 1959 на Маракане. Не удивлюсь, если плёнки, которые привёз из поездки Н.Озеров найдутся когда-нибудь в недрах какого-то профильного архива.

А теперь совсем фантастические истории.

По ассоциации вспоминается шутка старого погранца, который под Новый год спрашивал — сколько дней пограничника в году? Мол, Дед Мороз — тоже пограничник, обходил свои владения ДОЗОРОМ.

Современные интернет ресурсы, связанные с историей колумбийского футбола, практически не упоминают три матча Спартака с двумя колумбийскими клубами в декабре 1959.

Если точнее, то упоминание есть, но…

Вспомним хронологию.

В воскресенье 6 декабря 1959 состоялся 42-й тур чемпионата Колумбии, 6 матчей.

В следующее воскресенье 13 декабря состоится предпоследний, 43-й тур. Поэтому первый матч Спартака с клубом Мильонариос решено было провести 8 декабря во вторник в столице Колумбии городе Богота. Так как в следующее воскресенье Спартак должен был играть с клубом Индепендьенте Санта Фе, то матч 43-го тура Санта Фе играл также 8 декабря, перед игрой Спартака с Мильонариосом, на том же стадионе.

8 декабря 1959, Мильонариос — Спартак 1:1, Богота, ст. El Campin.

13 декабря 1959, Инд. Санта Фе — Спартак 3:6, Богота, ст. El Campin.

В воскресенье 13 декабря перед матчем Санта Фе — Спартак на том же стадионе состоялся матч 43-го тура, в котором играл Мильонариос. Миллионеры выиграли и досрочно за тур до окончания чемпионата стали чемпионами страны.

Было ранее запланировано, что Спартак переезжает в Венесуэлу, где проведёт один матч с местной командой. И 18 декабря улетает из столицы страны Каракаса в Европу.

По ходу турне планировалось также, что в Венесуэле Спартак мог бы сыграть два, а не один матч. Среди вероятных соперников была венская Аустрия и аргентинский Индепендьенте. Но австрийцы ехать в Южную Америку в декабре отказались, они приехали в январе, сыграли несколько матчей. Аргентинский клуб также не смог в те дни добраться до Колумбии.

Тогда вездесущий бразильский импресарио Жозе да Гама предложил новоиспечённому чемпиону Колумбии вновь сыграть со Спартаком, но в Венесуэле — матч-реванш, так сказать.

Колумбийский клуб договорился с руководством Dimayor — так лига колумбийская называется — и улетел в Венесуэлу, не доиграв один матч в чемпионате своей страны.

16 декабря 1959, Мильонариос — Спартак 1:2, Каракас (Венесуэла), Университетский стадион.

18 декабря 1959, сб. Венесуэлы — Спартак 0:2, Каракас (Венесуэла), Университетский стадион.

Результаты зафиксированы в бразильских, да и в колумбийской газете El Tiempo. С венесуэльскими газетами, конечно, полный упадок. Что тогда, что сегодня не до газет в этой стране. Реалии жизни.

Есть сайт, где представлены международные товарищеские игры клуба Санта Фе с 1946 по январь 2026.

Матч 13 декабря в Боготе против Спартака в их списке есть, результат 3:6. Кстати, если изучить список этих международных товарищеских матчей, то более 5 голов в одной игре Кардиналы не пропускали больше никогда.

А вот с клубом Мильонариос всё совсем плохо.

Куда бы вы не заходили — на сайт самого клуба, в различные блоги, на страницу на сайте rsssf — результат будет один и тот же, как под копирку:

Мильонариос в декабре 1959 (везде без указания конкретных дат) трижды сыграл с московским Спартаком, один матч в Боготе, и ДВА в Каракасе.

Результаты тех выдуманных матчей также выдуманы — две победы Миллионеров и одна ничья.

Как мы понимаем, колумбийские клубы в действительности не выиграли ни единого матча у Спартака, одна ничья. Матчей и впрямь было 3, но с Мильонариосом только 2.

Автор списка из 460 международных матчей клуба Мильонариос с 1938 по 2009 на сайте rsssf, по всей видимости, в здравии. Последнее редактирование страницы было в конце июня прошлого года. На моё послание по электронной почте не прореагировал.

Список с 3 матчами со Спартаком в декабре 1959 так и продолжает красоваться на странице сайта rsssf, как и на всех других ресурсах, черпающих от него информацию. Выяснять, право, кто у них там первоисточник «дезы» не хочется. Все они не реагируют на обращения.

В соцсети f есть несколько человек историков колумбийского футбола, но общение также проходит вяло. Во второй половине февраля один из них вернётся в Колумбию из поездки, тогда, возможно, появятся какие-то новые фото и сканы из других колумбийских газет. Я надеюсь.

Надеюсь также на то, что этот специалист не начнёт у меня спрашивать сколько из 3 матчей со Спартаком выиграл Мильонариос в декабре 1959?

Подождём.