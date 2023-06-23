«Сити» закрыл чемпионское окно. Лидеры уходят, Райс, Ковачич и Гвардиол – часть нового костяка

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вчера, 12:17

Переговорный процесс – в финальных стадиях.

Почти сразу после триумфальной победы в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» вступает в новый этап своей истории. Вполне возможно, что финал еврокубка стал последним матчем, когда мы видели «горожан» в их привычном образе – сейчас «небесно-голубые» вступают в этап перестройки.

Требл – финальный аккорд

После него можно переходить к кардинальным изменениям. При этом минувший сезон для английского гранда развивался даже сложнее, чем предыдущий. Вместо «Ливерпуля» погоню с «Сити» устроил «Арсенал» — причем подопечные Хосепа Гвардиолы сенсационно оказались в роли догоняющих и не могли вырваться вперед вплоть до финишного отрезка. Для коллектива это был первый опыт, когда первая строчка находилась на расстоянии вытянутой руки, но обогнать конкурента не получалось вплоть до последних туров. Вместе с тем МС продолжал участвовать в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Особенно тернистым был путь в главном еврокубке. «Горожане» попали в убийственную часть сетки – в четвертьфинале сошлись с «Баварией», другого полуфиналиста определяли мадридский «Реал» и «Челси» — это три последние обладателя титула.

Из такой «мясорубки» «Ман Сити» выбрался победителем, причем и с мюнхенцами, и со «сливочными» сделал это крайне убедительно. Финал ЛЧ проходил немногим позже финала национального Кубка. При том, что в этих матчах предстояло сойтись с грозными «Юнайтед» и «Интером», Гвардиола пошел на грамотный шаг – после официального оформления чемпионства в АПЛ стал реже выпускать на поле лидеров. В итоге оба финала остались за «небесно-голубыми». Клуб впервые в истории оформил требл. Для специалиста он стал первым после ухода из «Барселоны» — первой с того момента стала и победа в ЛЧ . 23-летний Хулиан Альварес собрал все трофеи, о каких только можно мечтать – и просто прошел футбол. А Эрлинг Холанд убил интригу в борьбе за «Золотой мяч» — с его титулами и личными достижениями (главный бомбардир АПЛ и ЛЧ ) конкурировать никто не сможет.

Потеряют многих лидеров

«Сити» может повторить историю «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным – восхождение на вершину оказалось слишком тернистым, трудным и долгим, а чемпионское окно – коротким. Уже в это межсезонье команду собираются покинуть несколько значимых для Пепа игроков. Илкай Гюндоган уже давно собирается в «Барселону» — и по последним данным, стороны успели согласовать детали контракта. Немецкий хавбек готов подписать контракт с каталонцами – он будет рассчитан на 2 года с опцией продления еще на 1 сезон.

На Рияда Мареза вышел аравийский клуб «Аль-Ахли» — его президент сам летал в Англию на переговоры с алжирцем. Футболист не против сменить обстановку, к тому же ему предлагают контракт с зарплатой 50 млн евро за сезон. Вместе с Риядом в Саудовскую Аравию может отправиться Бернарду Силва – сделка с португальским игроком близится к завершению, хотя на него также претендовали ПСЖ и «Бавария».

Помимо них, покинуть «Сити» могут Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт и Жоау Канселу. На Кайла претендует «Бавария» — мюнхенцы готовы выплатить «горожанам» 20-30 миллионов евро, при этом сам защитник параллельно ведет переговоры о продлении контракта с английским грандом.

Нашли кандидатов на замену

Как следствие, наверняка будет и много трансферов на вход. В числе первых будет сделка по полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу. Стороны уже согласовали условия трансфера – «аристократы» получат компенсацию в размере 25+5 миллионов фунтов. Контракт с хавбеком был согласован ранее – ему остается только пройти медосмотр.

Параллельно «горожане» образовали треугольник с «Вест Хэмом» и «Арсеналом» в переговорах по трансферу опорника «молотобойцев» Деклана Райса. «Канониры» пытались договориться об отступных в размере 80 миллионов фунтов, однако «Вест Хэм» гнет свою линию и хочет заработать 100 миллионов – а потому ждет предложений от «небесно-голубых». Ожидается, что «Сити» сделает официальное предложение по хавбеку в ближайшие дни.

Еще один потенциальный новичок МС – центральный защитник Йошко Гвардиол из «Лейпцига». Хорват прилично прогрессирует в последние годы и уже сейчас является основным защитником национальной команды. Англичане договорились с центрбеком о переходе, сложности возникают только с суммой отступных – немцы хотят 100 миллионов евро и бонусы, «горожане» пытаются снизить сумму до 80-85 млн.

Время тектонических изменений

Облик «небесно-голубых» в следующем сезоне, вероятно, изменится до неузнаваемости. Все игроки, которые собираются найти себе новую команду, в «Сити» регулярно выходили в основе. И их замена – вопрос не только ресурсов клуба (с этим проблем нет), но и времени. Новобранцам потребуется время на адаптацию – и немало, учитывая сложную структуру игры «горожан».

Кроме того, будет наслаиваться общая усталость – подопечные Пепа Гвардиолы оставили все свои силы в завершившейся кампании. За этим часто следует откат – так Карим Бензема провел предыдущую кампанию гораздо слабее чем искрометный сезон-21/22, а «Ливерпуль» после финала ЛЧ и серебра АПЛ оказался на 5-м месте в чемпионате (хотя здесь дело и в системном кризисе).