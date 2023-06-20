Армения и Казахстан выше Хорватии и Дании. Сборные разрывают в отборе Евро-2024

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вчера, 18:41

На Сперцяна и Тикнизяна приезжали посмотреть из АПЛ , Бундеслиги и Серии А.

Сборные Казахстана и Армении ударно провели летние матчи отборочного турнира Евро-2024. Обе команды одержали по две победы и сейчас идут на вторых местах в своих группах. Рассказываем, как для них прошел июнь.

Армения – выше Хорватии

Подопечные Александра Петракова к лету провели лишь один матч квалификации против Турции – армяне уступили, хотя первыми повели в счете (1:2). Поэтому к игре с Уэльсом в активе сборной Армении оставалось 0 очков.

Изначально казалось, что у валлийцев чуть больше шансов на победу – однако армяне задали высокий уровень сопротивления. Вплоть до первого гола Уэльс имел территориальное преимущество и чаще бил по воротам. После ситуация начала выправляться – к 30-й минуте Армения забила дважды, вела в счете и удерживала мяч, а также нанесла 4 удара по воротам Уэльса. Еще 3 мяча команды забили уже в концовке встречи, после замен – 4:2 в пользу подопечных Петракова.

На удивление, при все той же расстановке «5-4-1» с Латвией уже армяне владели территориальным преимуществом. Коллектив отдавал предпочтение игре на флангах – огромный объем работы с мячом давали Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян и Артак Дашян. Первый гол Армении соорудили как раз Артак с Наиром – второй мяч был забит уже с пенальти, под занавес матча.

Для команды Петракова наиболее важная победа – над Уэльсом, поскольку валлийцы в перспективе также могли претендовать на путевку на Евро-2024. Так удалось добиться незначительного преимущества. Кроме того, теперь сборная идет на втором месте в таблице группы D с 6 очками по итогам 3 туров – и располагается даже выше Хорватии. К слову, гонка только начинается. Фаворитами по-прежнему являются хорваты и турки. При этом в первом круге Турция успела нанести Армении поражение. Определяющим для сборной под руководством Петракова станет отрезок в сентябре. Тогда армяне вновь сыграют с Турцией и проведут первый матч против Хорватии. Уже по ним получится определить, на что будет рассчитывать сборная со Сперцяном в составе.

Казахстан обыграл Сан-Марино и Северную Ирландию

Конкуренты у Казахстана тоже довольно серьезные – они попали в одну группу с довольно крепкими сборными Финляндии и Дании, удивить может Словения. При этом стартовали казахи в отборочном турнире крайне уверенно. После поражения от словенцев коллектив Магомеда Адиева сенсационно обыграл датчан, которые на прошлом континентальном первенстве добрались до полуфинала, обыграв Уэльс и Чехию, но уступив Англии. Что еще интереснее, команда по итогам первого тайма уступала 0:2 и все свои 3 мяча забила после 70-й минуты.

Летний отрезок календаря был уже легче – играть предстояло с Сан-Марино и Северной Ирландией. Но даже так требовалось добыть две победы на классе – лишь так Казахстан мог конкурировать за попадание на Евро. С Сан-Марино «ястребы» разобрались уверенно –очевидное преимущество по ударам, владению, успешности передач и итоговые 3:0. Казахи спокойно забрали центр поля и готовили в этой зоне свои атаки.

Куда более неожиданно разворачивался поединок с Северной Ирландией. Все шло к итоговой ничьей, при этом территориальное преимущество и острота на чужой половине были на стороне последних. Вырвать 3 очка удалось уже на финишной прямой – исход матча решил гол Абата Аимбетова на 88-й минуте. 27-летний форвард «Астаны» подхватил мяч еще на своей половине поля, затем исполнил феноменальный скоростной проход, обойдя двух игроков соперника. Так, решающей оказалась замена Адиева – Аимбетов вышел на поле на 81-й минуте, поэтому на свежих ногах без труда ворвался в чужую штрафную.

Казахстан по прошествии 4 туров имеет в активе 9 очков и располагается выше Дании со Словенией. Еще чуть ниже – Северная Ирландия и Сан-Марино. Интереснее всего будет следить за развитием событий в группе H в сентябре-ноябре. На этот отрезок приходятся матчи казахов с Финляндией, Данией – и снова с финнами.

Лидеры способны зарешать

Тот факт, что Казахстан и Армения оказываются конкурентоспособны и претендуют на попадание в финальный турнир, не повергает в шок – и у тех, и у других есть достаточно сильные исполнители, пусть их и не так много. У сборной Армении это в первую очередь Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян.

К обоим приковано пристальное внимание – на матче национальной команды с Уэльсом присутствовали селекционеры клубов сразу из нескольких топ-чемпионатов Европы: АПЛ , Бундеслиги и Серии А. В том поединке оба записали на свой счет по голевой передаче, а Наир в следующем туре успел еще и забить сборной Латвии. К слову, интерес у Сперцяну – уже давняя история. Недавно в борьбу за воспитанника «Краснодара» ворвался «Аякс». По слухам, сумма отступных за трансфер молодого полузащитника может составить 10 миллионов евро.