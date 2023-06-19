Модрич снова без титула. Испания выиграла Лигу Наций

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вчера, 09:06

В финале в серии пенальти пала Хорватия.

Долгая подготовка

После изнурительных и напряженных полуфиналов Лиги Наций ни хорваты, ни испанцы не хотели рисковать и раскрываться. Кажется, будто обе команды понимали, что предстоит очень долгая и тяжелая разборка. А в таких условиях хочется к решающему отрезку подойти с максимально свежими ногами. По сути, первый тайм и превратился в работу по сохранению свежести.

При этом игра не выглядела как стояние до дополнительного времени. Хорваты и испанцы не позорили статус финала, поэтому борьбы было достаточно. Только во что-то острое она почти не созревала. Когда речь касалась подходов к воротам, тут постоянно ощущалась нехватка атакующих сил. Не количественно даже, а позиционно. Игроки атаки оказывались где-то глубже, чем нужно для завершения комбинации.

Проявление картинки

С начала второго тайма подготовительная работа завершилась. Вырисовался более-менее конкретный рисунок. В нем Испания в уже привычной манере больше владела мячом, пытаясь окружить хорватов. Однако те прекрасно выбирались из-под давления и устраивали колкие вылазки, «стекающие» с флангов в штрафную Унаи Симона. Так у Хорватии проявлялось больше остроты, выпады оказывались более завершенными и четкими. Только все так же – безголевыми.

По ходу второго тайма становилось понятно, что Хорватия больше держит в голове дополнительное время и серию пенальти. Ее игровой план особо не менялся, даже Златко Далич как-то скупо работал с заменами. За второй тайм он сделал три одиночные перестановки, а его команда сохраняла установку на контратаки с отрезками владения мячом для острастки зарывающихся испанцев.

Луис де ла Фуэнте проявлял больше страсти в заменах. За второй тайм он сделал пять перестановок, причем достаточно рано. Все его замены были направлены на повышение интенсивности игры, а не на перестроение схемы. Он добавлял свежести в разные зоны, чтобы к концу основного времени его команда смогла оказать мощное давление. Так удалось дожать Италию в полуфинале. Это могло пройти и с хорватами. Потому что суета у ворот Ливаковича порой становилась очень острой, и гола не случилось чудом.

Нервы и давление

Третий тайм словно стал для команд напоминанием, что игра идет серьезная, на кону – трофей. В основное время соперники не проявляли особой нервозности, следуя своему плану. А вот за короткий отрезок третьего тайма они пережили весь спектр эмоций. Испанцы порой не успевали за хорватами и фолили на карточки. И те, и другие создали в наметившемся сумбуре несколько голевых моментов, но все в том же сумбуре их не смогли реализовать. Случались и падения в штрафных, и апелляции к судье, и возмущенные стычки. В общем, короткий тайм был отведен на страсти. Но без голов.

А четвертый тайм показал, что план по распределению сил лучше реализовала Испания. Конечно, сказалось и то, что Хорватия в своем полуфинале отыграла дополнительное время, а Испания – нет. Но у испанцев было меньше времени на отдых. В любом случае весь четвертый тайм подопечные де ла Фуэнте сидели на штрафной Ливаковича, пытаясь раскурочить и взломать оборону Хорватии. Той терпеть не привыкать.

К сведению, для хорватов игра в овертайме – это самое нормальное дело. В 21-м веке они в разных турнирах в плей-офф играли 13 раз. И в десяти случаях доводили игры до дополнительного времени. А уж там различных сценариев была масса. Так что и с напором Испании хорваты справились, полагая, что в серии пенальти удача будет на их стороне.

Два сэйва

Надо отметить, что большую часть ударов в серии пенальти игроки обеих команд выполняли хладнокровно и качественно. Явно не получилась попытка только у Ляпорта, который зарядил в перекладину, когда мог приносить Испании победу. Все остальные били хорошо. Но Симон оказался успешнее Ливаковича. Хорватский голкипер не отразил ни одного удара. А вот Унаи парировал красиво попытки Майера и Петковича, который был героем полуфинала с Нидерландами. Эти сэйвы и принесли Испании победу.

Это первый успех Испании в Лиге Наций. Хотя уже второй финал. В 2021 году в решающем поединке испанцы уступили Франции. Некогда собиравшая трофеи Испания давно ничего не выигрывала. Это первый титул с 2012 года, когда было выиграно Евро-2012. Пришлось ждать 11 лет и создания нового турнира. Зато уникальным достижением отметился Хесус Навас. Ветеран, которому отводилась тут не роль статиста, а вполне четкая позиция правого защитника, стал единственным футболистом, который выигрывал чемпионаты мира, Европы и Лигу Наций. Можно вспомнить, что он в этом году еще и Лигу Европы с «Севильей» взял, четвертую в своей карьере.

На фоне радости за ветерана Наваса есть повод расстроиться за ветерана Модрича, которому тоже 37 лет. Он был несколько раз близок к тому, чтобы в своей славной карьере взять титул со сборной, но удача от него отворачивалась. Как и на этот раз. Хотя Лука вместе со своей сборной провел все десять 120-минутных матчей в 21-м веке. Удивительный запас сил.

Отдельно стоит отметить и хороший зачин де ла Фуэнте, к назначению которого после отставки Луиса Энрике многие относились скептически. Получается, специалист взял трофей в своем четвертом матче у руля сборной. В марте он успел провести два поединка в отборе к Евро-2024, а потом две игры в Лиге Наций.