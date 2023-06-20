Гюндоган может стать главным приобретением «Манчестер Сити»

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вчера, 09:30

Роль капитана трудно переоценить.

Илкай Гюндоган никогда не считался звездой, которая занимает первые полосы газет и сайтов, посвященных трансферным слухам. Между тем в одной из сильнейших команд современности фигура Гюндогана – ключевая. Можно много рассуждать о безумной результативности Холанда, о новой эффективности Стоунза, о мощи Родри или гениальности передач Де Брюйне, однако скрепляет нынешний «Манчестер Сити» именно Гюндоган.

Скромный герой

Стоя на поле «Уэмбли» в финале Кубка Англии, Гюндоган собрал вокруг себя игроков «Сити», чтобы ободрить их перед матчем. Но более громкий и азартный Рубен Диаш перехватил инициативу, произнеся свою речь. Илкай просто промолчал, но уже через минуту после начала встречи он оказался в центре внимания, забив самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии.

Гюндоган — воплощение игрока, который «говорит» ногами. Его последним действием в роли капитана «Сити» стало завоевание кубка Лиги чемпионов. Возможно, это его последнее достижение с командой, в которую он пришел из дортмундской «Боруссии» в 2016 году. «Сити» хочет сохранить его, но перед Гюндоганом широкий простор для маневра. Если он отклонит новый контракт с «горожанами», то может отправиться в «Барселону», ПСЖ , на Ближний Восток или даже в другой топовый английский клуб, что менее вероятно.

До конца сезона 32-летний полузащитник игнорировал все разговоры о своем будущем. Но сейчас настало время принять решение. После семи сезонов совместной работы главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прекрасно понимает, что он потеряет. Гюндоган был так хорош во время тренировок, что перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Реалом» его одноклубник Кайл Уокер пошутил, что благодаря форме Илкай получил в раздевалке прозвище «Праймовый Зидан». А во время празднования требла прославившийся ликованиями Джек Грилиш на видео спел «Gundo’s on fire» на мотив знаменитой песни «Freed From Desire». В команде прекрасно осознают, что Гюндоган для них значит больше, чем может показаться стороннему наблюдателю, привыкшему больше опираться на красивые финты, быстрые забеги, голы и голевые передачи.

Гюндоган же во время всех этих празднований, как обычно, выглядел застенчивым. Он сдержан, слегка замкнут. Ему гораздо легче раздавать комплименты партнерам, чем получать их. Но никто в окружении Илкая не скупится на хвалу в адрес полузащитника.

Это исключительный игрок, — сказал Гвардиола. – В этом сезоне он сотворил нечто исключительное. Он был участником всех важных моментов по ходу сезона. И я не забываю его два гола в ворота «Астон Виллы» в финальный игровой день прошлого сезона. А в этом сезоне он не раз забивал в важнейших ситуациях.

Ключевая фигура

У Гюндогана в «Сити» сложилась репутация человека, который все самое лучшее приберегает для важных моментов. Когда по ходу матчей складывается неважная ситуация, Илкай словно включает форсаж и исполняет новую роль, акцентируя действия на атаке. Гвардиола не зря вспомнил игру с «Астон Виллой» в мае 2022 года, когда на кону был чемпионский титул. Илкай забил дважды за последние пять минут игры, что позволило «горожанам» перевернуть ее и выиграть со счетом 3:2. А в последних семи матчах нынешнего сезона Гюндоган забил шесть мячей, в том числе два – в финале Кубка Англии. Еще два дубля у него были в матчах с «Лидсом» и «Эвертоном», когда «Сити» окончательно добивал «Арсенал» в чемпионской гонке.

Прошлым летом команда сама избрала его капитаном после ухода Фернандиньо. Стиль управления Гюндогана заключается в том, что он подает пример всем остальным. У него острое внимание к деталям во всем, начиная с рациона питания и заканчивая режимом сна. Он ест мясо на пару, избегает углеводной пищи, исключает сахар из меню. Прежде чем лечь спать, он должен как минимум на час оторваться от телефона, чтобы это не влияло на его сон.

В начале карьеры Гюндоган перенес целый ряд травм, и в какой-то момент в 2013 году ему врач сказал, что придется завершать карьеру из-за проблем с позвоночником. Но благодаря режиму и вниманию к своему здоровью Гюндоган справился. С 2017 года Илкай проводит в среднем 48 матчей за клуб в год. В этом сезоне он сыграл более 60 поединков за «Сити» и сборную Германии. В октябре ему исполнится 33 года, но любой клуб, претендующий сейчас на него, понимает, что, скорее всего, получит выгодное соотношение цены и качества, подписав Гюндогана.

Гвардиола считает Гюндогана не только капитаном своей команды, но и товарищем. В Манчестере они живут на одном этаже в доме. Илкай часто выступает как посредник между футболистами и тренерским штабом. Он играл эту роль, когда Жоау Канселу был возмущен своим статусом после возвращения с чемпионата мира. На поле Гюндоган должен убеждаться в том, что команда претворяет в жизнь план Гвардиолы. Илкай часто получает указания во время матчей от тренерского штаба, а потом передает их другим футболистам.

Хорошо отлаженная победная машина Гвардиолы нуждается в Гюндогане, и тренер сделал все, чтобы убедить того остаться. Когда у Хосепа спросили о будущем Илкая, тот ответил просто: Он знает, что я думаю. Несмотря на требл, «Сити» постарается этим летом улучшить состав, поскольку конкуренты не дремлют, а завоеванный статус нужно подтверждать. Но кажется, что главным приобретением лета может стать переподписание контракта с Гюндоганом.