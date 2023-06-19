11 персон «золотого» сезона «Зенита». Семак, Бакаев, Малком и Мостовой

1687164990

вчера, 11:56

Футбольные герои и антигерои из состава чемпионов.

Чемпионский клей. Сергей Семак

Сергей Богданович как человек один из самых скучных тренеров в истории российского футбола. Он словно пустой сосуд, куда можно залить всё что угодно. Но эта пустота успешно поглощает и минусы «Зенита», и всех соперников целиком. Семак герой сезона, с этим странно спорить. Молодой наставник выиграл пять чемпионских званий подряд. Как подобает настоящему спортсмену, глубоко никогда не копает. Если бы не стал футболистом, мог быть фермером с кучей детей. Но раз хорошо пинал мяч, то в 47 лет это главный тренер в стране, ведь Карпин провалил весну и удивляет апатией. Валерий Георгиевич не спешит в клуб, который сбросит «Зенит» с трона, он в зоне комфорта. Как и Семак, но Сергея Богдановича пока из чемпионского кокона не выбросили.

Худший трансфер. Матео Кассьерра

Не забыли про Бакаева, но для него отдельная категория. Также не стоит переоценивать дебютный отрезок Ренана. У бразильца было только девять матчей в РПЛ , ему девятнадцать лет, а мыслями был в сборной на молодежном чемпионате мира. Ну, или в «Реале», если говорим о мечтах. А вот Кассьерра это не только самый дорогой трансфер «Зенита» в сезоне, но и футболист, которому Семак часто доверял. Матео играл в основе, но не выручил команду против «Динамо» в Кубке и против самых важных соперников в чемпионате. Повезло, что коллектив сильный, но «Зенит» играл в меньшинстве во многих матчах с Кассьеррой на поле. С Матео пора прощаться?

Сильнейший игрок сезона. Малком

Тут нет смысла много расписывать. Вчера гражданин России дебютировал в сборной Бразилии, заработал пенальти в концовке матча против Гвинеи для Винисиуса. Если Анчелотти согласится возглавить сборную, то будет искать место в заявке для Малкома, ведь за «Зенит» вингер сыграл шикарно. Только желание побыть вместе с новорожденным ребенком забрало у нападающего шанс побить рекорд Веретенникова по голам в сезоне из тридцати туров. Малком забил 23 мяча, сделал 7 ассистов. Если его агент работает на клиента, то этим летом вингер уйдет в большой клуб из топ-5.

Разочарование года. Зелимхан Бакаев

Многие понимали, что Бакаев подписывает контракт в золотую клетку. Но Зелимхан ведь общался с Семаком перед трансфером. Он оценивал конкурентов. Возможно, мечтал сыграть в схеме с «десяткой», чтобы ему нашли место. В результате разочаровал сильнее, чем Кассьерра, ведь у Матео хотя бы формы хватало для появления на поле. Бакаев сыграл в 1 матче в основе в РПЛ , собрал 308 минут на поле. Не сильно оторвался от Ерохина, который забил два мяча против одного у коллеги. Похоже, «Зениту» было важнее забрать у «Спартака» парня с пасом, чем найти место для Бакаева в команде. Семак не хочет отпускать Зелимхана, но хавбек заиграет, только если разбегутся легионеры.

Ключевой элемент. Вильмар Барриос

Убрав любого другого футболиста, у «Зенита» будут высокие шансы сохранить статус фаворита. Но если уйдет Барриос, то найти ему замену будет сложно. Семак создал чемпионскую команду, когда пришли люди центральной оси – Ракицкий, Барриос, Дзюба, игравший в оттяжке, и Малком. Потом добавился Вендел, тоже ключевой и важный. Но главным элементом, поскольку «Зениту» важно резко отбирать мяч и возвращаться к атакам, остается колумбиец. Он не прогрессирует, ведь в таком случае играл бы сейчас в «Баварии» или ПСЖ , но для «Зенита» это незаменимый игрок.

Жертва порядков. Дмитрий Чистяков

Славный парень, простой, без традиционных для детей лимита минусов. Поэтому обидно, что именно на нем отработали питерский гонор после поражения от «Ахмата». Скорее всего, Аршавин и другие руководители «Зенита» получили бы жирные бонусы за сезон в стиле «Арсенала» — без поражений в РПЛ . Поэтому была такая неадекватная реакция. Также не хотели уступать именно клубу из Грозного. Обвинения Чистякова в сдаче матча оказались дешевой конспирологией, пришлось перед игроком извиняться, но эта персональная история – Семак не доверяет россиянам из состава и готов их бросить под поезд гнева боссов, может быть полезной на будущее.

Упрямство сезона. Андрей Мостовой

Красавчик, что не сдался, но есть большие сомнения, что следующий сезон будет для Мостового простым. Разве что уход Малкома и Клаудиньо изменит его место в иерархии по дороге в основу. Но если подбиваем итоги свежего прошлого, то нельзя обойти стороной Мостового. Андрей не ушел, сыграл в 29 турах, забил 8 мячей и отдал 6 ассистов. Не весь сезон на одном дыхании, но это один из лучших россиян в «Зените», а таких в команде немного.

Недооцененный герой. Далер Кузяев

Подписание юного Коваленко намекает на уход Кузяева. Интересно, где Далер окажется? Учитывая хорошие отрезки осенью и весной, может рассчитывать на поиски клуба в топ-5. А если нет, то в Турции такой футболист точно не затеряется, как не затерялся Оздоев. Кузяев был основным у Семака, ведь не всегда могли сыграть все бразильцы. Но в 30 лет не хочется становиться правым защитником, и еще можно попробовать найти себе местечко с еврокубками.

Джокер сезона. Густаво Мантуан

Но есть проблема. Мантуан настолько хорош, когда надо закрутить голову уставшей обороне соперника, что Семак пока не верит, что Густаво будет идеальным игроком стартового состава. А ведь может играть справа, если Малком покинет «Зенит», или слева вместо Клаудиньо с Мостовым, если окажется в лучшей форме. Впрочем, Густаво лишь 21 год, есть время для работы над выносливостью. Бразилец сыграл так мало минут в РПЛ , как защитник Алип, но при этом создал 10 голов. Если подтянут физику, то получат ценного футболиста с будущим. Правильно сделали, что выкупили контракт.

Стабильность года. Сантос и Вендел