Академия имени Гвардиолы. Ученики Хосепа готовятся к безумному сезону

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вчера, 21:37

Артета, тен Хаг и Хави проверят себя в ЛЧ .

Испанская тренерская школа в авангарде

Англичанам сейчас нечем хвастаться в тренерском ремесле. Пейсли, Басби, Рэмзи и Клаф царили после того, как Чепмен с европейцами выдумал «дубль-вэ», но их время давно прошло. И бразильские футболисты выше классом, чем тамошние тренеры. Пеле, Роналдиньо и Роналдо всех затмевают. У немцев интересная школа, но у них сложно учиться. Хитцфельд, Хайнкес и Лёв не педагоги. Лишь Клопп выделяется, ведь его «гегенпрессинг» можно адаптировать.

Ещё, когда говорим о тактике, то нельзя обойти стороной кальчо. Сакки – великий. Трапаттони, Анчелотти, Липпи и Капелло – невероятно успешные тренеры. Но Спаллетти, Индзаги и Манчини точно не гении. Параллельно с итальянской школой за океаном развивалась аргентинская академия футбола. Повлияла на мир, но строится на личностях. Менотти и Билардо – разные тренеры и люди. Симеоне, Скалони, Гальярдо и Бьелса тоже яркие индивидуальности.

Французская тренерская школа дарила успешных наставников, вроде Венгера и Зидана, чемпионов мира и Европы, как Жаке и Дешам. Но это не школа для других. Голландцы однозначно научили футбол многому благодаря Михелсу. Кройф тоже был великим тренером, хотя не захотел посвящать профессии остаток жизни. Вот только Де Бура и Кумана нельзя ставить в один ряд даже с Адвокатом, не говоря о Хиддинке и ван Гале. Нет прогресса и новой «золотой эры».

Убрав других привычных подозреваемых, остается испанская школа. Она не была самой яркой раньше. Испания спокойно принимала у себя иностранных специалистов, вроде Эрреры, Михелса и Моуриньо. Но испанцы Дель Боске, Бенитес, Энрике и Гвардиола выиграли Лигу чемпионов в 21 веке. Арагонес и Дель Боске брали «золото» с Испанией. Но один человек выделяется, создав целую школу. У Хосепа с каждым сезоном всё больше серьезных последователей.

Ученики зачастую намного слабее учителя

В тренерском ремесле именно так. Понятно, что Моуриньо можно назвать учеником Робсона. Тогда получится, что Жозе превзошел мудрого преподавателя. Но вот ученики самого Жозе намного слабее. Виллаш-Боаш как-то сказал, что был ослеплен любовью к тренеру Моуриньо. Сейчас бывший наставник «Зенита» несколько лет без работы. Его не позвали в сборную Португалии, выбрали Мартинеса. Не позвали в «Наполи», назначили Гарсию.

Руй Фариа не стал сильным главным тренером. Роджерс не спас «Лестер» от вылета. У Стива Кларка есть успехи со сборной Шотландии, но посмотрим, смогут ли пробиться на Евро из группы с Холандом и испанцами. Хаби Алонсо сложно назвать учеником Моуриньо, так как его тренерский стиль вобрал идеи Гвардиолы, с которым испанец тоже работал как игрок. Самым сильным из «учеников» Моуриньо пока является, как ни странно, Нагельсманн.

Немец не работал с португальцем лично, но отмечал важность стиля Жозе при формировании своего тренерского метода. Но у Гвардиолы, который сам учился у Кройфа и Бьелсы, хотя на второго лично не работал, больше прямых последователей. Мареска пошел спасать «Лестер». Артета ранил учителя в битве за корону в АПЛ . Компани успешно вышел в элиту с «Бернли». Встретится с бывшим наставником. Не забываем про Эрика тен Хага.

Он работал в «Баварии», когда там был Хосеп. Также очевидно, что Хави — это тренер из «академии Гвардиолы». От Теда Лассо до Хаби Алонсо, каталонец повлиял на многих знаменитых наставников. И есть один важный момент. Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» через два года. Взять паузу, чтобы позже возглавить одну из сборных накануне ЧМ -2030. И шейхи попросят Гвардиолу выбрать нового тренера МС . Началась битва престолов.

Сложнее найти великого тренера, чем игрока

Далеко ходить не будем. Российская тренерская школа в глубоком кризисе. Хотя границы были открыты, за 30 лет не появился ни один наставник для победы в Лиге Европы с зарубежным клубом. И Газзаев не уехал в МЮ . Слуцкий и Карпин пытались, но не получилось. Тренеров намного меньше, чем игроков, достаточно десятка ошибок, чтобы Шалимовы и Аленичевы уверенно перекрыли Слуцкого, Карпина и Семака.

Сергей Богданович не уедет работать во Францию или Испанию, а в «Спартаке» и «Динамо» будут молодые иностранцы. Но даже если взять Англию, где традиции и деньги, то видим нехватку путеводной звезды, великого британского тренера. Если сравнивать Саутгейта с величайшими англичанами, то далеко позади, невзирая на выход в финал Евро-2020. А тренерский класс АПЛ повышают Клопп, Де Дзерби, Артета и Гвардиола.

Появятся люди, вдохновленные иностранцами? Им просто сейчас чуть больше тридцати лет. Рано для работы в больших клубах. Вот только с тренерами еще сложнее, чем с игроками. Возьмите Анри. Работал с великими французскими специалистами, тренировался у Гвардиолы. Интеллект выше среднего, есть чувство юмора. Понимает футбол. И это плохой главный тренер на данный момент. Тут нет гарантий, метод проб и ошибок.

Зато есть Гвардиола, чьи методики можно одолжить. Хосеп влияет на футбольный мир глобально. Так давить, как «Манчестер Сити», другие не смогут. Но сменой позиций латералей и центрбеков, работой диспетчеров полуфлангами и подходом Гвардиолы к прессингу через инсайдов можно вдохновляться. Хосеп делает футбол современным и ярким. В одном знаменитого тренера точно нельзя упрекнуть, а именно в футбольной трусости.

На коллег испанец оказал колоссальное влияние. Кроме названных выше, также пробует стать тренером Маскерано. Увидим на бровке в пиджаке одну из легенд «Баварии». Будет забавно, если скромняга Ибрагимович станет тренером и заиграет именно в стиле Гвардиолы. А пока в центре внимания много испанцев. Готовы побеждать Хави, Артета, Алонсо и даже Луис Энрике, который тоже из партии «тики-таки».