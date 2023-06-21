Финал ЛЕ, но посредственный сезон в Серии А. «Роме» предстоит определиться с будущим

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вчера, 15:38

И решить, что делать с Моуриньо.

«Рома» в затруднительном положении. С одной стороны, коллектив не развивается уже на протяжении последних трех сезонов, не помогло даже назначение Жозе Моуриньо и подписание экс-форварда «Юве» Пауло Дибалы. С другой, сомнительно под таким предлогом требовать найти нового тренера – на результаты римлян повлияли не только и не столько действия наставника.

Жозе остаётся

Еще в мае казалось, что этот сезон для Моуриньо может стать последним в качестве главного тренера «Ромы». Итальянцы проводили очередной средний чемпионат, зато в Лиге Европы добрались до финала – а у португальского менеджера появился вариант посимпатичнее.

На Жозе вышел «Пари Сен-Жермен». Парижане снова провалили еврокубковый сезон, вылетев на стадии 1/8 финала ЛЧ от «Баварии». Все это происходило параллельно со стагнацией в Лиге 1 и внутренними конфликтами (история с участием Неймара в покерном турнире сразу после поражения в первом матче, ссора бразильца со спортивным директором Луишем Кампушем). Было очевидно, что Кристоф Гальтье потерял контроль над ситуацией – даже чемпионский титул был куда менее очевидным.

Моуриньо же давно зарекомендовал себя как требовательного и характерного тренера, который выстраивает в коллективе жесткую дисциплину. Плюс к этому имеет внушительный послужной список, благодаря чему пользовался бы авторитетом среди лидеров клуба. Сообщалось, что португалец был готов возглавить ПСЖ , если поступит соответствующее предложение, при этом сами парижане оценивали его как план Б – предпочтение отдавали Зидану и Энрике.

Продолжение история не получила. Уже после поражения римлян от «Севильи» появились инсайды, что «Рома» и Моуриньо сели за стол переговоров. Действующее соглашение португальского наставника рассчитано до 2024 года. К слову, предметного разговора еще не было.

Взлёты и падения

Сезон получился противоречивым. Римляне несколько раз запрыгивали в зону Лиги чемпионов, даже шли в первой тройке – но конкуренты располагали большим запасом ресурсов, а потому «желто-красным» не удавалось задержаться там надолго. По итогам 32 туров Серии А подопечные Жозе Моуриньо оставались на 3-м месте. Тем не менее, в последних 8 матчах чемпионата римляне одержали лишь одну победу – а претендовать на ЛЧ с такой статистикой было невозможно.

Прогресса по сравнению с предыдущим сезоном не было – что тогда, что сейчас набрали 63 очка, меньше пропустили, но и забивали тоже реже. Но стоит взглянуть на ситуацию по-другому. Вторую кампанию кряду «Рома» проводит не ниже определенной планки. По совокупной стоимости состава команда – 6-я в Серии А. Можно было бы говорить о том, что который год подряд коллектив остается без ЛЧ – но для попадания в главный еврокубок нужны трансферы. Вот что по этому поводу говорит Моуриньо:

[Тиагу] Пинту [спортивный директор «Ромы»] говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту – менеджер, я – тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова. Но выйти в Лигу чемпионов [через чемпионат], потратив 7 миллионов на рынке, – это не история, это даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану.

За этот сезон «Рома» потратила на усиление 9 млн евро. Подписала Зеки Челика из «Лилля» (7 млн), арендовала Диего Льоренте и Мохамеда Камара. Пыталась ухватить как можно больше на рынке свободных агентов – так пришли Пауло Дибала, Неманья Матич, Андреа Белотти и др.

Зато есть прогресс в еврокубках

И при такой слабой трансферной кампании римляне сделали большой шаг вперед на еврокубковой арене.

Годом ранее «желто-красные» участвовали в Лиге Конференций – и тогда они последовательно выбили «Витесс», «Будё-Глимт», «Лестер» и обыграли «Фейеноорд» в финале. Сейчас же в ЛЕ уже на групповой стадии конкурировать пришлось с «Бетисом», а в плей-офф – с «Зальцбургом», «Реалом Сосьедад», «Фейеноордом», «Байером» и «Севильей». Даже так «Рома» добралась до финала – пусть в итоге трофей и достался «мингиянцам».

Скромные планы на лето

Инсайдов о трансферных аппетитах римлян не так много. К этому моменту «желто-красные» успели подписать хавбека Уссема Ауара, у которого истек контракт с «Лионом», а также отдали «Аяксу» полузащитника Бенжамина Тахировича.

По части сохранения лидеров – римляне уже продлили контракты с Крисом Смоллингом и Брианом Кристанте, ведут переговоры с Пауло Дибалой.

Помимо Ауара были и другие игроки-свободные агенты, на которых претендовали итальянцы, но в этом сегменте рынка слишком высокая конкуренция. Одной из трансферных целей считался полузащитник Юри Тилеманс, который отказался продлевать контракт с «Лестером» после вылета «лис» в Чемпионшип. Однако «Астон Вилла» оказалась расторопнее «Ромы» и успела подписать освободившегося хавбека.

Зато удалось перехватить Эвана Н’Дику, который по итогам сезона покинул «Айнтрахт». 23-летний центральный защитник – в отличной форме, плюс закрепился в основе немецкого коллектива.

Атакующую линию «желто-красные» пытаются усилить за счет форварда Джанлуки Скамакки – у итальянца был слабый сезон в АПЛ (3 гола за «Вест Хэм» в 16 матчах чемпионата). Речь идет об аренде. Также рассматривается аренда Марко Верратти из ПСЖ .