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Финал ЛЕ, но посредственный сезон в Серии А. «Роме» предстоит определиться с будущим

вчера, 15:38
«Рома»

И решить, что делать с Моуриньо.

«Рома» в затруднительном положении. С одной стороны, коллектив не развивается уже на протяжении последних трех сезонов, не помогло даже назначение Жозе Моуриньо и подписание экс-форварда «Юве» Пауло Дибалы. С другой, сомнительно под таким предлогом требовать найти нового тренера – на результаты римлян повлияли не только и не столько действия наставника.

Жозе остаётся

Еще в мае казалось, что этот сезон для Моуриньо может стать последним в качестве главного тренера «Ромы». Итальянцы проводили очередной средний чемпионат, зато в Лиге Европы добрались до финала – а у португальского менеджера появился вариант посимпатичнее.

На Жозе вышел «Пари Сен-Жермен». Парижане снова провалили еврокубковый сезон, вылетев на стадии 1/8 финала ЛЧ от «Баварии». Все это происходило параллельно со стагнацией в Лиге 1 и внутренними конфликтами (история с участием Неймара в покерном турнире сразу после поражения в первом матче, ссора бразильца со спортивным директором Луишем Кампушем). Было очевидно, что Кристоф Гальтье потерял контроль над ситуацией – даже чемпионский титул был куда менее очевидным.

Моуриньо же давно зарекомендовал себя как требовательного и характерного тренера, который выстраивает в коллективе жесткую дисциплину. Плюс к этому имеет внушительный послужной список, благодаря чему пользовался бы авторитетом среди лидеров клуба. Сообщалось, что португалец был готов возглавить ПСЖ, если поступит соответствующее предложение, при этом сами парижане оценивали его как план Б – предпочтение отдавали Зидану и Энрике.

Продолжение история не получила. Уже после поражения римлян от «Севильи» появились инсайды, что «Рома» и Моуриньо сели за стол переговоров. Действующее соглашение португальского наставника рассчитано до 2024 года. К слову, предметного разговора еще не было.

Взлёты и падения

Сезон получился противоречивым. Римляне несколько раз запрыгивали в зону Лиги чемпионов, даже шли в первой тройке – но конкуренты располагали большим запасом ресурсов, а потому «желто-красным» не удавалось задержаться там надолго. По итогам 32 туров Серии А подопечные Жозе Моуриньо оставались на 3-м месте. Тем не менее, в последних 8 матчах чемпионата римляне одержали лишь одну победу – а претендовать на ЛЧ с такой статистикой было невозможно.

Прогресса по сравнению с предыдущим сезоном не было – что тогда, что сейчас набрали 63 очка, меньше пропустили, но и забивали тоже реже. Но стоит взглянуть на ситуацию по-другому. Вторую кампанию кряду «Рома» проводит не ниже определенной планки. По совокупной стоимости состава команда – 6-я в Серии А. Можно было бы говорить о том, что который год подряд коллектив остается без ЛЧ – но для попадания в главный еврокубок нужны трансферы. Вот что по этому поводу говорит Моуриньо:

[Тиагу] Пинту [спортивный директор «Ромы»] говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту – менеджер, я – тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова. Но выйти в Лигу чемпионов [через чемпионат], потратив 7 миллионов на рынке, – это не история, это даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану.

За этот сезон «Рома» потратила на усиление 9 млн евро. Подписала Зеки Челика из «Лилля» (7 млн), арендовала Диего Льоренте и Мохамеда Камара. Пыталась ухватить как можно больше на рынке свободных агентов – так пришли Пауло Дибала, Неманья Матич, Андреа Белотти и др.

Зато есть прогресс в еврокубках

И при такой слабой трансферной кампании римляне сделали большой шаг вперед на еврокубковой арене.

Годом ранее «желто-красные» участвовали в Лиге Конференций – и тогда они последовательно выбили «Витесс», «Будё-Глимт», «Лестер» и обыграли «Фейеноорд» в финале. Сейчас же в ЛЕ уже на групповой стадии конкурировать пришлось с «Бетисом», а в плей-офф – с «Зальцбургом», «Реалом Сосьедад», «Фейеноордом», «Байером» и «Севильей». Даже так «Рома» добралась до финала – пусть в итоге трофей и достался «мингиянцам».

Скромные планы на лето

Инсайдов о трансферных аппетитах римлян не так много. К этому моменту «желто-красные» успели подписать хавбека Уссема Ауара, у которого истек контракт с «Лионом», а также отдали «Аяксу» полузащитника Бенжамина Тахировича.

По части сохранения лидеров – римляне уже продлили контракты с Крисом Смоллингом и Брианом Кристанте, ведут переговоры с Пауло Дибалой.

Помимо Ауара были и другие игроки-свободные агенты, на которых претендовали итальянцы, но в этом сегменте рынка слишком высокая конкуренция. Одной из трансферных целей считался полузащитник Юри Тилеманс, который отказался продлевать контракт с «Лестером» после вылета «лис» в Чемпионшип. Однако «Астон Вилла» оказалась расторопнее «Ромы» и успела подписать освободившегося хавбека.

Зато удалось перехватить Эвана Н’Дику, который по итогам сезона покинул «Айнтрахт». 23-летний центральный защитник – в отличной форме, плюс закрепился в основе немецкого коллектива.

Атакующую линию «желто-красные» пытаются усилить за счет форварда Джанлуки Скамакки – у итальянца был слабый сезон в АПЛ (3 гола за «Вест Хэм» в 16 матчах чемпионата). Речь идет об аренде. Также рассматривается аренда Марко Верратти из ПСЖ.

«Рома» старается выжать все из ограниченного инструментария – рынка свободных агентов и игроков, доступных для аренды. Но можно ли считать такую трансферную кампанию подходящей для борьбы за ЛЧ, большой вопрос.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 00:34
Почему-то плохой состав в порту мауру не мешал выиграть за 2 года 4 топ-трофея. И барсу обыграть немного более скромным интером маур мог на рубеже десятилетий. А вот щас шо в бедной роме, шо в богатом мю - ни игры, ни результата, только красочные оправдания. И так уже скоро 10 лет - когда там он чемпионом англии становился?
wxj7a9fh4862
wxj7a9fh4862
вчера в 20:06
В 2018 году лучше был! Эх пять лет уже прошло
volga.kot
volga.kot
вчера в 20:04
Прикольный талисманчик. Пусть удачу принесёт сильнейшему
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Евгениальныйтренер (раскрыть)
вчера в 18:40
Да хороший тренер, кто спорит.
Но для меня Моур - это начиная от кубка УЕФА Порту до лч Интера. Тот был просто великий!
Затем Моур выиграл примеру и премьер-лигу,
второсортный трофей с МЮ,
третьесортный - с Ромой,
а.... да! и трофей-невидимку с ТТХ)))
Bom Bom
Bom Bom ответ Евгениальныйтренер (раскрыть)
вчера в 18:33
Вопросов нет, Маур выжимает максимум из этого состава. Эпидемия травм заметно подкосила команду при отсутствии широких возможностей для ротации. Атака, увы, держится только на таланте Дибалы, ожидать чего-то от Абрахама и Белотти наивно. Пауло, как Дембеле каталонский при Хави, пол сезона зажигает, половину лечится.
67e8fus4bt9v
67e8fus4bt9v
вчера в 17:43
Чуть не взяли ЛЕ. Эх сорвалась рыбка с крючка у самого берега!!! Рыбак Моуриньо ещё не на столько профи!!!! 😅
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 17:40
Рома вполне может бороться за скудетто! И не нужно громких приобретений!
Евгениальныйтренер
Евгениальныйтренер ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
Роме посвятили статью потому что там работает величайший тренер - Жозе Моуриньо. А Жозе это красная тряпка для хейтеров, это благое для них дело - кинуть камень в огород, когда там не все в порядке...

Вот только есть одна интересная вещь: Они так же выпускали хейтерские статьи после увольнения Жозе в МЮ и Тотте, сколько грязи на него там вылили - ужас. А потом куда-то исчезали, когда МЮ и Тотт ничего не показывали с другими тренерами тратя баснословные деньги. Они до сих пор толком ничего не показывают.

П.С. Судья украл победу у Ромы в финале ЛЕ. Это могла быть величайшая история с момента Порту. Но он все равно проделал нереальное, никто не ожидал что Рома будет в финале ЛЕ.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:46
Рома всегда от уровня полуфинала лч и разового чемпиона серии а - до середняка. Но ни разу не лузера. Это просто такая команда! Типа Шальке, Тоттенхема!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:17
Вот это поворот - Соккер посвятил статью Роме ХD
Команде нужны усиления в каждую линию, в первую очередь кипера надо брать высококлассного. На самом деле, базис Жозе создал неплохой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Моур уже не тот, что был раньше.
Да и раньше его команды были сильнее на порядок, чем Рома...
Гость
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