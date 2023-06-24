«Мольде» – «Хёугесунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Мольде» — «Хёугесунн», который состоится 25 июня 2023 года

«Мольде»

На текущий момент «сине-белые» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают шестое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Мольде» в предстоящей встрече с «арабами» из Хёугесунна. В один мяч «сине-белые» в гостях взяли верх над «Викингом» в рамках матча 9-го тура Элитсерии (4:3). С минимальным счётом «Мольде» в 1/16 Кубка Норвегии обыграл на выезде команду «Кристиансунн».

11 июня со счётом 0:1 «сине-белые» уступили в гостях «Одду».

«Хёугесунн»

В Элитсерии на сегодняшний день «арабы» находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей «Хёугессуна» за последнее время. С разницей в один мяч «арабы» на выезде одержали победу над «Стрёмсгодсетом» в рамках матча 9-го тура Элитсерии. В 1/16 Кубка Норвегии, открыв счёт первыми, уступили «Браттвагу» (1:2).

Со счётом 3:2 «Хёугесунн» дома взял верх над «Саннефьёрдом» в игре прошлого тура чемпионата Норвегии. Уже к двадцатой минуте встречи хозяева вели в три гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мольде» – 1.20

Ничья – 7.20

Победит «Хёугесунн» – 13.00

Победит «Мольде» с форой -2.5 – 2.34

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.79

Статистика

Почти восемь лет «арабы» не выигрывают у «Мольде»

Из пяти крайних матчей «сине-белые» уступили в одной игре

За тот же период «Хёугесунн» проиграл в двух поединках.

Прогноз

От третьего места, которое позволяет принять участие в квалификации Лиги конференций, «сине-белых» отделяют четыре очка. Чтобы подняться выше по турнирной таблице, «Мольде» в предстоящей игре необходимо набирать три очка. Компания Pinnacle предлагает на победу «Мольде» с форой -2.5 гола коэффициент 2.34. Выиграть с разницей в три гола хозяева вполне смогут.