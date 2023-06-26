«Васко да Гама» – «Куяба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Васко да Гама» – «Куяба», который состоится 27 июня 2023 года
«Васко да Гама»
«Экспресс победы» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимает на данный момент предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных матчей с участием команды. Шесть матчей подряд «Васко да Гама» уступает своим соперникам. Дома с разницей в три гола «чёрно-белые» уступили «Фламенго» в рамках матча 9-го тура чемпионата. В один мяч на выезде «Команда перелома» проиграла клубу «Интернасьональ».
На своём поле с минимальным счётом «Васко да Гама» потерпел поражение от команды «Гояс».
«Куяба»
Шестнадцатую строчку турнирной таблицы занимают «золотые» на сегодняшний день. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Куябы» за последнее время. 5 июня с минимальным счётом в рамках матча 9-го тура Серии A «жёлто-зелёные» на выезде взяли верх над «Гоясом». Через неделю ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Коринтиансом» (1:1). С начала второго тайма гости вели в счёте, но упустили победу под конец встречи.
Со счётом 0:1 «Куяба» проиграла дома команде «Ботафого» в игре прошлого тура чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Васко да Гама» – 2.13
- Ничья – 3.25
- Победит «Куяба» – 3.65
- Победит «Васко да Гама» с форой -1.5 – 4.10
- Обе забьют — нет – 1.71
- Обе забьют — да – 2.10
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55
Статистика
- Семь поражений потерпели «чёрно-белые» в десяти последних матчах
- В четырёх матчах из десяти крайних «золотые» проиграли своим соперникам
- Две очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Принимая во внимание недавние матчи и статистику очных встреч команд, компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.55 на тотал меньше 2.5 голов за игру.