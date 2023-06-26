«Васко да Гама» – «Куяба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Васко да Гама» – «Куяба», который состоится 27 июня 2023 года

«Васко да Гама»

«Экспресс победы» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимает на данный момент предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных матчей с участием команды. Шесть матчей подряд «Васко да Гама» уступает своим соперникам. Дома с разницей в три гола «чёрно-белые» уступили «Фламенго» в рамках матча 9-го тура чемпионата. В один мяч на выезде «Команда перелома» проиграла клубу «Интернасьональ».

На своём поле с минимальным счётом «Васко да Гама» потерпел поражение от команды «Гояс».

«Куяба»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы занимают «золотые» на сегодняшний день. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Куябы» за последнее время. 5 июня с минимальным счётом в рамках матча 9-го тура Серии A «жёлто-зелёные» на выезде взяли верх над «Гоясом». Через неделю ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Коринтиансом» (1:1). С начала второго тайма гости вели в счёте, но упустили победу под конец встречи.

Со счётом 0:1 «Куяба» проиграла дома команде «Ботафого» в игре прошлого тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Васко да Гама» – 2.13

Ничья – 3.25

Победит «Куяба» – 3.65

Победит «Васко да Гама» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.71

Обе забьют — да – 2.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

Семь поражений потерпели «чёрно-белые» в десяти последних матчах

В четырёх матчах из десяти крайних «золотые» проиграли своим соперникам

Две очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Принимая во внимание недавние матчи и статистику очных встреч команд, компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.55 на тотал меньше 2.5 голов за игру.