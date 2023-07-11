«Медельин» – «Сан-Лоренсо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Южноамериканского кубка «Медельин» – «Сан-Лоренсо», который состоится 13 июля 2023 года

«Медельин»

Колумбийский клуб не смог продолжить выступление в кубке Либертадорес, но вполне заслуженно сыграет в этом турнире, так как набрал в группе 10 очков. Команде будет противостоять известный клуб из Аргентины «Сан-Лоренсо», однако небольшое предпочтение в домашнем матче букмекеры отдают именно «Медельину». Хозяевам следует воспользоваться своим шансом и добыть преимущество в противостоянии.

29 июня «Медельин» проиграл на выезде «Интенасьоналю» (1:3), а 18 числа уступил на выезде «Мильонариосу» (1:2). Оба матча прошли в рамках кубка Либертадорес.

«Сан-Лоренсо»

«Сан-Лоренсо» давно не проигрывает, но большинство поединков обычно сводит к ничейному результату. Команда занимает третье место в Суперлиге Аргентины и на данный момент является грозной силой, которая претендует на поздние стадии Южнамериканского кубка. Тем не менее, гостям важно исключить недооценку соперника и с полной ответственностью отнестись к двум матчам против «Медельина».

9 июля «Сан-Лоренсо» разошелся миром с «Ривер Плейт» (0:0), а шестого числа не смог переиграть на выезде «Расинг» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Медельин» – 4.2

Ничья – 3.45

Победит «Сан-Лоренсо» – 1.92

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Сан-Лоренсо» завершились ничейными результатами

«Медельин» выиграл пять из десяти домашних матчей за последнее время

Четыре из пяти выездных поединков «Сан-Лоренсо» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что в первом матче будет примерно равная игра, в которой ни одна из команд не сумеет победить, перенеся вопрос о победителе в ответную встречу.