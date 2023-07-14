«Волеренга» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Волеренга» – «Мольде», который состоится 15 июля 2023 года

«Волеренга»

«Гордость Осло» в турнирной таблице занимает на текущий момент тринадцатое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных встреч с участием «Волеренги» за последнее время. В один мяч «Богема» на своём поле потерпела поражение от «Викинга» в игре 12-го тура Высшей лиги. Проигрывая после первого тайма, «Гордость Осло» в конце матча сумела сравнять счёт, забив с пенальти. На шестой добавленной минуте «Богема» снова пропустила. На прошлых выходных «нулёвку» раскатала «Волеренга» с «Тромсё».

12 июля в четвертьфинале Кубка Норвегии, проигрывая в пару мячей, «Богема» одержала волевую победу над «Бранном» (3:2).

«Мольде»

«MFK» на сегодняшний день в чемпионате Норвегии находится на пятой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами «Мольде», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Волеренгой». Пять матчей к ряду «сине-белые» не уступают своим соперникам. 2 июля ничью раскатал «MFK» в гостях с «Будё-Глимтом». После первого тайма «Мольде» вёл в два гола и это при том, что с восемнадцатой минуты встречи «сине-белые» играли в меньшинстве. Во второй половине встречи «MFK» упустил победу. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. Над «Бранном» дома «Мольде» взял верх в позапрошлом туре.

12 июля со счётом 3:1 «сине-белые» выиграли у «Сарпсборга 08» в четвертьфинале Кубка Норвегии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Волеренга» – 3.70

Ничья – 3.90

Победит «Мольде» – 1.91

Победит «Мольде» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 2.46

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.59

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Из пяти крайних матчей «Волеренга» выиграла в двух футбольных поединках

За аналогичный период «Мольде» одержал четыре победы.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущей игры можно довериться статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.53 на следующий исход: обе забьют – да.