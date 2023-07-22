«Серветт» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Серветт» – «Генк», который состоится 25 июля 2023 года

«Серветт»

В прошлом сезона чемпионата Швейцарии «Серветт» занял второе место и заслужил право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Команда, как и ее соперник начинает с этой стадии и на своем поле будет пытаться взломать сопротивление «Генка», о котором в Европе наслышаны чуть больше, как и букмекеры, которые отдают предпочтение бельгийцам. Матч будет напряженным и интересным, не оставив равнодушными любителей футбола.

11 июля «Серветт» крупно обыграл «Рапперсвиль» (5:2), а седьмого числа оказался сильнее «Серкль Брюгге» (2:0). Оба матча были товарищескими.

«Генк»

«Генк» с большим трудом смог отстоять итоговое второе место в прошлом сезоне и благодаря этому отправился в квалификацию Лиги Чемпионов. Команда постарается еще в первом матче завладеть преимуществом и добиться хорошего результата в Швейцарии. Тем не менее, даже если планы клуба не будут успешными, то на своем стадионе в комфортных условиях команда постарается добиться прохода в следующий раунд.

19 июля «Генк» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), а 15 числа команда не выявила победителя с «Зюлте-Варегем» (3:3). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серветт» – 2.85

Ничья – 3.55

Победит «Генк» – 2.45

Статистика

«Серветт» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Генк» выиграл только одну встречу из последних десяти на выезде

Клуб из Швейцарии забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Серветта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Клуб из Швейцарии находится в хорошей готовности, исходя из результатов товарищеских поединков и постарается на нести поражение в первом матчей 1/4 квалификации Лиги Чемпионов, а для этого у хозяев есть все ресурсы.