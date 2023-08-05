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«Андерлехт» – «Антверпен» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:19
«Андерлехт» – «Антверпен» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Андерлехт» – «Антверпен», который состоится 06 августа 2023 года

«Андерлехт»

Команда потеряла статус гранда в бельгийском футболе и уже несколько лет не может его вернуть. «Андерлехт» довольно посредственно выступает и в еврокубках рангом ниже Лиги Чемпионов. Первый тур коллектив проиграл, а в домашнем матче с чемпионом Бельгии «Антверпеном» на «легкую прогулку» рассчитывать не приходится. Предстоящий матч по праву считается центральным в туре.

28 июля «Андерлехт» проиграл на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2) в чемпионате, а 22 числа выиграл в товарищеской встрече у «Аякса» (3:0).

«Антверпен»

«Брюгге» прошлый сезон отыграл не лучшим образом и не смог завоевать очередное чемпионство. Команда не выиграла и первый тур в нынешнем первенстве Бельгии, а поэтому будет крайне мотивирована набрать максимум очков на выезде с «Вестерло». В случае неудачи в этом матче, гости снова могут потерять уверенность в своих силах и с первых туров отпускать в отрыв прямых конкурентов.

30 августа «Антверпен» обыграл на своем поле «Серкль Брюгге» (1:0), а 23 числа выиграл Суперкубок Бельгии, одолев по пенальти «Мехелен» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Андерлехт» – 2.6
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Антверпен» – 2.5

Статистика

  • «Андерлехт» выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей «Антверпена» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Андерлехт» выиграл три из пяти последних матчей с «Антверпеном» при двух ничьих
  • Пять из семи последних встреч команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Антверпена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но более удачливым в этой встрече все же станет чемпион Бельгии.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:18
Не понимаю, с чего буки решили увидеть здесь верховой футбол. Команды довольно сбалансированные и прагматичные, сейчас в начале сезона явно испытывают физические трудности и проблемы с созиданием и конструированием атак, да и между собой в последнее время играют сплошные низы (в прошлом сезоне зрители увидели 2 нулевые ничьи между ними в чемпионате). Учитывая, что ничего за год в структуре игры команд не поменялось, то и сейчас ТМ является очень возможным вариантом развития событий в этой игре.
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