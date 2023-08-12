«Брест» – «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» – «Ланс», который состоится 13 августа 2023 года

«Брест»

«Брест» неважно играл в первой половине сезона, но в весенней части собрался с силами задолго до конца чемпионата обеспечил себе место в Лиге 1. Сейчас коллектив стартует в новом футбольном году домашним матчем с серебряным призером чемпионата Франции и очень хочет отобрать у него очки. Матч проходит отдельно по времени от других, поэтому все желающие последить за ним наверняка не будут разочарованы.

5 августа «Брест» сыграл вничью с «Кальяри» (1:1), а 29 июля на выезде минимально одолели «Генгам» (1:0).

«Ланс»

«Ланс» сделал сумасшедший рывок за несколько сезонов от команды Лиги 2 до участника группового этапа Лиги Чемпионов. Предполагаем, что в нынешнем сезоне коллектив вряд ли сможет так стабильно выступать, но пошуметь в европейском турнире ему вполне по силам. Матч с «Брестом» покажет готовность гостей к стартовым матчам сезона, а борьба на футбольном поле может вполне затянуться до финального свистка.

5 августа «Ланс» проиграл в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» (1:3), а второго числа сыграл вничью с «Торино» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 3.9

Ничья – 3.55

Победит «Ланс» – 1.95

Статистика

«Ланс» проиграл лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брест» забивал в девяти из десяти последних домашних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что гости будут владеть преимуществом в этой встрече, но вырвать победу им не удастся. Прогнозируем, что клубы поделят очки.