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Сербия – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:18
Сербия – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Сербия – Венгрия, который состоится 7 сентября 2023 года

Сербия

Сборная Сербии в международном рейтинге ФИФА занимает на сегодняшний день 25-ое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием сербов за последнее время. Пять матчей к ряду «белые орлы» не омрачают поражениями своих поклонников. 27 марта в игре 2-го тура квалификации сербы в гостях обыграли «храбрых соколов» из Черногории. В рамках товарищеского матча сборная Сербии выиграла у национальной команды Иордании (3:2).

20 июня ничейным исходом завершилась выездная игра с болгарами.

Венгрия

Венгры в рейтинге ФИФА находятся на тридцать шестом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей венгерской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с сербской сборной. Поразив три раза ворота своего соперника, «мадьяры» обыграли дома сборную Болгарии во 2-ом туре квалификации. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с черногорцами (0:0).

В четвёртом туре квалификации на Евро «волшебные мадьяры» выиграли у сборной Литвы.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Сербия – 1.80
  • Ничья – 3.60
  • Победит Венгрия – 4.90
  • Победит Сербия с форой -1.5 – 3.15
  • Обе забьют — нет – 1.68
  • Обе забьют — да – 2.19
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

  • Три личных матча команд завершились следующим исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Четыре победы одержали сербы в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период венгры выиграли своих соперников также в четырёх поединках.

Прогноз

«Мадьярам» уже доводилось выигрывать у сербской сборной на их поле. Вопреки мнению экспертов, в предстоящем матче нельзя исключать победу гостей. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Венгрии коэффициент 4.90.

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