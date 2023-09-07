Словения – Северная Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Словения – Северная Ирландия, который состоится 7 сентября 2023 года

Словения

Словенцы в рейтинге ФИФА занимают 61-ое место на текущий момент. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием словенской сборной, что позволит нам оценить шансы команды в предстоящей встрече со сборной Северной Ирландии. В сухую, забив пару мячей, «парни» выиграли у санмаринцев в матче 2-го тура квалификации. Финны обыграли словенцев на своём поле в рамках игры следующего тура (2:0).

Со счётом 1:1 вничью завершилась домашняя игра с датчанами.

Северная Ирландия

«Зелёно-белые» на данный момент в рейтинге ФИФА находятся на 64-ом месте. Вспомним несколько футбольных встреч с участием сборной за последнее время. С минимальным счётом «филины» из Финляндии обыграли сборную Северной Ирландии в матче 2-го тура квалификации. В игре следующего тура «зелёно-белая армия» уступила на выезде датской сборной (0:1).

19 июня казахстанские «ястребы» со счётом 1:0 одержали победу над «зелёно-белыми» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит Словения – 1.85

Ничья – 3.50

Победит Северная Ирландия – 4.70

Победит Словения с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 1.67

Обе забьют — да – 2.21

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

Все пять очных встреч команд завершились исходом: обе забьют – нет

В трёх матчах из пяти последних словенцы обыграли своих соперников

За тот же период «зелёно-белые» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Если обратить внимание на личные матчи команд, то мы заметим, что «зелёно-белая армия» чаще выигрывала у словенцев. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Северной Ирландии коэффициент 4.70. Вероятность такого исхода, по мнению букмекеров, невысока, но такой результат вполне возможен.