«Штутгарт» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Дармштадт 98», который состоится 22 сентября 2023 года

«Штутгарт»

«Швабы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают четвёртое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Штутгарта» за последнее время. В трёх крайних матчах «красно-белые» выигрывают своих соперников. С большим счётом «швабы» взяли верх над «Фрайбургом» в домашней игре 3-го тура Бундеслиги (5:0).

На прошлых выходных с разницей в пару мячей «Штутгарт» в гостях обыграл «карнавальников» из Майнца.

«Дармштадт 98»

«Лилии» на сегодняшний день в Бундеслиге находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «сине-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «швабами». 26 августа «Унион» взял верх над «Дармштадтом 98» с разницей в три гола. С большим счётом «лилии» в гостях потерпели поражение от «фармацевтов» из Леверкузена (1:5).

17 сентября ничейным исходом завершилась игра прошлого тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.41

Ничья – 5.20

Победит «Дармштадт 98» – 7.20

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 2.06

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.59

Статистика

Четыре крайних очных матча завершились исходом: обе забьют – да

В одной игре из пяти последних «Штутгарт» уступил

За тот же период «Дармштадт 98» проиграл в четырёх поединках.

Прогноз

Почти восемь лет «швабы» не выигрывают у «Дармштадта 98». В предстоящей встрече у «красно-белых» будет возможность исправить данное положение вещей. Компания Pinnacle предлагает на победу «Штутгарта» коэффициент 1.41.