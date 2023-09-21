«Бирмингем Сити» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

После семи туров «Бирмингем» занимает восьмое место в Чемпион Лиге. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «синих». 2 сентября в рамках матча 5-го тура Чемпионшипа команда из Бирмингема принимала дома «Миллуол». Встреча завершилась ничейным исходом со счётом 1:1. Пропустив пару мячей, в сухую «синие» проиграли «шершням» из Уотфорда в игре следующего тура чемпионата.
19 сентября со счётом 1:2 «Бирмингем» уступил «Престону».
«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находится на двадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В игре 5-го тура Чемпион Лиги на выезде КПР выиграл у команды «Мидлсбро» (2:0). Дома с разницей в пару мячей «Супер Обручи» проиграли «чёрным котам» из Сандерленда в матче следующего тура.
Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с командой «Суонси» (1:1).
В прошлом сезоне «синие» выиграли у КПР в обоих матчах. С большой долей вероятности в предстоящей игре гости проиграют. Компания Pinnacle предлагает на победу «Бирмингема» коэффициент 1.89.