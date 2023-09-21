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«Бирмингем Сити» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

21 сентября 2023, 22:09
«Бирмингем Сити» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Бирмингем Сити» – КПР, который состоится 22 сентября 2023 года

«Бирмингем Сити»

После семи туров «Бирмингем» занимает восьмое место в Чемпион Лиге. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «синих». 2 сентября в рамках матча 5-го тура Чемпионшипа команда из Бирмингема принимала дома «Миллуол». Встреча завершилась ничейным исходом со счётом 1:1. Пропустив пару мячей, в сухую «синие» проиграли «шершням» из Уотфорда в игре следующего тура чемпионата.

19 сентября со счётом 1:2 «Бирмингем» уступил «Престону».

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находится на двадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В игре 5-го тура Чемпион Лиги на выезде КПР выиграл у команды «Мидлсбро» (2:0). Дома с разницей в пару мячей «Супер Обручи» проиграли «чёрным котам» из Сандерленда в матче следующего тура.

Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с командой «Суонси» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бирмингем Сити» – 1.89
  • Ничья – 3.50
  • Победит КПР – 4.00
  • Победит «Бирмингем Сити» с форой -1.5 – 3.25
  • Обе забьют — нет – 1.79
  • Обе забьют — да – 1.95
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • В четырёх матчах из десяти последних «Бирмингем» уступил своим соперникам
  • Шесть поражений потерпел КПР в десяти крайних футбольных поединках.

Прогноз

В прошлом сезоне «синие» выиграли у КПР в обоих матчах. С большой долей вероятности в предстоящей игре гости проиграют. Компания Pinnacle предлагает на победу «Бирмингема» коэффициент 1.89.

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