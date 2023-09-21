«Бирмингем Сити» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Бирмингем Сити» – КПР, который состоится 22 сентября 2023 года
«Бирмингем Сити»
После семи туров «Бирмингем» занимает восьмое место в Чемпион Лиге. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «синих». 2 сентября в рамках матча 5-го тура Чемпионшипа команда из Бирмингема принимала дома «Миллуол». Встреча завершилась ничейным исходом со счётом 1:1. Пропустив пару мячей, в сухую «синие» проиграли «шершням» из Уотфорда в игре следующего тура чемпионата.
19 сентября со счётом 1:2 «Бирмингем» уступил «Престону».
КПР
«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находится на двадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В игре 5-го тура Чемпион Лиги на выезде КПР выиграл у команды «Мидлсбро» (2:0). Дома с разницей в пару мячей «Супер Обручи» проиграли «чёрным котам» из Сандерленда в матче следующего тура.
Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с командой «Суонси» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бирмингем Сити» – 1.89
- Ничья – 3.50
- Победит КПР – 4.00
- Победит «Бирмингем Сити» с форой -1.5 – 3.25
- Обе забьют — нет – 1.79
- Обе забьют — да – 1.95
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- В четырёх матчах из десяти последних «Бирмингем» уступил своим соперникам
- Шесть поражений потерпел КПР в десяти крайних футбольных поединках.
Прогноз
В прошлом сезоне «синие» выиграли у КПР в обоих матчах. С большой долей вероятности в предстоящей игре гости проиграют. Компания Pinnacle предлагает на победу «Бирмингема» коэффициент 1.89.