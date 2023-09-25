«Факел» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Факел» – «Рубин», который состоится 25 сентября 2023 года
«Факел»
«Огнеопасные» в турнирной таблице чемпионата России занимают на данный момент последнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «казанцами». Пропустив три гола, в сухую «Факел» потерпел поражение от «крылышек» из Самары. Нулевую ничью раскатали «огнеопасные» с екатеринбургскими «шмелями».
21 сентября после серии пенальти «факелоны» уступили «горожанам» из Оренбурга.
«Рубин»
«Рубины» в Премьер-лиге находятся на одну строчку выше «огнеопасных». Рассмотрим несколько футбольных поединков команды из Казани за последнее время. С разницей в один мяч «татары» уступили нижегородской команде в матче 7-го тура чемпионата России (1:2). В сухую, пропустив три гола, «рубиновые» дома потерпели поражение от питерского «Зенита».
20 сентября после серии пенальти «Рубин» проиграл на своём поле «жёлто-синим» из Ростова-на-Дону.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Факел» – 2.60
- Ничья – 3.10
- Победит «Рубин» – 3.00
- Обе забьют — нет – 1.76
- Обе забьют — да – 2.07
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53
Статистика
- В шести футбольных поединках из десяти крайних «факелоны» проиграли
- За аналогичный период «казанцы» уступили также в шести встречах
- Восемь крайних матчей с участием «огнеопасных» завершились исходом: обе забьют – нет.
Прогноз
Обе команды находятся на самом дне турнирной таблицы. Непросто отдать предпочтение какой-то конкретной из них. Скорее всего, победителя в данной паре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью в матче коэффициент 3.10.