«Факел» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1695650863

вчера, 17:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Факел» – «Рубин», который состоится 25 сентября 2023 года

«Факел»

«Огнеопасные» в турнирной таблице чемпионата России занимают на данный момент последнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «казанцами». Пропустив три гола, в сухую «Факел» потерпел поражение от «крылышек» из Самары. Нулевую ничью раскатали «огнеопасные» с екатеринбургскими «шмелями».

21 сентября после серии пенальти «факелоны» уступили «горожанам» из Оренбурга.

«Рубин»

«Рубины» в Премьер-лиге находятся на одну строчку выше «огнеопасных». Рассмотрим несколько футбольных поединков команды из Казани за последнее время. С разницей в один мяч «татары» уступили нижегородской команде в матче 7-го тура чемпионата России (1:2). В сухую, пропустив три гола, «рубиновые» дома потерпели поражение от питерского «Зенита».

20 сентября после серии пенальти «Рубин» проиграл на своём поле «жёлто-синим» из Ростова-на-Дону.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 2.60

Ничья – 3.10

Победит «Рубин» – 3.00

Обе забьют — нет – 1.76

Обе забьют — да – 2.07

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53

Статистика

В шести футбольных поединках из десяти крайних «факелоны» проиграли

За аналогичный период «казанцы» уступили также в шести встречах

Восемь крайних матчей с участием «огнеопасных» завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Обе команды находятся на самом дне турнирной таблицы. Непросто отдать предпочтение какой-то конкретной из них. Скорее всего, победителя в данной паре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью в матче коэффициент 3.10.