«Бохум» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 30 сентября 2023 года
«Бохум»
Четырнадцатое место занимают «невыбиваемые» в турнирной таблице Бундеслиги. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. С августа месяца «несгибаемые» не выигрывают. В рамках товарищеского матча ничью раскатал «Бохум» с бельгийской командой «Синт-Трёйден» (1:1). В позапрошлом туре чемпионата «невыбиваемые» дома сыграли вничью с франкфуртским «Айнтрахтом».
На прошлых выходных со счётом 0:7 «несгибаемые» проиграли мюнхенской «Баварии».
«Боруссия» Мёнхенгладбах
«Жеребята» после пяти туров текущего сезона Бундеслиги находятся на одну строчку ниже «Бохума». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Боруссии», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Бохумом». Шесть матчей к ряду «чёрно-бело-зелёные» не радуют победами своих болельщиков. С минимальным счётом в товарищеском матче «Гладбах» уступил «музыкантам» из Бремена. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Дармштадтом 98» (3:3).
23 сентября со счётом 0:1 «Боруссия» дома проиграла «красным быкам» из Лейпцига.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бохум» – 2.38
- Ничья – 3.80
- Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 2.80
- Победит «Бохум» с форой -1.5 – 4.10
- Обе забьют — нет – 2.54
- Обе забьют — да – 1.50
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Только одну победу одержали «несгибаемые» в десяти последних матчах
- За такой же период «жеребята» выиграли у своих оппонентов в трёх встречах.
Прогноз
После разгромного поражения от «Баварии» в прошлом туре «невыбиваемые» просто обязаны, как минимум, не проиграть в будущей игре. «Боруссия» также не упустит возможность реабилитироваться перед своими поклонниками. Ни одна из команд не уступил другой. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.80.