«Бохум» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 30 сентября 2023 года

«Бохум»

Четырнадцатое место занимают «невыбиваемые» в турнирной таблице Бундеслиги. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. С августа месяца «несгибаемые» не выигрывают. В рамках товарищеского матча ничью раскатал «Бохум» с бельгийской командой «Синт-Трёйден» (1:1). В позапрошлом туре чемпионата «невыбиваемые» дома сыграли вничью с франкфуртским «Айнтрахтом».

На прошлых выходных со счётом 0:7 «несгибаемые» проиграли мюнхенской «Баварии».

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» после пяти туров текущего сезона Бундеслиги находятся на одну строчку ниже «Бохума». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Боруссии», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Бохумом». Шесть матчей к ряду «чёрно-бело-зелёные» не радуют победами своих болельщиков. С минимальным счётом в товарищеском матче «Гладбах» уступил «музыкантам» из Бремена. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Дармштадтом 98» (3:3).

23 сентября со счётом 0:1 «Боруссия» дома проиграла «красным быкам» из Лейпцига.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 2.38

Ничья – 3.80

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 2.80

Победит «Бохум» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.54

Обе забьют — да – 1.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Только одну победу одержали «несгибаемые» в десяти последних матчах

За такой же период «жеребята» выиграли у своих оппонентов в трёх встречах.

Прогноз

После разгромного поражения от «Баварии» в прошлом туре «невыбиваемые» просто обязаны, как минимум, не проиграть в будущей игре. «Боруссия» также не упустит возможность реабилитироваться перед своими поклонниками. Ни одна из команд не уступил другой. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.80.