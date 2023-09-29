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«Бохум» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:45
«Бохум» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 30 сентября 2023 года

«Бохум»

Четырнадцатое место занимают «невыбиваемые» в турнирной таблице Бундеслиги. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. С августа месяца «несгибаемые» не выигрывают. В рамках товарищеского матча ничью раскатал «Бохум» с бельгийской командой «Синт-Трёйден» (1:1). В позапрошлом туре чемпионата «невыбиваемые» дома сыграли вничью с франкфуртским «Айнтрахтом».

На прошлых выходных со счётом 0:7 «несгибаемые» проиграли мюнхенской «Баварии».

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» после пяти туров текущего сезона Бундеслиги находятся на одну строчку ниже «Бохума». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Боруссии», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Бохумом». Шесть матчей к ряду «чёрно-бело-зелёные» не радуют победами своих болельщиков. С минимальным счётом в товарищеском матче «Гладбах» уступил «музыкантам» из Бремена. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Дармштадтом 98» (3:3).

23 сентября со счётом 0:1 «Боруссия» дома проиграла «красным быкам» из Лейпцига.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бохум» – 2.38
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 2.80
  • Победит «Бохум» с форой -1.5 – 4.10
  • Обе забьют — нет – 2.54
  • Обе забьют — да – 1.50
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Только одну победу одержали «несгибаемые» в десяти последних матчах
  • За такой же период «жеребята» выиграли у своих оппонентов в трёх встречах.

Прогноз

После разгромного поражения от «Баварии» в прошлом туре «невыбиваемые» просто обязаны, как минимум, не проиграть в будущей игре. «Боруссия» также не упустит возможность реабилитироваться перед своими поклонниками. Ни одна из команд не уступил другой. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.80.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бохум
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