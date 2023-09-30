«Аталанта» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Аталанта» – «Ювентус», который состоится 01 октября 2023 года

«Аталанта»

«Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после шести сыгранных туров. Постепенно подопечные Джампьеро Гасперини набирают форму после не совсем удачного начала сезона. В последнем матче «Аталанта» одержала победу на выезде над Вероной со счетом 1:0.

В предстоящем матче с Ювентусом команде не поможет арендованный у Милана атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе, который отметился тремя результативными действиями (1 гол и 2 ассиста).

«Ювентус»

«Ювентус» хорошо стартовал в сезоне, но неожиданно потерпел поражение в выездном матче с Сассуоло (2:4). Однако в шестом туре, проходившем среди недели, Ювентус реабилитировался перед болельщиками, обыграв на своем поле Лечче со счетом 1:0 благодаря голу А. Милика. В предстоящем матче А. Милик будет отсутствовать из-за травмы, а также находится вне игры лучший бомбардир команды Д. Влахович.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Ювентуса М. Аллегри сообщил, что отсутствующих форвардов должны заменить М. Кен и К. Илдыз.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 2.58

Ничья – 3.40

Победит «Ювентус» – 2.92

Победит «Ювентус» с форой -1.5 – 6.00

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

«Аталанта» не пропускет на домашней арене во всех официальных матчах сезона(включая еврокубки).

В центр обороны «Ювентуса» возвращается Ф.Гатти, проваливший игру с Сассуоло, так как заменивший его в прошлом туре Д.Ругани получил мышечную травму.

В последних пяти выездных очных встречах Ювентус одержал три победы.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал меньше 2.5 мячей за коэффициенто 1.90. Основываясь на выше перечисленных фактах, предпологаем, что в матче будет мало забитых голов.