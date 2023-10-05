«Фрайбург» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Фрайбург» – «Вест Хэм», который состоится 5 октября 2023 года

«Фрайбург»

«Фрайбург» — восьмая команда в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Главный тренер клуба, немецкий специалист К. Штрайх, поставил своим подопечным качественный футбол. В рамках последнего тура в чемпионате Германии дома был обыгран «Аугсбург» (2:0).

В первом туре Лиги Европы «Фрайбург» на выезде победил греческий «Олимпиакос» со счетом 3:2.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» регулярно набирает очки в этом году. Это позволяет клубу идти в верхней части турнирной таблицы в английской Премьер Лиге. В последнем туре чемпионата Англии «Вест Хэм» взял верх на своем поле над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Проигрывая по ходу матча в розыгрыше Лиге Европы сербской команде «Бачка-Тополе», «молотобойцы» одержали волевую победу на своем поле со счетом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 2.69

Ничья – 3.55

Победит «Вест Хэм»– 2.68

Победит «Вест Хэм» с форой 0 – 1.95

Обе забьют — нет – 2.38

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

«Фрайбург» в девяти играх подряд не уходит с поля без забитого мяча.

«Вест Хэм» в пяти выездных играх в этом сезоне проиграл только одну.

Команды в последних двух матчах играют на тотал меньше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал меньше 2.5 мячей за коэффициент 2.20. В матче между данными клубами с большой вероятностью будет решаться кто займет первое место в этой группе.