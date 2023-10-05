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«Фрайбург» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:26
«Фрайбург» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Фрайбург» – «Вест Хэм», который состоится 5 октября 2023 года

«Фрайбург»

«Фрайбург» — восьмая команда в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Главный тренер клуба, немецкий специалист К. Штрайх, поставил своим подопечным качественный футбол. В рамках последнего тура в чемпионате Германии дома был обыгран «Аугсбург» (2:0).

В первом туре Лиги Европы «Фрайбург» на выезде победил греческий «Олимпиакос» со счетом 3:2.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» регулярно набирает очки в этом году. Это позволяет клубу идти в верхней части турнирной таблицы в английской Премьер Лиге. В последнем туре чемпионата Англии «Вест Хэм» взял верх на своем поле над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Проигрывая по ходу матча в розыгрыше Лиге Европы сербской команде «Бачка-Тополе», «молотобойцы» одержали волевую победу на своем поле со счетом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фрайбург» – 2.69
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Вест Хэм»– 2.68
  • Победит «Вест Хэм» с форой 0 – 1.95
  • Обе забьют — нет – 2.38
  • Обе забьют — да – 1.59
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

  • «Фрайбург» в девяти играх подряд не уходит с поля без забитого мяча.
  • «Вест Хэм» в пяти выездных играх в этом сезоне проиграл только одну.
  • Команды в последних двух матчах играют на тотал меньше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал меньше 2.5 мячей за коэффициент 2.20. В матче между данными клубами с большой вероятностью будет решаться кто займет первое место в этой группе.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк фрайбург
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 07:52
Нас ожидает в этом матче упорная борьба и даже не исключаю КК. Много голов точно не будет.
Гость
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