Беларусь – Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Беларусь – Румыния, который состоится 12 октября 2023 года

Беларусь

Беларусы занимают четвёртое место после шести сыгранных туров. Команда с одиннадцатью пропущенными мячами является худшей оборонной в группе. Только в последних играх белорусская сборная начала набирать очки, победив в четвёртом туре сборную Косово со счетом 2:1.

В предыдущем туре проиграли на выезде израильтянам 0:1.

Румыния

Румыния является одним из трёх главных фаворитов данной группы, которые с большой вероятностью разыграют две путевки на Евро-2024. В серии октябрьских матчей команда обязана брать максимум очков, чтобы подойти к решающим играм с сильной позицией. Румынская сборная на своем поле сыграла вничью со сборной Израиля (1:1).

В матче последнего тура обыграли сборную Косово со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Беларусии – 6.60

Ничья – 3.95

Победит сборная Румынии – 1.61

Победит сборная Румынии с форой -1.5 – 2.69

Обе забьют — нет – 1.63

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.21

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Беларусы все матчи группы на домашнем поле сыграли на тотал больше 2.5 мячей.

Румыния не проигрывала в данном отборе на Евро-2024.

Сборная Румынии никогда не проигрывала беларусской сборной.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Румынии с форой -1.5 по коэффициенту 2.69. Румыны настроены набрать максимум очков в ближайших играх, а сборная Беларуси точно не готова им в этом помешать.