Уругвай – Бразилия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1697574523

вчера, 23:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию ЧМ -2026 Уругвай – Бразилия, который состоится 18 октября 2023 года.

Уругвай

Уругвайцы с четырьмя очками после трех сыгранных туров идут среди лидеров квалификации. Команда показывает открытую игру с большим количеством забитых и пропущенных мячей. Во втором туре проиграли на выезде эквадорцам со счетом 1:2.

В предыдущем туре сыграли в результативную ничью со сборной Колумбии (2:2).

Бразилия

Сборная Бразилии занимает второе место в группе с семью очками в активе. Бразильцы уверенно начали этот отбор с двух побед подряд. В первом туре обыграли сборную Боливии со счетом 5:1. В выездной игре второго тура в сухую победили перуанцев (1:0).

Последний сыгранный матч закончился неожиданной ничьей с венесуэльцами (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Уругвая – 4.40

Ничья – 3.45

Победит сборная Бразилии – 1.97

Победит сборная Бразилии с форой -1.5 – 3.65

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.01

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

Сборная Уругвая не пропускает на своём поле с сентября 2021 года.

Сборная Бразилии забивает в восьми матчах подряд во всех тунирах.

Бразильцы не проигрывают уругвайцам последние двенадцать матчей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Бразилии по коэффициенту 1.97. После неожиданной потери очков в прошлом туре, сборная Бразилии сделает всё возможное, чтобы доказать, что это была случайность.