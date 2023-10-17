Уругвай – Бразилия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию ЧМ-2026 Уругвай – Бразилия, который состоится 18 октября 2023 года.
Уругвай
Уругвайцы с четырьмя очками после трех сыгранных туров идут среди лидеров квалификации. Команда показывает открытую игру с большим количеством забитых и пропущенных мячей. Во втором туре проиграли на выезде эквадорцам со счетом 1:2.
В предыдущем туре сыграли в результативную ничью со сборной Колумбии (2:2).
Бразилия
Сборная Бразилии занимает второе место в группе с семью очками в активе. Бразильцы уверенно начали этот отбор с двух побед подряд. В первом туре обыграли сборную Боливии со счетом 5:1. В выездной игре второго тура в сухую победили перуанцев (1:0).
Последний сыгранный матч закончился неожиданной ничьей с венесуэльцами (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Уругвая – 4.40
- Ничья – 3.45
- Победит сборная Бразилии – 1.97
- Победит сборная Бразилии с форой -1.5 – 3.65
- Обе забьют — нет – 1.81
- Обе забьют — да – 2.01
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72
Статистика
- Сборная Уругвая не пропускает на своём поле с сентября 2021 года.
- Сборная Бразилии забивает в восьми матчах подряд во всех тунирах.
- Бразильцы не проигрывают уругвайцам последние двенадцать матчей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Бразилии по коэффициенту 1.97. После неожиданной потери очков в прошлом туре, сборная Бразилии сделает всё возможное, чтобы доказать, что это была случайность.