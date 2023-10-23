«Удинезе» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1698012218

сегодня, 01:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Удинезе» – «Лечче», который состоится 23 октября 2023 года

«Удинезе»

«Удинезе» занимает семнадцатое место в Серии А после восьми сыгранных матчей. Команда набрала пять баллов и пока не одержала побед в чемпионате. Все очки, заработанные командой, это ничейные исходы. В домашнем матче седьмого тура сыграли в результативную ничью с «Дженоа»(2:2).

В восьмом туре, на выезде, команда снова завершила матч ничейным исходом, на этот раз с командой «Эмполи» со счётом 0:0.

«Лечче»

«Лечче» седьмая команда чемпионата Италии с двенадцатью очками на своём счету. На старте сезона «жёлто-красные» прошли пять туров без поражений, но в последних играх у команды спад в игре и результатах. В седьмом туре на своём поле «Лечче» разгромно проиграл «Наполи» — действующему чемпиону Италии — со счётом 0:4.

В предыдущем матче на своём поле команда сыграла вничью с «Сассуоло»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 2.24

Ничья – 3.30

Победит «Лечче» – 3.55

Победит «Лечче» с форой -1.5 – 7.70

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.30

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

«Удинезе» пять матчей из восьми сыгранных в чемпионате завершила вничью.

«Лечче» не побеждала на выезде в этом сезоне.

Только одна очная встреча из пяти последних завершилась на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.97. Обе команды не побеждали в последних встречах и готовы сделать всё возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. С учётом этой ситуации, с большой долей вероятности можно ожидать результативную игру с большим количеством моментов.