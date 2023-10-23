«Удинезе» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Удинезе» – «Лечче», который состоится 23 октября 2023 года
«Удинезе»
«Удинезе» занимает семнадцатое место в Серии А после восьми сыгранных матчей. Команда набрала пять баллов и пока не одержала побед в чемпионате. Все очки, заработанные командой, это ничейные исходы. В домашнем матче седьмого тура сыграли в результативную ничью с «Дженоа»(2:2).
В восьмом туре, на выезде, команда снова завершила матч ничейным исходом, на этот раз с командой «Эмполи» со счётом 0:0.
«Лечче»
«Лечче» седьмая команда чемпионата Италии с двенадцатью очками на своём счету. На старте сезона «жёлто-красные» прошли пять туров без поражений, но в последних играх у команды спад в игре и результатах. В седьмом туре на своём поле «Лечче» разгромно проиграл «Наполи» — действующему чемпиону Италии — со счётом 0:4.
В предыдущем матче на своём поле команда сыграла вничью с «Сассуоло»(1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 2.24
- Ничья – 3.30
- Победит «Лечче» – 3.55
- Победит «Лечче» с форой -1.5 – 7.70
- Обе забьют — нет – 1.84
- Обе забьют — да – 1.97
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.30
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70
Статистика
- «Удинезе» пять матчей из восьми сыгранных в чемпионате завершила вничью.
- «Лечче» не побеждала на выезде в этом сезоне.
- Только одна очная встреча из пяти последних завершилась на тотал больше 2.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.97. Обе команды не побеждали в последних встречах и готовы сделать всё возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. С учётом этой ситуации, с большой долей вероятности можно ожидать результативную игру с большим количеством моментов.