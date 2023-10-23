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«Удинезе» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:03
«Удинезе» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Удинезе» – «Лечче», который состоится 23 октября 2023 года

«Удинезе»

«Удинезе» занимает семнадцатое место в Серии А после восьми сыгранных матчей. Команда набрала пять баллов и пока не одержала побед в чемпионате. Все очки, заработанные командой, это ничейные исходы. В домашнем матче седьмого тура сыграли в результативную ничью с «Дженоа»(2:2).

В восьмом туре, на выезде, команда снова завершила матч ничейным исходом, на этот раз с командой «Эмполи» со счётом 0:0.

«Лечче»

«Лечче» седьмая команда чемпионата Италии с двенадцатью очками на своём счету. На старте сезона «жёлто-красные» прошли пять туров без поражений, но в последних играх у команды спад в игре и результатах. В седьмом туре на своём поле «Лечче» разгромно проиграл «Наполи» — действующему чемпиону Италии — со счётом 0:4.

В предыдущем матче на своём поле команда сыграла вничью с «Сассуоло»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 2.24
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Лечче» – 3.55
  • Победит «Лечче» с форой -1.5 – 7.70
  • Обе забьют — нет – 1.84
  • Обе забьют — да – 1.97
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.30
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

  • «Удинезе» пять матчей из восьми сыгранных в чемпионате завершила вничью.
  • «Лечче» не побеждала на выезде в этом сезоне.
  • Только одна очная встреча из пяти последних завершилась на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.97. Обе команды не побеждали в последних встречах и готовы сделать всё возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. С учётом этой ситуации, с большой долей вероятности можно ожидать результативную игру с большим количеством моментов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Удинезе
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