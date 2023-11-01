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«Вест Хэм» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:19
«Вест Хэм» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Английской лиги «Вест Хэм» – «Арсенал», который состоится 1 ноября 2023 года

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» идёт девятым в английской Премьер-лиге с шестнадцатью очками. «Молотобойцы» стартовали уверенно в текущем сезоне, но в последних играх у команды был спад в результатах. В десятом туре они проиграли на своём домашнем поле «Эвертону» со счётом 0:1.

В предыдущем раунде Кубка Английской лиги «Вест Хэм» выиграл у команды из Первой лиги «Линкольн» со счётом 1:0.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает второе место в чемпионате Англии после десяти сыгранных туров. Команда показывает стабильную игру и имеет всего одно поражение в сезоне во всех сыгранных турнирах. В последнем матче английской Премьер-лиги они обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счётом 5:0.

В 1/16 Кубка Английской лиги «Арсенал» также выиграл в гостях у «Брентфорд»(1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 3.55
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Арсенал» – 2.14
  • Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 4.00
  • Обе забьют — нет – 2.10
  • Обе забьют — да – 1.75
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

  • «Вест Хэм» не побеждает четыре матча подряд.
  • «Арсенал» забивает во всех выезжных встречах текущего сезона.
  • «Вест Хэм» последний раз обыгрывал «молотобойцев» в 2019 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Арсенала» по коэффициенту 2.14. Матчи между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» всегда сложные, но с учетом статистических данных и того, что «Вест Хэм» находится в менее хорошей игровой форме, мы считаем, что гости выиграют эту игру и заработают три очка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк арсенал
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:19
Есть еще несколько моментов, которые говорят в пользу реализации Вест Хэма. Во-первых, это лондонское дерби, и настрой на подобного рода поединки, у команд всегда внушительный. А во-вторых, если брать в расчет крайние 5-ть личных встреч данных клубов, то увидим, что "Молотобойцы" лишь раз покинули поле без забитого мяча. Получается, что не так страшен Арсенал, как может показаться, а значит и забить данной команде, задача более чем посильная для Вест Хэма.
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