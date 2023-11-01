«Вест Хэм» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Английской лиги «Вест Хэм» – «Арсенал», который состоится 1 ноября 2023 года

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» идёт девятым в английской Премьер-лиге с шестнадцатью очками. «Молотобойцы» стартовали уверенно в текущем сезоне, но в последних играх у команды был спад в результатах. В десятом туре они проиграли на своём домашнем поле «Эвертону» со счётом 0:1.

В предыдущем раунде Кубка Английской лиги «Вест Хэм» выиграл у команды из Первой лиги «Линкольн» со счётом 1:0.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает второе место в чемпионате Англии после десяти сыгранных туров. Команда показывает стабильную игру и имеет всего одно поражение в сезоне во всех сыгранных турнирах. В последнем матче английской Премьер-лиги они обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счётом 5:0.

В 1/16 Кубка Английской лиги «Арсенал» также выиграл в гостях у «Брентфорд»(1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 3.55

Ничья – 3.55

Победит «Арсенал» – 2.14

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

«Вест Хэм» не побеждает четыре матча подряд.

«Арсенал» забивает во всех выезжных встречах текущего сезона.

«Вест Хэм» последний раз обыгрывал «молотобойцев» в 2019 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Арсенала» по коэффициенту 2.14. Матчи между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» всегда сложные, но с учетом статистических данных и того, что «Вест Хэм» находится в менее хорошей игровой форме, мы считаем, что гости выиграют эту игру и заработают три очка.