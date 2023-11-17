Беларусь – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Беларусь – Андорра, который состоится 18 ноября 2023 года.

Беларусь

Сборная Белоруссии идёт на пятом месте в данной группе с шестью очками на своем счету. Команда доигрывает данный отбор, не имея никаких шансов квалифицироваться на Чемпионат Европы. В седьмом туре сыграли в нулевую ничью с одним из лидеров группы сборной Румынии.

В последнем туре неожиданно в гостях сыграли вничью с швейцарцами со счетом 3:3.

Андорра

Сборная Андорры — последняя команда текущей группы с двумя очками после восьми туров. Главная цель, которая перед ними стоит в ближайших двух матчах, показать достойную игру и не пропустить большое количество мячей. В предыдущем матче на своем поле уступили сборной Косово со счетом 0:3.

В восьмом туре на чужом полу проиграли сборной Румынии(0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Белоруссии – 1.57

Ничья – 3.70

Победит сборная Андорры – 7.10

Победит сборная Белоруссии с форой -1.5 – 2.87

Обе забьют — нет – 1.45

Обе забьют — да – 2.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.50

Статистика

Белорусы в последних пяти матчах проиграли только в одной встречи.

Сборная Андорры идёт без побед в текущей квалификации на Чемпионат Европы.

Первая встреча команд в группе завершилась вничью.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Белоруссии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.00. Белорусы достойно смотрятся в данной группе. Подтверждение этому мы видим по последним встречам команды, где были взяты очки в четырех матчах из последних пяти. В матче с сборной Андорры мы ждём уверенную победу хозяев.