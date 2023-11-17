Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Беларусь – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:37
Беларусь – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Беларусь – Андорра, который состоится 18 ноября 2023 года.

Беларусь

Сборная Белоруссии идёт на пятом месте в данной группе с шестью очками на своем счету. Команда доигрывает данный отбор, не имея никаких шансов квалифицироваться на Чемпионат Европы. В седьмом туре сыграли в нулевую ничью с одним из лидеров группы сборной Румынии.

В последнем туре неожиданно в гостях сыграли вничью с швейцарцами со счетом 3:3.

Андорра

Сборная Андорры — последняя команда текущей группы с двумя очками после восьми туров. Главная цель, которая перед ними стоит в ближайших двух матчах, показать достойную игру и не пропустить большое количество мячей. В предыдущем матче на своем поле уступили сборной Косово со счетом 0:3.

В восьмом туре на чужом полу проиграли сборной Румынии(0:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Белоруссии – 1.57
  • Ничья – 3.70
  • Победит сборная Андорры – 7.10
  • Победит сборная Белоруссии с форой -1.5 – 2.87
  • Обе забьют — нет – 1.45
  • Обе забьют — да – 2.63
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.61
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.50

Статистика

  • Белорусы в последних пяти матчах проиграли только в одной встречи.
  • Сборная Андорры идёт без побед в текущей квалификации на Чемпионат Европы.
  • Первая встреча команд в группе завершилась вничью.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Белоруссии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.00. Белорусы достойно смотрятся в данной группе. Подтверждение этому мы видим по последним встречам команды, где были взяты очки в четырех матчах из последних пяти. В матче с сборной Андорры мы ждём уверенную победу хозяев.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:34
Вспомним прошлую встречу между этими сборными. Андорра не создала тогда у ворот Беларуси почти ничего, при этом пытаясь засушить игру с первых же минут. Боялись тогдашние хозяева раскрыться даже с белорусами, которые играли на тот момент не сильно лучше них и только привыкали к идеям нового тренера. Думаю, что этот матч пройдёт в таком же ключе. Андорранцы не пойдут в атаку, их ничья устроит. Белорусам же Алос сейчас настраивает менталитет победителей, да так, что они были немного расстроены тем, что упустили победу над Швейцарией, в том числе как и их болельщики, которые тоже потихоньку начинают верить в свою сборную. Хотя пару месяцев назад никто даже и мечтать не мог о таком результате с высококлассным соперником. Беларусь хочет наконец добыть первую победу с новым тренером, и этот матч должен стать для них отличным шансом это сделать. "Хозяева" должны были сделать выводы после упущенных возможностей в первой игре и сейчас уже обыграть своего соперника. Поэтому мой прогноз здесь - П1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 