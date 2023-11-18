Швейцария – Косово: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Швейцария – Косово, который состоится 18 ноября 2023 года.

Швейцария

Сборная Швейцарии идёт на первом месте после восьми сыгранных туров с шестнадцатью набранными очками. Команда в среднем играет в группе на тотал больше 3.5 мячей. В восьмом туре сыграли в результативную ничью с белорусами со счётом 3:3.

В предыдущем туре сыграли вничью в гостях со сборной Израиля(1:1).

Косово

Сборная Косово четвёртая команда группы после восьми туров. Косовары имеют призрачные шансы на проход в финальную часть Евро-2024. Для этого им необходимо выиграть в двух оставшихся турах и чтобы сборная Румыния также победила в двух последних матчах. В предыдущем туре на выезде обыграли сборную Андорры со счётом 3:0.

В восьмом туре минимально выиграли у сборной Израиля(1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Швейцарии – 1.32

Ничья – 5.70

Победит сборная Косово – 10.50

Победит сборная Швейцарии с форой -1.5 – 1.90

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.12

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 5.5 голов – 2.29

Статистика

Сборная Швейцарии идёт без поражений в данной группе.

Сборная Косово выигрывает в двух матчах подряд .

Команды только два раза играли между собой и оба матча завершились вничью.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.12. Сборная Косово неожиданно победив в последних двух турах вернулась в гонку за квалификацию на Чемпионат Европы. Будущий матч позволит косоварам навязать борьбу лидеру группы и должен привести к забитым мячам с обеих сторон.