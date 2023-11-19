Венгрия – Черногория: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура квалификации на Евро-2024 Венгрия – Черногория, который состоится 19 ноября 2023 года.

Венгрия

Сборная Венгрии обеспечила себе право выступать в следующем году на Чемпионате Европы за один тур до завершения квалификации. Теперь главный вопрос: с какого именно места, с первого или второго, команда пройдет. Чтобы остаться на лидирующей позиции, венграм достаточно не проиграть в последнем матче. В восьмом туре они сыграли вничью с сборной Литвы(2:2).

В предыдущем матче также сыграли в результативную ничью с болгарами со счётом 2:2.

Черногория

Сборная Черногории идёт на третьем месте с одиннадцатью очками после семи сыгранных туров. Команде не просто нужно побеждать в данной встрече, но им необходимо, чтобы в параллельном матче сербы уступили на своём поле болгарам. В последнем выездном матче проиграли сборной Сербии со счётом 1:3.

В девятом туре на домашнем поле в сухую выиграли у сборной Литвы(2:0)/

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Венгрии – 1.76

Ничья – 3.80

Победит сборная Черногории – 5.10

Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Сборная Венгрии не проигрывала в квалификации на текущий момент.

Сборная Черногории в каждом выездном матче группы уходит с поля с забитыми мячами.

Венгры никогда необыгрывали сборную Черногории.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.06. Данная встреча, хоть и имеет огромное значение для гостей, но в целом не будет определяющей, так как их главный конкурент в параллельном матче встречается с аутсайдером группы. Мы склоняемся к тому, что черногорцам по силам сыграть с венграми в открытую игру, что приведёт к голам с обеих сторон.