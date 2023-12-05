«Абердин» – «Килмарнок»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Абердин» – «Килмарнок», который состоится 6 декабря 2023 года

«Абердин»

В пяти матчах к ряду «Абердин» не выигрывает своих оппонентов. Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимают на сегодняшний день «красные». Ничейным исходом завершилась домашняя игра «донов» с командой «Рейнджерс» в рамках матча 14-го тура Премьер-лиги. Ничью также раскатал «Абердин» с финской командой ХИК в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА (2:2).

На прошлых выходных «красные» потерпели поражение от «Хиберниана» со счётом 0:2.

«Килмарнок»

«Килли» в турнирной таблице Премьер-лиги находится на данный момент на седьмом месте. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. «Хиберниан» в рамках матча 13-го тура чемпионата Шотландии с минимальным счётом выиграл у «Килмарнока». Нулевую ничью раскатал «Килли» с командой «Росс Каунти» в игре следующего тура.

Со счётом 1:0 «Хартс» взял верх над «Килмарноком» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Абердин» – 2.31

Ничья – 3.30

Победит «Килмарнок» – 3.10

Победит «Абердин» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 – 1.69

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из десяти последних «Абердин» выиграл своих оппонентов

За тот же период «Килмарнок» взял верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

В четырёх крайних очных встречах «красные» на своём поле выигрывают у «Килмарнока». Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку с коэффициентом 2.31 на победу «Абердина». Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи.