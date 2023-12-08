«Вердер» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» – «Аугсбург», который состоится 9 декабря 2023 года
«Вердер»
«Музыканты» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают тринадцатую строчку. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «бременцев». В трёх крайних матчах «зелёно-белые» уступают своим соперникам. С разницей в один гол в рамках товарищеской встречи «Вердер» потерпел поражение от «Ганзы» (1:2). На своём поле в сухую, пропустив три гола, «музыканты» потерпели поражение от «фармацевтов» из Леверкузена.
«Штутгарт» со счётом 2:0 выиграл у «бременцев» на прошлых выходных.
«Аугсбург»
«Фуггеры» в турнирной таблице Бундеслиги находятся на девятой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Аугсбурга» за последнее время. Два месяца «Аугсбург» не уступает своим соперникам. Со счётом 5:2 в товарищеском матче «фуггеры» взяли верх над «Регенсбургом». В позапрошлом туре чемпионата Германии на выезде «Аугсбург» раскатал ничью с берлинским «Унионом» (1:1).
На прошлых выходных со счётом 2:1 «фуггеры» одержали победу над франкфуртскими «орлами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вердер» – 2.44
- Ничья – 3.75
- Победит «Аугсбург» – 2.75
- Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.41
- Обе забьют — нет – 2.48
- Обе забьют — да – 1.52
- Тотал голов больше 2.5 – 1.59
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.31
Статистика
- Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Шесть поражений потерпели «музыканты» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «фуггеры» проиграли в двух встречах.
Прогноз
В данной паре с большой долей вероятности победителя мы не увидим. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.75 на ничью.