«Селтик» – «Ливингстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.12.2023)

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вчера, 23:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Селтик» – «Ливингстон», который состоится 23 декабря 2023 года

«Селтик»

«Кельты» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на первой строчке. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием «зелёно-белых». В позапрошлом туре чемпионата Шотландии «Селтик» потерпел поражение от «Килмарнока» (1:2). С таким же счётом в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «зелёно-белые» взяли верх над «Фейеноордом».

Пропустив пару мячей, в сухую «кельты» проиграли дома «Хартсу» на прошлых выходных.

«Ливингстон»

«Львы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают последнее место. Рассмотрим несколько матчей «Ливингстона» за последнее время. С минимальным счётом «львы» на своём поле проиграли «Хиберниану» в 17-ом туре Премьер-лиги. Нулевую ничью раскатал «Ливингстон» дома с «Килмарноком» в игре следующего тура.

20 декабря с разницей в один мяч «львы» на выезде потерпели поражение от «Абердина».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» – 1.10

Ничья – 9.20

Победит «Ливингстон» – 23.00

Победит «Селтик» с форой -2.5 – 1.89

Обе забьют — нет – 1.49

Обе забьют — да – 2.44

Тотал голов больше 3.5 – 1.95

Тотал голов меньше 3.5 – 1.82

Статистика

Четыре крайние очные встречи к ряду завершились исходом тотал меньше 3.5 голов за игру

В двух матчах из пяти крайних «Селтик» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «Ливингстон» уступил в четырёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.89 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Селтика» с форой -2.5 гола за игру. Лидер чемпионата с разницей в три гола, как минимум, обыграет одного из аутсайдеров Премьер-лиги.