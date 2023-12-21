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«Селтик» – «Ливингстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.12.2023)

вчера, 23:57
«Селтик» – «Ливингстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.12.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Селтик» – «Ливингстон», который состоится 23 декабря 2023 года

«Селтик»

«Кельты» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на первой строчке. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием «зелёно-белых». В позапрошлом туре чемпионата Шотландии «Селтик» потерпел поражение от «Килмарнока» (1:2). С таким же счётом в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «зелёно-белые» взяли верх над «Фейеноордом».

Пропустив пару мячей, в сухую «кельты» проиграли дома «Хартсу» на прошлых выходных.

«Ливингстон»

«Львы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают последнее место. Рассмотрим несколько матчей «Ливингстона» за последнее время. С минимальным счётом «львы» на своём поле проиграли «Хиберниану» в 17-ом туре Премьер-лиги. Нулевую ничью раскатал «Ливингстон» дома с «Килмарноком» в игре следующего тура.

20 декабря с разницей в один мяч «львы» на выезде потерпели поражение от «Абердина».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Селтик» – 1.10
  • Ничья – 9.20
  • Победит «Ливингстон» – 23.00
  • Победит «Селтик» с форой -2.5 – 1.89
  • Обе забьют — нет – 1.49
  • Обе забьют — да – 2.44
  • Тотал голов больше 3.5 – 1.95
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.82

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи к ряду завершились исходом тотал меньше 3.5 голов за игру
  • В двух матчах из пяти крайних «Селтик» проиграл своим соперникам
  • За аналогичный период «Ливингстон» уступил в четырёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.89 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Селтика» с форой -2.5 гола за игру. Лидер чемпионата с разницей в три гола, как минимум, обыграет одного из аутсайдеров Премьер-лиги.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Селтик
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:20
Лидер дома играет с аутсайдером предположу что хозяева забьют не менее 3 мячей - ИТБ1(3).
Гость
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