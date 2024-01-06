Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Риу Аве» – «Портимоненсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:34
«Риу Аве» – «Портимоненсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Риу Аве» – «Портимоненсе», который состоится 7 января 2024 года

«Риу Аве»

«Большая река» в турнирной таблице чемпионата Португалии на данный момент занимает предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чёрно-белыми» из Портимана. Со счётом 2:2 вничью сыграла «Риу Аве» с клубом «Арока» в рамках матча 13-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Визела» (1:1).

23 декабря с минимальным счётом «Большая река» уступила «Витории» из Гимарайнша.

«Портимоненсе»

Пятнадцатую строчку турнирной таблицы Примейра-лиги занимают на сегодняшний день «чёрно-белые». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 13-го тура чемпионата миром разошлись «Портимоненсе» и «Фамаликан» (1:1). «Морейренси» на своём поле с разницей в три гола взял верх над «чёрно-белыми» в игре следующего тура (5:2).

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Портимоненсе» проиграло дома «Спортингу».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Риу Аве» – 1.82
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Портимоненсе» – 4.40
  • Победит «Риу Аве» с форой -1.5 гола – 3.10
  • Обе забьют — нет – 1.91
  • Обе забьют — да – 1.89
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • В одной встрече из пяти последних «Риу Аве» потерпело поражение
  • За такой же период «чёрно-белые» уступили своим соперникам в четырёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу команды «Риу Аве» с коэффициентом 1.82. В данной встрече двух аутсайдеров чемпионата с большой долей вероятности хозяева одержат победу. На своём поле «Большая река» обычно выигрывает у «Портимоненсе».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Риу Аве
Все комментарии
xpd8e7e6d82e
xpd8e7e6d82e
вчера в 18:07
Наиболее выгодным вариантом для ставки на этот матч может быть ничья с коэффициентом 3.00.
x4svcqc8fj4x
x4svcqc8fj4x
вчера в 18:06
«Портимоненсе» находится в неплохой форме и способен навязать борьбу «Риу Аве».
869b4rpe2evx
869b4rpe2evx
вчера в 18:02
Учитывая турнирное положение команд, можно предположить, что «Риу Аве» будет играть на победу.
hf9sf9j9p4yg
hf9sf9j9p4yg
вчера в 16:36
Хозяева фавориты матча и грех не поставить на их победу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 