«Риу Аве» – «Портимоненсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Риу Аве» – «Портимоненсе», который состоится 7 января 2024 года

«Риу Аве»

«Большая река» в турнирной таблице чемпионата Португалии на данный момент занимает предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чёрно-белыми» из Портимана. Со счётом 2:2 вничью сыграла «Риу Аве» с клубом «Арока» в рамках матча 13-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Визела» (1:1).

23 декабря с минимальным счётом «Большая река» уступила «Витории» из Гимарайнша.

«Портимоненсе»

Пятнадцатую строчку турнирной таблицы Примейра-лиги занимают на сегодняшний день «чёрно-белые». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 13-го тура чемпионата миром разошлись «Портимоненсе» и «Фамаликан» (1:1). «Морейренси» на своём поле с разницей в три гола взял верх над «чёрно-белыми» в игре следующего тура (5:2).

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Портимоненсе» проиграло дома «Спортингу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Риу Аве» – 1.82

Ничья – 3.65

Победит «Портимоненсе» – 4.40

Победит «Риу Аве» с форой -1.5 гола – 3.10

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В одной встрече из пяти последних «Риу Аве» потерпело поражение

За такой же период «чёрно-белые» уступили своим соперникам в четырёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу команды «Риу Аве» с коэффициентом 1.82. В данной встрече двух аутсайдеров чемпионата с большой долей вероятности хозяева одержат победу. На своём поле «Большая река» обычно выигрывает у «Портимоненсе».