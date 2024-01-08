Матч Чили — США на ЧМ-50: кто забивал, а кто нет — расставим все точки. Часть 2

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вчера, 14:15

В первой части этой статьи были рассмотрены многие вариации в авторстве, и особенно в порядке забития голов игроками сборной Чили в этом матче.

Однако, в начале я хочу исправить некую свою оплошность. Ведь заголовок обязывает рассказать о всех, кто был — пусть и неверно — но был упомянут в качестве авторов голов у сборной США .

Я регулярно указываю ссылки на свои предыдущие статьи по этому матчу. Но фото капитана сборной США Джо Мака, реализовавшего пенальти, думаю, дать стоит ещё раз.

Это, так сказать, его «подорожная» для въезда в Бразилию:

Всё на месте: и то, что он бельгиец по рождению, и имена родителей, и то, что он футболист, и собственноручная подпись.

Плюс я оставил без внимания одного из нападающих по фамилии Соуза. Да, их в составе было двое. Про Джона Соузу было сказано, и его неизменную причёску вы видели в первой части.

Однофамильца Джона в команде звали Эд Соуза, полное имя — нет, сами посмотрите в его миграционную карточку на въезд в Бразилию:

И автограф прилагается. Странно, что в графе Родители у него никто не записан.

Эд не играл в первом матче против Испании на ЧМ -50. Но в двух других матчах и против Англии, и против Чили он был на поле. Это крайний левый форвард. Но номер 11 в матче с Англией ему не достался, у американцев была своя система нумерации. Он играл с номером 10, по крайней мере против Англии точно.

На следующем фото Уолтер Бар (у него был №11, полузащитник) и Эд Соуза приглядываются к диковинному сувениру на бразильской толкучке в городе Ресифи:

При рассказе о Джино Париани в прошлый раз совсем забыл упомянуть, что именно он стал автором первого гола сборной США на ЧМ -50.

Теперь о голах сборной Чили.

Первый гол на 16 мин забил ударом с 17 метров Хорхе Робледо. Хотя, какой он Хорхе, его звали Джордж. Ведь он был чилийцем только по рождению, а семья давно уже жила в Англии и все были подданными короля Великобритании. И сам Робледо играл за Ньюкасл, и его два брата играли в футбол тоже. Он и по-испански уж забыл, поди, как говорить. Но на поле нашёл общий язык с партнёрами. И наконец, на мундиале в Бразилии чилийцы забили первый гол ногой британского подданого.

В отчёте CBD говорится, что мяч влетел в левый угол (от вратаря).

Смотрим стоп-кадры:

Это момент удара Робледо с левой ноги.

А вот и левый угол с трепыхающимся там мячом:

У Робледо был номер 9 на футболке.

Все остальные голы чилийцев НЕ влетали в левый угол ворот. Все эти уточнения я говорю затем, что в видеоотчётах этот гол преподносят как второй чилийский гол. И автором этого разящего удара указывают совсем не Робледо.

В первом тайме на всех фото не с трибуны, а с земли, из-за линии ворот, с ближней к нам (на стоп-кадре) стороны от ворот — так вот на всех подобных фото видна на заднем плане низенькая трибуна и ряд пальм на фоне неба. Противоположная трибуна была в разы выше и с навесом. Но она редко попадала в кадр.

На 32-й мин чилийцы вновь забили. И сделал это Фернандо Риера, забил головой.

В одной из предыдущих статей об этом матче было два фото момента этого гола. И я говорил, что в чилийской прессе в газете называли в подписи под фото это вторым голом Чили в матче; а в журнале — несмотря на ряд пальм на фоне — утверждали, что это третий гол Чили, т.е. забит во втором тайме.

Наконец, в газете La Nacion от 10 июля (матч был 2 числа) было опубликовано фото, которое снимает все вопросы:

Автор гола — в первой же фразе! Риера забил в первом тайме — пальмы и низкая трибуна этому доказательства. Да и в лицо теперь можно хорошо рассмотреть автора гола. Это явно не Кремаски.

Давайте посмотрим на авторов остальных чилийских голов ещё раз:

На этом фото слева направо Андрес Прието, Атилио Кремаски и Хорхе Робледо.

А Фернандо Риера выглядел так:

Здесь Фернандо Риера и вратарь Серхио Ливингстон (с наколенниками) ведут беседу.

Вот вам фото (из видеоотчёта), оно явно из первого тайма, но в видео смонтировано как момент второго тайма:

Подпись также неверна. Позади американского вратаря Борги не Харри Кио (Keough), а Чарли Коломбо. Оба из Сент-Луиса, о них в прошлый раз говорили. Коломбо играл в перчатках, а вратарь нет! А Ресифи очень близко к экватору. И мы говорили прошлый раз, что матч был днём, жара под 100 градусов по Фаренгейту (38 по Цельсию). Но Коломбо, похоже, все 3 матча на турнире играл в перчатках, в кожаных, как утверждала та же газета La Nacion.

К сожалению, фото остальных голов сборной Чили во втором тайме пока не нашлось. Но видеозаписи есть. Правда, есть видео только двух голов.

Согласно хронологии матча в газетах и в официальном отчёте CBD (но только на португальском языке, на английском тоже всё путано) — третий гол забил Кремаски.

У него был номер 8 на футболке. Он ворвался в штрафную раньше защитников:

Пройдя с мячом пару-тройку шагов, правой ногой послал мяч в правый от вратаря угол:

Номер 4 сборной США пытался хоть как-то помешать Кремаски, но юркий нападающий всё сделал вовремя. А с №4 и в перчатках был как раз защитник Коломбо.

Практически такой же гол забил и Прието. Защитник упал на границе штрафной, и Прието, дойдя до 11-метровой отметки, левой ногой послал мяч ровно в тот же угол, что и Кремаски:

После этого гола Прието пробегает вдоль ворот:

На видео есть якобы и пятый гол чилийцев. Но при ближайшем рассмотрении это оказался повтор гола Прието, с упавшим защитником и прочее. Съёмка только велась из-за линии ворот.

Так что ни фото, ни видео пятого гола нет. Но его забил Кремаски. И уж точно не Риера, как утверждают и сайт ФИФА , и вторящие им.

На видео, в угоду ФИФА , сначала показывают гол Прието, а затем Кремаски. Но если вдруг подует ветер перемен и ФИФА поменяет порядок, то и фрагменты на видео можно переставить и титры поменять.

Хватит про голы. Я хотел дать несколько фотозарисовок о сборной Чили на турнире.

Вот такое фото всех игроков, 21 человек, было опубликовано в газете La Nacion после победы над США с убедительным счётом 5:2.

Фото, конечно, сделано не в Бразилии. Скорее всего, оно публиковалось и раньше, перед поездкой на ЧМ -50.

Все лица есть. Все имена есть.

А теперь хочу напомнить вам фото команды перед матчем с США :

Вариантов несколько, немного другой угол съёмки:

Ничего необычного не заметили?

Хорошо. Вот ещё одно фото, но перед другим матчем, с Испанией:

Это шутка. На этих фото лицо одного из игроков не видно. На фото матча с США «скрывался от объективов» Фернандо Риера. А на фото перед матчем с Испанией Альварес решил передать ещё один мяч в нижний ряд, но не успел. Есть, конечно, фото, на котором всё чинно и есть уже два мяча:

Но предыдущий кадр живенько смотрится.

А вот, что касается матча с США , то попадались лишь варианты фото, на которых Риера не смотрел в камеру.

Но наконец в газете много позже матча отыскалось фото, на котором все лица игроков есть, да плюс ещё и бригада арбитров:

Заодно перечислим и арбитров, слева направо: боливийский лайнсмен Альфредо Альварес, реф Марио Гарделли из Бразилии и парагвайский лайнсмен Марио Рубен Хейн.

Для Фернандо Риеры это был единственный матч на мундиалях и последний матч за сборную Чили вообще в качестве игрока. Затем он стал самым успешным чилийским тренером на мундиалях, приведя в 1962 году сборную Чили к 3-му месту. При таких достижениях «скрывать лицо» ни к чему:

В заключении вопрос на засыпку — в каком тайме сделано следующее фото в матче Чили — США :

Правильный ответ — во втором, так в деле уже вратарь сборной Чили Серхио Ливингстон.

Мы начинали эту вторую часть с фамилии Соуза. В подписи к этому фото тоже есть эта фамилия. Но, похоже, чилийские редакторы что-то напутали, имея в виду Эда Соузу. Скорее всего, на фото игрок США МакИлвенни.

Ошибки были и будут всегда. На какие-то не стоит обращать внимания. Но голы в футболе — одна из важнейших составляющих. И фиксировать их для истории надо как-то поаккуратней.

Что в сухом остатке?

Сборная Чили провела свой самый результативный матч на чемпионатах мира в истории, более 3 мячей за матч они не забивали больше никогда. Более того, это единственный матч на мундиалях, когда чилийцы забили 3 гола во втором тайме.

Впервые в истории турниров Кубка мира чилийские игроки забили 3 гола подряд в матче. На ЧМ -30 Чили обыграла Мексику 3:0, но один из голов был забит мексиканцем М.Росасом в свои ворота.

После ЧМ -50, в следующем матче на чемпионатах мира — а это было лишь в 1962, под руководством Фернандо Риеры — сборная Чили также забила 3 гола подряд. Это был матч открытия ЧМ -62 против Швейцарии.