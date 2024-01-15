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«Болтон Уондерерс» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:15
«Болтон Уондерерс» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч-переигровку 1/32 Кубка Англии «Болтон Уондерерс» – «Лутон Таун», который состоится 16 января 2024 года

«Болтон Уондерерс»

На сегодняшний день «Болтон» в турнирной таблице Первой лиги занимает третье место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «рысаков» за последнее время. С минимальным счётом «странники» взяли верх над командой «Бертон Альбион» в рамках матча 26-го тура чемпионата. Нулевую ничью раскатали «белые» в первом матче 1/32 Кубка Англии со «шляпниками» из Лутона.

10 января в 1/8 плей-офф Трофея английской лиги «Болтон» выиграл у команды «Аккрингтон».

«Лутон Таун»

«Оранжево-бело-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на восемнадцатой строчке. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «шляпников» в предстоящем футбольном поединке. В рамках матча 20-го тура чемпионата Англии лондонские «пенсионеры» с разницей в один мяч выиграли у «оранжево-бело-синих» из Лутона (3:2).

12 января ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась выездная игра с «бордовыми» из Бёрнли.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болтон Уондерерс» – 2.75
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Лутон Таун» – 2.43
  • Победит «Лутон Таун» с форой -1.5 гола – 4.35
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.73
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Из пяти последних матчей в четырёх «Болтон» одержал победы над своими соперниками
  • За аналогичный период «шляпники» взяли верх над своими оппонентами в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку сделать в предстоящем матче на победу команды «Лутон Таун» с коэффициентом 2.43. На своём поле «шляпники» выглядели убедительнее «Болтона». Не без труда, но в будущей игре в гостях «оранжево-бело-синие» одержат победу.

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Все комментарии
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сегодня в 10:10
Тотал голов в матче «Болтон Уондерерс» – «Лутон Таун» может составить примерно 1.5-2 гола.
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сегодня в 10:08
Учитывая последние результаты обеих команд, можно сказать, что матч будет напряженным, а определить победителя довольно сложно.
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сегодня в 10:06
«Лутон» проиграл свой последний матч в чемпионате, однако до этого команда показывала хорошие результаты, обыграв несколько сильных соперников. Таким образом, на данный момент тяжело определить фаворита в предстоящем матче, так как обе команды находятся в хорошей форме и имеют опыт выступлений на высоком уровне.
29z5yx6m2529
29z5yx6m2529
сегодня в 10:04
Матч между «Болтоном» и «Лутоном» будет напряженным и равным, и определить победителя на данный момент сложно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:31
В этом матче скорее всего будет бескомпромиссная борьба , но вероятность голов - велика - ТБ(2,5).
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