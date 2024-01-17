«Сандерленд» – «Халл Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Сандерленд» – «Халл Сити», который состоится 19 января 2024 года

«Сандерленд»

«Чёрные коты» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают седьмое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Сандерленда», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «тиграми». В рамках матча 26-го тура чемпионата «красно-бело-чёрные» взяли верх над «Престоном» (2:0). В сухую, пропустив три гола, «чёрные коты» потерпели поражение на своём поле от «сорок» из Ньюкасла в 1/32 Кубка Англии.

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Сандерленд» уступил команде «Ипсвич Таун».

«Халл Сити»

«Чёрно-янтарные» в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на девятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «тигров» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Бирмингемом» в 1/32 Кубка Англии (1:1). В 27-ом туре Чемпион Лиги «Халл» дома уступил «канарейкам» из Норвича с разницей в один мяч (1:2).

16 января со счётом 1:2 «чёрно-янтарные» проиграли на выезде «синим» из Бирмингема в матче-переигровке 1/32 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандерленд» – 1.89

Ничья – 3.60

Победит «Халл Сити» – 3.85

Победит «Сандерленд» с форой -1.5 гола – 3.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.04

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Две победы одержали «чёрные коты» в пяти последних матчах

Только в одной встрече за аналогичный период «тигры» выиграли своего оппонента.

Прогноз

У «чёрных котов» было больше времени на восстановление, поэтому можно предположить, что они подойдут к матчу в более оптимальной форме. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Сандерленда» с коэффициентом 1.89.