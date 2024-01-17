«Сандерленд» – «Халл Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Сандерленд» – «Халл Сити», который состоится 19 января 2024 года
«Сандерленд»
«Чёрные коты» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают седьмое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Сандерленда», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «тиграми». В рамках матча 26-го тура чемпионата «красно-бело-чёрные» взяли верх над «Престоном» (2:0). В сухую, пропустив три гола, «чёрные коты» потерпели поражение на своём поле от «сорок» из Ньюкасла в 1/32 Кубка Англии.
На прошлых выходных со счётом 1:2 «Сандерленд» уступил команде «Ипсвич Таун».
«Халл Сити»
«Чёрно-янтарные» в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на девятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «тигров» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Бирмингемом» в 1/32 Кубка Англии (1:1). В 27-ом туре Чемпион Лиги «Халл» дома уступил «канарейкам» из Норвича с разницей в один мяч (1:2).
16 января со счётом 1:2 «чёрно-янтарные» проиграли на выезде «синим» из Бирмингема в матче-переигровке 1/32 Кубка Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сандерленд» – 1.89
- Ничья – 3.60
- Победит «Халл Сити» – 3.85
- Победит «Сандерленд» с форой -1.5 гола – 3.10
- Тотал голов больше 2.5 – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.04
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да
- Две победы одержали «чёрные коты» в пяти последних матчах
- Только в одной встрече за аналогичный период «тигры» выиграли своего оппонента.
Прогноз
У «чёрных котов» было больше времени на восстановление, поэтому можно предположить, что они подойдут к матчу в более оптимальной форме. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Сандерленда» с коэффициентом 1.89.