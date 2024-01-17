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«Гент» – «Мехелен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:59
«Гент» – «Мехелен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Гент» – «Мехелен», который состоится 19 января 2024 года

«Гент»

«Буйволы» из Гента в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на данный момент третье место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Гента», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мехеленом». В рамках матча прошлого тура Лиги Жюпиле «сине-белые» на выезде обыграли «Кортрейк» со счётом 2:0. С разницей в один мяч «Гент» взял верх над румынским клубом ЧФР Клуж в товарищеской встрече (2:1).

16 января с минимальным счётом «буйволы» уступили «Брюгге» в четвертьфинале Кубка Бельгии.

«Мехелен»

«Малинцы» в турнирной таблице Лиги Жюпиле находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Мехелена» за последнее время. На своём поле в сухую, забив три гола, «красно-жёлтые» взяли верх над «Стандардом» в 19-ом туре чемпионата Бельгии. С разницей в пару мячей «малинцы» в гостях потерпели поражение от команды «Шарлеруа» в игре следующего тура (1:3).

10 января со счётом 3:0 «Мехелен» одержал победу над берлинским клубом «Герта» в товарищеском матче.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Гент» – 1.44
  • Ничья – 4.60
  • Победит «Мехелен» – 6.80
  • Победит «Гент» с форой -1.5 гола – 2.15
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.67
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти последних завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • В трёх футбольных поединках из пяти крайних «Гент» выиграл своих оппонентов
  • За такой же период «Мехелен» взял верх над своими соперниками в двух матчах
  • Два года «малинцы» не выигрывают у «буйволов».

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.44 на победу «Гента». На своём поле «сине-белые» справятся с оппонентом из Мехелена. Статистика очных встреч подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Гент
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:33
Фаворит играет дома и должен уверенно обыгрывать гостей с минусовой форой Ф1(-1,5)
t6ratstfuv9r
t6ratstfuv9r
сегодня в 00:03
«Гент» явный фаворит. У «Мехелен» нет шансов на победу в предстоящем матче.
2kjpgvwz258b
2kjpgvwz258b
вчера в 23:55
«Гент» выглядит более вероятным победителем в предстоящем матче.
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