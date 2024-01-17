«Гент» – «Мехелен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Гент» – «Мехелен», который состоится 19 января 2024 года

«Гент»

«Буйволы» из Гента в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на данный момент третье место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Гента», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мехеленом». В рамках матча прошлого тура Лиги Жюпиле «сине-белые» на выезде обыграли «Кортрейк» со счётом 2:0. С разницей в один мяч «Гент» взял верх над румынским клубом ЧФР Клуж в товарищеской встрече (2:1).

16 января с минимальным счётом «буйволы» уступили «Брюгге» в четвертьфинале Кубка Бельгии.

«Мехелен»

«Малинцы» в турнирной таблице Лиги Жюпиле находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Мехелена» за последнее время. На своём поле в сухую, забив три гола, «красно-жёлтые» взяли верх над «Стандардом» в 19-ом туре чемпионата Бельгии. С разницей в пару мячей «малинцы» в гостях потерпели поражение от команды «Шарлеруа» в игре следующего тура (1:3).

10 января со счётом 3:0 «Мехелен» одержал победу над берлинским клубом «Герта» в товарищеском матче.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гент» – 1.44

Ничья – 4.60

Победит «Мехелен» – 6.80

Победит «Гент» с форой -1.5 гола – 2.15

Тотал голов больше 2.5 – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 мячей за игру

В трёх футбольных поединках из пяти крайних «Гент» выиграл своих оппонентов

За такой же период «Мехелен» взял верх над своими соперниками в двух матчах

Два года «малинцы» не выигрывают у «буйволов».

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.44 на победу «Гента». На своём поле «сине-белые» справятся с оппонентом из Мехелена. Статистика очных встреч подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.