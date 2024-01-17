«Гент» – «Мехелен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Гент» – «Мехелен», который состоится 19 января 2024 года
«Гент»
«Буйволы» из Гента в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на данный момент третье место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Гента», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Мехеленом». В рамках матча прошлого тура Лиги Жюпиле «сине-белые» на выезде обыграли «Кортрейк» со счётом 2:0. С разницей в один мяч «Гент» взял верх над румынским клубом ЧФР Клуж в товарищеской встрече (2:1).
16 января с минимальным счётом «буйволы» уступили «Брюгге» в четвертьфинале Кубка Бельгии.
«Мехелен»
«Малинцы» в турнирной таблице Лиги Жюпиле находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Мехелена» за последнее время. На своём поле в сухую, забив три гола, «красно-жёлтые» взяли верх над «Стандардом» в 19-ом туре чемпионата Бельгии. С разницей в пару мячей «малинцы» в гостях потерпели поражение от команды «Шарлеруа» в игре следующего тура (1:3).
10 января со счётом 3:0 «Мехелен» одержал победу над берлинским клубом «Герта» в товарищеском матче.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гент» – 1.44
- Ничья – 4.60
- Победит «Мехелен» – 6.80
- Победит «Гент» с форой -1.5 гола – 2.15
- Тотал голов больше 2.5 – 1.67
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.16
Статистика
- Три личных матча команд из пяти последних завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 мячей за игру
- В трёх футбольных поединках из пяти крайних «Гент» выиграл своих оппонентов
- За такой же период «Мехелен» взял верх над своими соперниками в двух матчах
- Два года «малинцы» не выигрывают у «буйволов».
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.44 на победу «Гента». На своём поле «сине-белые» справятся с оппонентом из Мехелена. Статистика очных встреч подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.