«Лидс Юнайтед» – «Норвич Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» – «Норвич Сити», который состоится 24 января 2024 года

«Лидс Юнайтед»

«Павлины» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на четвёртом месте. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лидса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «канарейками» из Норвича. Выигрышная серия «белых» насчитывает четыре матча к ряду. В сухую, поразив три раза ворота соперника, «павлины» выиграли в гостях у команды «Петерборо Юнайтед» в рамках матча 1/32 Кубка Англии. С таким же счётом 3:0 «Лидс Юнайтед» выиграл на выезде у «Кардиффа» в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «белые» одержали победу над «Престоном».

«Норвич Сити»

«Жёлто-зелёные» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают восьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков команды из Норвича за последнее время. С разницей в один мяч «канарейки» на выезде взяли верх над «Халлом» в матче 27-го тура чемпионата (2:1). С разницей в пару мячей «Норвич Сити» в матче-переигровке 1/32 Кубка Англии выиграл у команды «Бристоль Роверс» (3:1).

20 января со счётом 2:0 «канарейки» дома взяли верх над клубом «Вест Бромвич».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс Юнайтед» – 1.46

Ничья – 4.80

Победит «Норвич Сити» – 6.40

Победит «Лидс» с форой -1.5 гола за игру – 2.16

Тотал голов больше 3.5 – 2.36

Тотал голов меньше 3.5 – 1.57

Статистика

Шесть крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Четыре победы одержали «павлины» в пяти последних матчах

За аналогичный период «канарейки» взяли верх над своими оппонентами в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.46 на победу «Лидса». В трёх крайних очных встречах «павлины» выиграли у «жёлто-зелёных». В будущей игре не без труда, но «белые» справятся с «канарейками».