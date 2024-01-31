«Штурм» – «Аустрия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Австрии «Штурм» – «Аустрия», который состоится 2 февраля 2024 года

«Штурм»

На данный момент «чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Австрии занимают второе место. Рассмотрим недавние товарищеские матчи с участием «Штурма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Аустрией». С разницей в пять мячей «чёрно-белые» проиграли польскому клубу «Погонь» из Щецина (1:6). Со счётом 2:1 «Штурм» взял верх над командой «Днепр-1».

30 января «нулёвку» раскатали «чёрно-белые» с ещё одной украинской командой «Рух».

«Аустрия»

Восьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают на сегодняшний день «фиалки» из Вены. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. Нулевую ничью раскатала «Аустрия» с клубом «Сигма» из Оломоуца в рамках матча 3-го тура Кубка Типспорта Мальты. В два гола в товарищеской встрече «фиолетовые» выиграли у команды «Фаворитнер» (3:1).

26 января со счётом 3:0 «фиалки» одержали победу над словацкой командой «Дунайська Стреда».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штурм» – 1.63

Ничья – 3.80

Победит «Аустрия» – 4.50

Тотал голов больше 2.5 – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «чёрно-белые» в пяти последних матчах

За такой же период «фиалки» выиграли своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Штурма» с коэффициентом 1.63. Обычно очные встречи данных команд завершаются победами «чёрно-белых».