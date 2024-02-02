«Эвертон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (3.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Тоттенхэм», который состоится 3 февраля 2024 года
«Эвертон»
«Ириски» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии занимают восемнадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «скаузеров», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «шпорами». «Синие» в 1/32 Кубка Англии взяли верх над «стекольщиками» из Кройдона с минимальным счётом. В 1/16 Кубка Англии с разницей в один мяч «Эвертон» уступил дома «шляпникам» (1:2).
30 января нулевую ничью раскатали «мерсисайдцы» с «дачниками» в рамках матча 22-го тура АПЛ.
«Тоттенхэм»
Четвёртое место занимает на сегодняшний день «Тоттенхэм» в турнирной таблице Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «лилейно-белых» за последнее время. Со счётом 2:2 вничью сыграли «шпоры» с «красными дьяволами» в 21-ом туре АПЛ. С минимальным счётом «лилейно-белые» дома уступили «Ман Сити» в 1/16 Кубка Англии.
31 января на своём поле «Тоттенхэм Хотспур» выиграл у «Брентфорда» с разницей в один мяч (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» – 2.95
- Ничья – 3.65
- Победит «Тоттенхэм» – 2.35
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 гола – 4.10
- Тотал голов больше 2.5 – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.23
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Только одну победу одержал «Эвертон» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «шпоры» выиграли в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.35. На своём поле «ириски» не отличаются убедительной игрой. Свои три очка «шпоры» наберут в будущей встрече.