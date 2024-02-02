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«Эвертон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (3.02.2024)

вчера, 19:32
«Эвертон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (3.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Тоттенхэм», который состоится 3 февраля 2024 года

«Эвертон»

«Ириски» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии занимают восемнадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «скаузеров», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «шпорами». «Синие» в 1/32 Кубка Англии взяли верх над «стекольщиками» из Кройдона с минимальным счётом. В 1/16 Кубка Англии с разницей в один мяч «Эвертон» уступил дома «шляпникам» (1:2).

30 января нулевую ничью раскатали «мерсисайдцы» с «дачниками» в рамках матча 22-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм»

Четвёртое место занимает на сегодняшний день «Тоттенхэм» в турнирной таблице Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «лилейно-белых» за последнее время. Со счётом 2:2 вничью сыграли «шпоры» с «красными дьяволами» в 21-ом туре АПЛ. С минимальным счётом «лилейно-белые» дома уступили «Ман Сити» в 1/16 Кубка Англии.

31 января на своём поле «Тоттенхэм Хотспур» выиграл у «Брентфорда» с разницей в один мяч (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эвертон» – 2.95
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Тоттенхэм» – 2.35
  • Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 гола – 4.10
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.66
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.23

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Только одну победу одержал «Эвертон» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «шпоры» выиграли в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.35. На своём поле «ириски» не отличаются убедительной игрой. Свои три очка «шпоры» наберут в будущей встрече.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:54
Сдаётся , что матч будет результативным - ОЗ+2,5Б.
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