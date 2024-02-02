«Бёрнли» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Бёрнли» – «Фулхэм», который состоится 3 февраля 2024 года

«Бёрнли»

«Бордовые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Бёрнли» в будущей встрече с «Фулхэмом». С минимальным счётом «бордовые» уступили «шпорам» в 1/32 Кубка Англии. «Бёрнли» завершились ничейным исходом со «шляпниками» из Лутона в 21-ом туре Премьер-лиги (1:1).

В матче прошлого тура «бордовые» уступили в гостях со счётом 1:3 «Ман Сити».

«Фулхэм»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы АПЛ занимают «дачники» на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «белых» за последнее время. Со счётом 1:1 вничью сыграл «Фулхэм» с «красными» из Ливерпуля в полуфинале Кубка английской лиги. С общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «дачники» уступили «скаузерам». В сухую, пропустив пару мячей, «белые» проиграли дома «Ньюкаслу» в 1/16 Кубка Англии.

30 января нулевую ничью раскатал «Фулхэм» с «Эвертоном» в 22-ом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бёрнли» – 2.95

Ничья – 3.30

Победит «Фулхэм» – 2.49

Победит «Фулхэм» с форой -1.5 гола – 4.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели «бордовые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «белые» проиграли своим соперникам в трёх поединках.

Прогноз

«Дачники» не забивают в двух матчах к ряду. «Бордовые» могут вполне зацепиться за ничью в предстоящем матче. С коэффициентом 3.30 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на ничью.