Матч Франция — Венгрия на ЧМ-78: когда синие стали зелёными

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вчера, 20:37

Три года назад я уже публиковал статью о всех казусах, телевизионных ляпах и даже мировом рекорде, случившихся в матче третьего тура начального группового этапа на ЧМ -78 в группе 1 между Францией и Венгрией 10 июня.

Чтобы не пересказывать все события вокруг матча, да и в самом матче, прочитайте мою статью здесь.

Если же редакторы забанят эту ссылку, тогда наберите в поисковой строке в браузере такую фразу: Сергей Колосков. Чемпионаты мира. Три номера за матч.

Непременно прочитайте первоначальную статью. В ней практически всё верно, но появились некоторые подробности и уточнения.

Плюс рассмотрим, какая неразбериха творится в подписях к некоторым фото из того матча.

Итак, сборной Франции не повезло. Вместо своих родных синих футболок — из-за чего команду и зовут Les Bleus — ответственный за это дело в команде человек по имени Henri Patrelle (Анри Патрель) взял на игру комплект белых футболок. Игра состоялась в 400 км от места базирования команды. Все команды жили в Буэнос-Айресе. Матч проводился в «счастливом городе», La Feliz, как сами аргентинцы называют Мар-дель-Плату.

Всю остальную амуницию, в том числе и синие футболки, французы перед поездкой в «счастливый город» упаковали и подготовили к перелёту в Париж. Базировались они в одном из пригородов Буэнос-Айреса, называется Don Torcuato. Жили они в шикарном клубном доме, принадлежавшем регбийному местному клубу. Задерживаться они нигде не собирались, планировали сразу после прилёта из Мар-дель-Платы забрать вещи и сразу в аэропорт и до Парижа.

В Мар-дель-Плату французы прилетели в пятницу 9 июня на борту Fokker 128 TC53 аргентинских ВВС. Естественно, ничего не подозревая о предстоящих неурядицах с формой именно в своих рядах.

За полчаса до игры на разминке Анри Мишель, который в этом матче не играл, заметил, что под красными тренировочными костюмами у венгров подозрительно белеются футболки. Вернее, на белом фоне отчётливо блеснула золотая цепочка у Андраша Тёречика. Поинтересовались за цвет футболок. Выяснилось, что венгры в точности выполнили циркуляр ФИФА и надели на игру полностью белую форму.

Для прояснения ситуации направились в раздевалку к арбитру предстоящего матча. Кстати, матч должен был судить Арнальдо Сезар Коэльо, бразилец. Он оказался самым молодым рефери на ЧМ -78, в день матча ему было полных 35 лет, и он оказался единственным 35-летним из рефери на турнире. Где он оказался через 4 года — мы прекрасно помним, он судил финал ЧМ -82 Италия — Германия.

Вообще, С.А.Коэльо единственный из бразильских арбитров в истории Кубка мира, кто отсудил более одного матча и ВО ВСЕХ этих матчах играли между собой европейские команды. Кроме перечисленных двух игр он также обслуживал матч Германия — Англия на втором этапе на ЧМ -82.

У А.С. Коэльо конечно на руках был последний циркуляр ФИФА , в котором указано в каких цветах должны играть команды. Но ситуация не совсем стандартная. Молодому арбитру помогал разруливать вопрос очень опытный человек. Это был 80-летний (менее, чем через месяц у него будет этот юбилей) член исполкома ФИФА , представитель Югославии Михайло Андреевич. Ведь это именно он в 32-летнем возрасте возглавлял делегацию Югославии на первом чемпионате мира 48 лет назад в 1930 году. Опыт колоссальный.

Что ж делать?

Перво-наперво французы предложили венграм сыграть не в выездной белой форме, а в основной красной. Оказалось, венгры её не взяли с собой на стадион.

И тут есть подробность. Довольно любопытная.

Венгры также, надеюсь, прибыли к месту матча накануне. И ночевали в местечке Chapadmalal, тренировочный лагерь это называется. Это на берегу океана, километрах в 30 от стадиона.

А у французов их основной комплект был в 400 км от стадиона, в Буэнос-Айресе. Но, нет, у венгров не было НИКАКОЙ возможности съездить туда и обратно за приемлемое время в свой тренировочный лагерь, чтобы сыграть в красной форме.

Да, и что они будут «париться», если они в точности выполнили циркуляр ФИФА ?!

Арбитр принял решение отложить начало матча, который по заведённой традиции на турнире должен был начаться в 13-45 по местному времени.

Молодой арбитр был решительно настроен засчитать Франции техническое поражение. Сама ФИФА каким-то образом попросила телевещателей отложить начало трансляции на полчаса. Значит, матч всё-таки состоится.

Была суббота. В нескольких метрах от стадиона находился местный клуб Бока. Но в выходные там не было никого.

Тогда вице-президент Футбольной лиги Мар-дель-Плата (есть и его имя — Mario del Rosso) предложил сыграть в футболках местного клуба Кимберли. Связались и договорились с руководством Кимберли. 25 кварталов туда и те же 25 обратно на своей машине менеджер и реквизитор клуба осилили в выходной день без особых пробок на дорогах. А вот замок в гардеробную реквизитору пришлось сломать. Но форма была привезена на стадион, 16 футболок.

Это были футболки в бело-зелёную вертикальную полосу (кроме двух вратарских). Это была тренировочная форма клуба, без эмблемы на груди. На основной форме клуба Кимберли были не чёрные номера на спине, а белые, и была эмблема.

И вот тут в разных источниках есть разночтения. В одних утверждается, что футболки были без номеров. Однако на самом деле номера уже были, ничего приутюживать французам не нужно было.

Условия были такие. Вратарям (основному и запасному) футболки от Кимберли были не нужны, у них свои были со своими законными номерами. Доминик Дропси сыграл в жёлтой форме с номером 22, как и в заявке на турнир. Номер 1 по заявке был у запасного вратаря Доминика Барателли, он сидел на лавке в том матче.

А для 10 полевых игроков плюс 4 заявленных на матч как возможных заменителей — всего 14 человек — вот ровно столько и распределяли бело-зелёных футболок.

Но и это не всё. Номера 12 не было, это вратарский номер в аргентинских клубах. Посему для 14 игроков были доступны футболки с номерами со 2 по 11 и с 13 по 16.

Только вот у французов по официальной заявке все номинальные форварды имели номера, начиная с 14. У Мишеля Платини был №15. Номер 16 по заявке на ЧМ был у Кристиана Дальже. Но он не был заявлен на тот матч. А вот Марк Бердолль сыграл под своим законным номером 14.

Остальным пришлось выдумывать. Всё это описано в первоначальной статье.

Во время матча резервный арбитр приспособился и при заменах показывал те номера, которые были фактически у французов на их бело-зелёных футболках, а не по официальной заявке на турнир.

Матч в итоге был задержан по одним данных на полчаса, по другим на 45 минут. Мой аргентинский коллега, у которого я и позаимствовал столь подробные сведения, указал точное время стартового свистка — 14-24. Задержка составила 39 минут.

Но вот после матча, в совершенно спокойной обстановке, фотокорреспонденты, а вернее, редакторы тех изданий, куда отослали свои снимки фотокорреспонденты, — имели головную боль. Они же никогда не видели, чтобы Франция играла в зелени. Поэтому подписывали фото так, что получался полный ералаш.

Давайте посмотрим фото, и особенно оригинальные подписи к ним.

Но сначала развеем ещё один миф. Говорили, что казус с формой у французов обнаружился после того, как они спели гимн. Ничего подобного. Когда утрясли все вопросы с формой, тогда и вышли на построение.

Вот фото как раз Марка Бердолля, у него у одного верхний спортивный костюм был распахнут шире, и полоса на футболке отчётливо видна.

Вот стоп кадр из телетрансляции:

А вот и фото от тех самых фотокорреспондентов с земли:

На исходе 4-й минуты матча у ворот Венгрии создал остроту Клод Папи, номер 10 на футболке и на шортах. Но в заявке у него был номер 12, для того матча даже свои шорты Папи не мог использовать.

Вот фото и подпись от агентства ГИ:

В подписи упоминается венгерский защитник Ласло Балинт (№14). Говорится, что французский вратарь Доминик Дропси отвёл угрозу от Балинта. Кто в полосатой футболке даже не упоминается.

На самом деле эпизод произошёл у ворот венгерского кипера Шандора Гуйдара, который играл в красном свитере. А вот Доминик Дропси играл в жёлтом.

И не Дропси отвёл угрозу от Балинта. А именно Балинт в этом эпизоде отбил мяч в поле. И мяча не коснулись ни венгерский вратарь в красном, ни полузащитник сборной Франци Клод Папи, со своей запоминающейся причёской.

Папи там немного потоптал защитника, потом пытался извиниться, но венгр руки ему не протянул:

Вот ещё динамичный эпизод:

Тут подпись в центре, мелкими буквами. Но дословно звучит так:

Sándor Zombori 5 and Dominique Rocheteau 5 (France) and Zoltán Kereki 6 (Hungary).

Зомбори у венгров действительно играл под №5. Но где вы тут видите венгерского игрока с номером 5? На заднем фоне, размыто, но виден Карой Чапо №13. Номер 6 действительно был у капитана сборной Венгрии Золтана Кереки. Да и Рошто хорошо виден – у него на шортах свой номер 18 по заявке, а на спине №7. А вот в полосатой футболке с №5 на спине — это защитник Франсуа Браччи. Перепутали француза с венгром, со спины не узнали.

А вот из французской прессы, это уже момент второго тайма, после 75-й минуты, так как на фото атакует Дидье Сикс. Он вышел на замену вместо Рошто. Вот стоп-кадр момента замены:

Уходит с поля Доминик Рошто, на шортах №18, на спине №7. Входит в игру Дидье Сикс, он же №19 (по шортам и по заявке), но в данной ситуации он №16.

А вот и острый момент с участием Сикса:

Внизу по-французски написано: перед Кочишем.

Даже теоретически защитник Иштван Кочиш не мог быть где-то рядом. Он на тот матч вообще не был в заявке. На этом фото мы видим всё того же полузащитника с №13 Кароя Чапо. Между прочим, он автор первого гола венгров на турнире. И забил не кому-нибудь, а будущему чемпиону мира аргентинцу Убальдо Фильолу.

Ошибка объясняется тем, что не разглядели на шортах ещё цифирку у венгра. А Иштван Кочиш играл под №3, тут скрывать нечего. Но играл он только в первых двух матчах на турнире. Это не он на фото. Карой Чапо вышел на замену чуть раньше Дидье Сикса, они оба в ещё не пропотевших футболках. И, кстати, номер 13 телевизионщики не показали среди запасных Венгрии перед матчем. Показали фамилию №3 Кочиша, который — ну, вы поняли… Самому Кочишу забыли об этом сказать. А он на трибунах где-то и сидел, вероятно. Очередной ляп.

Фото с этого матча много. Есть, разумеется, и с правильными подписями.

Вот, например, момент с Дидье Сиксом ещё один:

Подпись на голландском языке. Но хоть вратаря в красном не выдают за французского. Это Шандор Гуйдар. И Сикс помянут правильно. И капитан венгров Золтан Кереки тут, и защитник Йожеф Тот №4. Ничего не напутали.

После матча французы сдали бело-зелёные футболки менеджеру или реквизитору клуба Кимберли. И эти тренировочные комплекты использовались в клубе ещё некоторое время. А потом затерялись во времени.

Кроме одной футболки.

Был в городе страстный коллекционер футболок именно клуба Кимберли. И вот тот самый реквизитор (что ломал замок в гардеробе) подарил этому коллекционеру футболку с номером 5.

С номером 5 в матче играл защитник Франсуа Браччи. Мы его уже видели со спины чуть раньше. Конечно, он есть на фото и в лицо:

В подписи с ним не ошиблись.

Лежала и лежала в коллекции эта футболка среди прочих, ничем не выделялась. Но вот ФИФА начала разыскивать эти футболки для своего музея в Цюрихе. И аргентинец пожертвовал этот раритет. И с 2016 г. эта футболка клуба Кимберли с номером 5 лежит под одним стеклом с оранжевой футболкой Руда Крола и футболкой чемпиона мира Америко Гальего:

Особую благодарность при сборе информации хочу выразить аргентинцу Пабло Аро Херальдесу, с которым общаюсь и по другим вопросам. Очень надеюсь, что вы смогли сначала ознакомиться с первоначальной статьёй по этой теме (ссылка в начале этой статьи).