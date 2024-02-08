«Айнтрахт» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Бохум», который состоится 10 февраля 2024 года

«Айнтрахт»

«Орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают шестое место. Вспомним недавние матчи с участием «Айнтрахта», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «несгибаемыми» из Бохума. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Дармштадт 98» в рамках матча 18-го тура Бундеслиги (2:2). С минимальным счётом на своём поле «орлы» выиграли у «Майнца» в следующем туре чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 0:2 команда из Франкфурта-на-Майне потерпела поражение в гостях от «козлов» из Кёльна.

«Бохум»

«Невыбиваемые» на текущий момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Бохума» за последнее время. Дома с минимальным счётом «несгибаемые» одержали победу над «швабами» из Штутгарта в рамках матча 18-го тура чемпионата. На выезде с разницей в два гола «Бохум» проиграл дортмундской «Боруссии» в следующем туре Бундеслиги (1:3).

3 февраля ничью раскатали «невыбиваемые» с «Аугсбургом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.77

Ничья – 3.90

Победит «Бохум» – 4.60

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 гола – 2.89

Тотал голов больше 2.5 – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 – 1.97

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Два поражения потерпели «орлы» в пяти крайних матчах

За такой же период «невыбиваемые» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу «Айнтрахта» с коэффициентом 1.77. На своём поле «орлы» демонстрируют неплохую игру и вполне могут справиться с «невыбиваемыми».