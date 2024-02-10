«Хетафе» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.02.2024)

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сегодня, 20:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Хоффенхайм» – «Кёльн», который состоится 11 февраля 2024 года

«Хетафе»

«Тёмно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хетафе», чтобы оценить шансы «городских» в предстоящем матче с «небесными» из Виго. Со счётом 2:0 в рамках матча 22-го тура Бундеслиги «тёмно-синие» взяли верх над «Гранадой». С таким же счётом на своём поле «Хетафе» проиграл мадридскому «Реалу».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная игра с «Бетисом» (1:1).

«Сельта»

«Кельты» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на шестнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Сельты» за последнее время. С разницей в один мяч на своём поле «небесные» уступили команде «Реал Сосьедад» в четвертьфинале Кубка Испании (1:2). Дома с минимальным счётом «кельты» проиграли «Жироне» в позапрошлом туре чемпионата.

В рамках матча 23-го тура Бундеслиги со счётом 3:0 «Сельта» выиграла в гостях у «Осасуны».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.28

Ничья – 3.15

Победит «Сельта» – 3.50

Победит «Хетафе» с форой -1.5 гола – 4.55

Тотал голов больше 2.5 – 2.51

Тотал голов меньше 2.5 – 1.51

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «тёмно-синие» в пяти последних матчах

За такой же период «небесные» порадовали победами своих болельщиков в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Хетафе» с коэффициентом 2.28. Не без труда, но «городские» в предстоящем футбольном поединке возьмут три очка.